Euro hoy en México: cotización de cierre del 17 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,71 pesos mexicanos, lo que representa una variación positiva del 0,37% respecto al precio de cierre anterior de 19,64 pesos mexicanos; según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro registra un descenso del 0,44%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 7,91%.
El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, logrando un incremento tras una jornada de ganancias. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,64%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,55%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.
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