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Gobierno de la CDMX llama a evitar aglomeraciones y respetar el aforo durante el México vs Inglaterra

La capital contará con más espacios para seguir el partido, mientras Protección Civil y la SSC exhortan a celebrar con responsabilidad y acudir a otros puntos si se alcanza la capacidad máxima

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CDMX llama a celebrar con responsabilidad el partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026.
CDMX llama a celebrar con responsabilidad el partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026.

A unos días del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó un llamado a la afición para disfrutar del encuentro con responsabilidad y evitar las aglomeraciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Bajo el mensaje “En esta cancha la seguridad también juega”, las autoridades capitalinas invitaron a los aficionados a celebrar con emoción, pero también con prudencia, luego de la tragedia ocurrida tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, cuando cuatro personas perdieron la vida durante los festejos masivos registrados en Paseo de la Reforma.

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Como parte de la estrategia para disminuir la concentración de personas en un solo punto, la administración encabezada por Clara Brugada anunció la habilitación de más espacios con pantallas para seguir el encuentro de manera gratuita en distintos puntos de la capital.

Más pantallas y espacios para evitar concentraciones masivas

El Gobierno capitalino informó que se ampliará el número de sedes donde podrá verse el partido del próximo domingo 5 de julio, con la intención de dispersar a la afición y reducir la presión sobre sitios como el Ángel de la Independencia y el Zócalo.

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Multitud de personas en una calle con edificios, árboles, un semáforo y una pantalla gigante que proyecta una imagen de aficionados
CDMX instalará más pantallas para distribuir a la afición durante el México vs Inglaterra. (Jefatura Gobierno CDMX)

Además de instalar pantallas gigantes, grandes y pequeñas, las autoridades contemplan escenarios, sanitarios y módulos de atención ciudadana para brindar apoyo en caso de cualquier contingencia.

El mensaje oficial también insiste en que no es necesario trasladarse al Ángel para celebrar una posible victoria, ya que la emoción del futbol puede vivirse desde las alcaldías, barrios y colonias de la ciudad.

Contexto de las medidas implementadas

  • Las acciones fueron reforzadas tras los hechos ocurridos durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador.
  • El Gobierno de la CDMX habilitará más puntos con pantallas para distribuir a la afición.
  • Habrá módulos de atención ciudadana, sanitarios y personal de apoyo en diversas sedes.
  • Las autoridades piden consultar los avisos oficiales sobre la capacidad de los puntos de reunión.
  • El objetivo es que las celebraciones concluyan de manera segura y sin incidentes.

Operativo especial en el Ángel de la Independencia

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó que el Ángel de la Independencia permanecerá abierto durante el partido, aunque estará sujeto a un operativo especial para controlar el aforo y reducir riesgos.

El Ángel de la Independencia contará con un operativo especial para controlar el aforo durante el México vs Inglaterra. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
El Ángel de la Independencia contará con un operativo especial para controlar el aforo durante el México vs Inglaterra. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Entre las acciones previstas se encuentra el encauzamiento de personas mediante personal operativo, el retiro de vehículos y objetos que puedan dificultar la movilidad, así como el cierre anticipado de algunas rutas de transporte que desembocan en Paseo de la Reforma.

Asimismo, se aplicarán medidas para limitar la circulación de motocicletas en la zona y facilitar la movilidad de peatones, siempre procurando evitar situaciones que puedan generar mayores conflictos.

Las autoridades reiteraron que, una vez que el Ángel alcance su capacidad máxima, se informará a la población para que acuda a otros espacios habilitados.

Protección Civil emite recomendaciones para disfrutar el encuentro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a quienes asistan a los puntos de reunión identificar previamente las salidas de emergencia, respetar las rutas de evacuación y acordar un punto de encuentro con familiares o amigos.

SIMULACRO
Protección Civil emite recomendaciones para disfrutar el México vs Inglaterra de forma segura. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

También recomendó evitar ingresar con objetos de vidrio o punzocortantes, no subir a monumentos o mobiliario urbano y mantenerse atentos a las indicaciones del personal de seguridad.

De igual forma, sugirió esperar algunos minutos antes de abandonar los lugares al finalizar el encuentro para permitir una salida más ordenada y disminuir el riesgo de empujones.

El llamado: celebrar con responsabilidad y regresar seguros a casa

El Gobierno de la Ciudad de México insistió en que la mejor celebración será aquella en la que todas y todos puedan regresar con bien a sus hogares.

La campaña institucional invita a evitar excesos, no conducir bajo los efectos del alcohol, cuidar a las personas que acompañan a cada aficionado y respetar la capacidad máxima de los espacios destinados para seguir el encuentro.

Con la expectativa de una nueva asistencia masiva para el duelo entre México e Inglaterra, las autoridades buscan que la pasión por el futbol se viva con entusiasmo, pero privilegiando la seguridad colectiva. El mensaje con el que concluye la invitación resume el objetivo del operativo: “En esta cancha la seguridad también juega”.

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