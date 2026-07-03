Familias de víctimas de los festejos en Reforma rastrean videos para evitar que el caso quede impune

Joshami e Isaías, dos de las víctimas de los festejos en Reforma, aparecen retratados en primer plano sobre el fondo de una multitud. (Infobae México Especial)

La tragedia ocurrida durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en el Mundial 2026 se mantiene como un caso en desarrollo. Mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas cuatro investigaciones por las muertes registradas durante la estampida humana en Paseo de la Reforma, familiares de las víctimas han iniciado una búsqueda paralela de videos, testigos y evidencias para reconstruir los últimos momentos de sus seres queridos y evitar que el caso quede impune.

La noche del pasado 30 de junio, más de un millón de personas se concentraron en distintos puntos de la capital para celebrar el pase de México a los octavos de final. Sin embargo, alrededor de las 23:00 horas, una serie de empujones masivos derivó en una avalancha humana que dejó cuatro personas fallecidas y decenas de lesionados.

PUBLICIDAD

La Fiscalía capitalina confirmó la apertura de carpetas de investigación por homicidio culposo para determinar posibles responsabilidades en los hechos.

Uno de los casos que más indignación ha generado es el de Isaías Trejo Lara, de 19 años, cuya identidad fue confirmada horas después de que autoridades difundieran una ficha de búsqueda para localizar a sus familiares.

PUBLICIDAD

Este video documenta una gran aglomeración de personas en la avenida Reforma, Ciudad de México. La multitud celebra la victoria de la selección mexicana de fútbol contra Ecuador en el Mundial 2026. Las imágenes muestran calles y aceras ocupadas por miles de asistentes, muchos de ellos con vestimenta verde. Se aprecian árboles, alumbrado público y edificios urbanos en el fondo. El video es una cobertura de evento de carácter festivo (César Márquez/Infobae)

Familia de Isaías Trejo busca identificar a quienes lo acompañaban

La difusión de un video en redes sociales abrió nuevas interrogantes para la familia de Isaías. En las imágenes se observa a tres personas trasladando al joven durante los festejos en inmediaciones del Ángel de la Independencia, antes de dejarlo sobre el pavimento.

Para sus familiares, las imágenes representan una pieza fundamental para esclarecer qué ocurrió durante sus últimos minutos de vida.

“¿Quiénes iban con él y por qué lo dejaron solo?”, cuestionan sus allegados, quienes aseguran que aún desconocen la identidad de dos de las personas que aparecen en la grabación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el relato proporcionado a Publimetro, Isaías ingresó a un hospital a las 10:35 de la noche y su fallecimiento fue declarado a la 1:45 de la madrugada. Inicialmente, autoridades lo describieron como un hombre de entre 25 y 30 años, pese a que tenía 19.

Decenas de personas se agolpan en la avenida Reforma de México durante los festejos por el triunfo deportivo, con algunos rostros de preocupación. (TikTok: Captura de pantalla)

Despiden a Joshami Irais, la víctima más joven de la estampida

El 2 de julio, familiares, amigos y compañeros universitarios dieron el último adiós a Joshami Irais Robles Cortázar, estudiante de Ingeniería en Logística Aeroportuaria de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), quien murió a los 19 años tras quedar atrapada en la multitud.

PUBLICIDAD

Durante el homenaje, su madre expresó: “No hay palabras para expresar cuánto te extraño, hija mía. Siempre serás mi más grande bendición y mi amor eterno”.

Su hermana también le dedicó un mensaje: “Te amo eternamente, hermana. Fuiste una gran guerrera, te vamos a extrañar mucho”.

La carpeta de investigación correspondiente al caso de Joshami quedó registrada bajo el número CI-FICUH/UAT-CUH-5/UI-1 S/D/01306/07-2026.

(Facebook)

Emilin Yumith murió buscando celebrar el triunfo de México

Otra de las víctimas fue Emilin Yumith Téllez González, de 48 años, quien acudió a los festejos acompañada de su sobrino Cristopher Eduardo.

De acuerdo con el testimonio del joven, ambos quedaron atrapados cuando la multitud comenzó a empujarse cerca del cruce de Paseo de la Reforma y Río Neva.

PUBLICIDAD

“Alcancé a salir y buscaba a mi tía que usa bastón; después de unos minutos vi que estaba debajo de todos y pedí ayuda”, declaró.

Emilin fue trasladada al Hospital General Balbuena, donde falleció a las 00:02 horas a consecuencia de aplastamiento y contusión cerebral.

Más de un millón de personas se congregaron en Paseo de la Reforma. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Fiscalía investiga mientras el PAN denuncia presuntas omisiones

Además de Isaías, Joshami y Emilin, las autoridades confirmaron la muerte de Leonardo Ruiz Manjarrez, de 44 años, quien también sufrió asfixia durante la estampida.

PUBLICIDAD

En paralelo, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia penal ante la Fiscalía capitalina contra diversos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México por presuntas omisiones en la organización del evento masivo.

El diputado federal Federico Döring afirmó: “La negligencia de Clara Brugada ha dejado cuatro muertos. No basta con que nos digan que ahora reforzarán los operativos”.

PUBLICIDAD

El PAN presentó una denuncia penal contra funcionarios de CDMX por la muerte de cuatro personas en festejos del Tri.

Por su parte, el Gobierno capitalino anunció el reforzamiento de protocolos de seguridad, la prohibición de venta de alcohol y la habilitación de nuevas sedes para futuras celebraciones relacionadas con el Mundial 2026.

Mientras las investigaciones oficiales avanzan, las familias de las víctimas continúan buscando videos, testimonios y respuestas sobre lo ocurrido durante una de las noches más trágicas registradas en la capital durante una celebración deportiva.

PUBLICIDAD