¡De veras! Naruto envía “misión especial” a la Hormiga González: ganar la Copa del Mundo

La voz de doblaje de Naruto calificó la misión como de clase S (REUTERS)

El llamado de Isabel Martiñón, reconocida por ser la voz de Naruto Uzumaki en Latinoamérica, marcó un momento inesperado para los seguidores de la Selección Mexicana.

La actriz envió un mensaje dirigido a Armando “Hormiga” González, pidiéndole que consiga el objetivo más ansiado:traer la Copa del Mundo a México junto al equipo nacional, reto que se incluyó como misión de tipo S —que en el anime son extremadamente peligrosas y sólo se asignan a ninjas de élite—.

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La petición pública de Martiñón no tardó en viralizarse. En redes sociales, la comunidad fusionó su pasión por el fútbol y el anime, pues cabe señalar que el mismo jugador posa haciendo jutsus con las manos —es decir técnicas especiales utilizada por los ninjas en Naruto para usar su energía—.

Isabel Martiñón usó la icónica frase de Naruto y le asignó una misión de clase S para animar al jugador de la Selección Nacional Mexicana, quien es fan de este anime (Instagram/@isa_martinon)

El saludo de la voz de Naruto generó un ambiente de entusiasmo y expectativas altas para el próximo encuentro del combinado mexicano, que juega contra Inglaterra en octavos de final.

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El mensaje de la actriz, quien interpreta a uno de los personajes más emblemáticos del anime para generaciones de jóvenes mexicanos, fue claro: la Selección Mexicana debe “ganar la Copa del Mundo”.

Cuál fue la reacción de Armando “La Hormiga” González al saludo de Naruto

A través de un comentario en Instagram, el jugador colocó un emoji conmovido y escribió “De veras”

Cabe señalar que en el video, la actriz de doblaje se encargó de hacer que Naruto, dijera la icónica frase del personaje: “De veras”, además de que posó con el pulgar arriba como hace el ninja.

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(Captura de pantalla)

Cabe señalar que la afición mexicana ya pedía que el jugador fuera etiquetado para que viera este especial encargo de parte de uno de sus personajes favoritos.

Quién es el jugador La Hormiga González

El salto de Armando “Hormiga” González a la selección mexicana en el Mundial 2026 se perfila como el paso decisivo para que el delantero de 23 años inicie su trayectoria en el fútbol europeo.

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Tras una infancia marcada por su carácter rebelde y un temprano instinto goleador, el atacante del Guadalajara ha construido una carrera basada en la constancia y el profesionalismo.

Al menos dos equipos europeos tendrían en la mira González. REUTERS/Eloisa Sanchez

González se destacó como el jugador más valioso de la liga mexicana en el torneo Clausura 2026 y compartió el campeonato de goleo en el Apertura 2025.

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Su racha goleadora, junto con su desempeño en el club, llamó la atención del seleccionador Javier “Vasco” Aguirre, quien lo convocó para siete partidos amistosos antes de incluirlo en la lista definitiva del Mundial.

El debut de “Hormiga” se produjo en el partido inaugural del torneo, celebrado en el Estadio Ciudad de México, escenario de tres Copas del Mundo.

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Esta participación internacional representa una vitrina clave para su proyección, especialmente porque, según su padre, el exjugador Luis Armando González Bejarano, la mentalidad y el profesionalismo del joven delantero lo perfilan para competir pronto en Europa.

La familia González ha decidido rechazar ofertas prematuras, como la que llegó desde Rusia meses atrás, priorizando el desarrollo deportivo sobre el beneficio económico inmediato.

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“Ha hecho los méritos suficientes, es campeón goleador, está en un mundial.

Ahora hay que esperar a ver si algún equipo le ve condiciones, otros por mucho menos han estado allá”, argumentó su padre.