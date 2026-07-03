Los mejores memes de los mexicanos que dejó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden

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La boda del año ya tiene permiso oficial y cronograma confirmado. Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán sus nupcias este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, según una copia del permiso municipal obtenida por la Associated Press, que detalla el inicio del evento principal a las 17:00 horas del viernes con opción de extenderse hasta las 4:00 del sábado.

El documento, aprobado el miércoles por la noche por la oficina de permisos de la ciudad, identifica el evento como “Special Event at MSG” y no menciona a los contrayentes por su nombre. Fue el director de la oficina de permisos de calles de Nueva York, Dawn Tolson, quien el 8 de junio envió un correo a varios funcionarios del ayuntamiento para hablar de una solicitud “en asociación con la boda T&T”, en referencia aparente a Taylor y Travis.

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El operativo de seguridad afecta a Penn Station y al tránsito del fin de semana

A partir de este viernes por la tarde, varias manzanas alrededor del recinto quedarán vedadas al tráfico vehicular y parcialmente cerradas a peatones. El acceso a Penn Station —la terminal ferroviaria más transitada de Estados Unidos, ubicada justo debajo del Garden— estará fuertemente restringido, y las autoridades de tránsito pidieron a los usuarios que empleen una entrada alternativa más alejada del recinto.

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La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, confirmó en conferencia de prensa que habrá un dispositivo policial en el lugar, aunque se negó a dar más detalles. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ya había advertido que la ciudad reduciría eventos masivos este verano por la Copa del Mundo y los festejos del America250, declinó referirse al papel de la ciudad en el operativo.

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Correos electrónicos obtenidos por la AP revelan que los funcionarios municipales conocían la boda y su impacto en las calles desde hace casi un mes.

La cena de ensayo y la recepción principal, con cronograma hora a hora

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El jueves 2 de julio, unos 100 invitados comenzaron a llegar al Garden a las 18:30 horas para una “celebración previa”, descrita por las autoridades como una cena de ensayo íntima en el Infosys Theater del recinto. Camionetas SUV negras fueron fotografiadas ingresando a una zona cubierta con toldos que impedían ver a quienes llegaban.

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Para la recepción del viernes se esperan alrededor de 1,100 invitados, según una fuente citada por NBC News. El cóctel comenzaría a las 15:30 horas en el sexto piso del arena, y la recepción principal se extendería de las 18:30 hasta las 2:00 del sábado. Los 500 vehículos que trasladarán a los asistentes forman parte del plan logístico ya coordinado con la ciudad.

El código de vestimenta es etiqueta rigurosa: traje de gala con sombrero de copa para los hombres y guantes largos para las mujeres, según reportes previos.

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Los invitados firmaron acuerdos de confidencialidad y recibieron invitaciones digitales

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Los asistentes no solo recibieron instrucciones limitadas sobre el lugar: también firmaron acuerdos de confidencialidad junto con sus invitaciones electrónicas, según una fuente que fue convocada al evento y habló con NBC News. Algunos solo supieron que debían llegar a Nueva York la mañana del 3 de julio para recibir ahí los detalles finales.

Entre los amigos de Swift vistos en la ciudad el jueves aparecen Jack Antonoff, quien salió con traje oscuro y camisa blanca, y su hermana Rachel Antonoff, con un vestido rosa con plumas. Selena Gomez publicó una historia de Instagram en la que se la veía en una camioneta, vestida de gala con un traje negro, con destino desconocido.

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Del lado de los Kelce, Donna Kelce aterrizó en el aeropuerto LaGuardia durante la mañana del jueves y fue captada por cámaras de E! News mientras recorría la terminal con su maleta de mano.

La donación de USD 26 millones y la versión del matrimonio legal previo

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Días antes de la ceremonia, la pareja anunció una donación de USD 26 millones a organizaciones benéficas de todo el país, incluidas varias con sede en Nueva York, según confirmó la representante de Swift a NBC News. Entre los beneficiarios figura The Store, una organización contra la inseguridad alimentaria en Tennessee cofundada por el cantante Brad Paisley.

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En paralelo circula una versión, publicada originalmente por Page Six y retomada por agencias como EFE, según la cual Swift y Kelce ya habrían contraído matrimonio legal en una ceremonia privada ante un grupo reducido de allegados. La ciudad de Nashville, en Tennessee, aparece mencionada como posible escenario por la presencia reciente del avión privado de Swift en esa ciudad.

La versión no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Fuentes de la Oficina del secretario municipal de Manhattan consultadas para ese reporte señalaron que no había registro reciente de una licencia de matrimonio a nombre de Swift y añadieron: “Lo sabríamos”.

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Stevie Nicks y Paul McCartney, entre los posibles actos musicales

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La expectativa en torno a las actuaciones en vivo es parte central del evento. Rolling Stone informó, con base en varias fuentes, que Stevie Nicks —ídolo de Swift desde su adolescencia— no solo asistirá sino que podría actuar. Page Six sumó el nombre de Tim McGraw, cuya canción dio título al primer sencillo de la carrera de Swift. También circula el nombre de Paul McCartney como posible acto sorpresa.

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Entre los demás artistas y figuras del entretenimiento vinculados al evento por distintos medios aparecen Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Aaron Dessner, Phoebe Bridgers, los integrantes de HAIM, Max Martin y Shellback en el ámbito musical; y Gigi Hadid, Emma Stone, Mariska Hargitay, Zoe Kravitz y Steven Spielberg en el del entretenimiento en general.

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En el entorno deportivo, los reportes citan a varios integrantes de los Kansas City Chiefs, entre ellos el mariscal de campo Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid, además de George Kittle, amigo cercano de Kelce.

El dueño del bar O’Brien’s, ubicado frente al Garden, resumió la incomodidad de algunos comerciantes del área: “Si pueden pagar los permisos y esta gran ceremonia, ¿por qué no compran simplemente los negocios locales en lugar de afectarnos negativamente?”. Afuera del recinto, decenas de fanáticas esperaban desde la tarde del jueves. “Crecimos con Taylor Swift y verla encontrar el amor es inspirador para tantas mujeres”, dijo Alyssa Heinen a la AP.