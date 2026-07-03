Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo comienza el pago de julio? Calendario tentativo

El depósito beneficiará a Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras y será la dispersión del bimestre julio-agosto

El próximo pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar ya se perfila en el calendario de millones de beneficiarios en México. De acuerdo con la información disponible hasta ahora, la dispersión correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 comenzaría a partir del lunes 6 de julio, aunque las fechas deben considerarse tentativas hasta que sean confirmadas por la Secretaría de Bienestar.

Este operativo de pago incluye a derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

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Como ocurre en cada bimestre, los depósitos se realizan de manera escalonada, conforme a la primera letra del primer apellido de cada beneficiario. Este mecanismo busca evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar, además de ordenar la atención para quienes reciben estos apoyos sociales.

Calendario tentativo de pagos Bienestar julio-agosto 2026

Aunque la Secretaría de Bienestar no había publicado aún el calendario oficial al momento de la consulta, medios nacionales han reportado un esquema tentativo que iniciaría el 6 de julio y concluiría hacia finales del mismo mes.

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De acuerdo con ese orden preliminar, los primeros beneficiarios en recibir el depósito serían aquellos cuyo primer apellido comienza con la letra A.

Beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar esperan el inicio de la dispersión correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026, cuyos depósitos se realizarán de forma escalonada a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, conforme al calendario que publique la Secretaría de Bienestar

El calendario tentativo quedaría de la siguiente forma:

A: lunes 6 de julio

B: martes 7 de julio

C: miércoles 8 y jueves 9 de julio

D, E, F: viernes 10 de julio

G: lunes 13 y martes 14 de julio

H, I, J, K: miércoles 15 de julio

L: jueves 16 de julio

M: viernes 17 y lunes 20 de julio

N, Ñ, O: martes 21 de julio

P, Q: miércoles 22 de julio

R: jueves 23 y viernes 24 de julio

S: lunes 27 de julio

T, U, V: martes 28 de julio

W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio

Es importante subrayar que este calendario es tentativo. La fecha válida para cada beneficiario será la que publique la Secretaría de Bienestar por sus canales oficiales.

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Qué programas recibirán depósito en julio

El pago de julio corresponde al bimestre julio-agosto de 2026. Los recursos serán depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a intermediarios ni realizar trámites adicionales para conservar el apoyo.

Los programas considerados para esta dispersión son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Pensión Mujeres Bienestar.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

La recomendación para los beneficiarios es esperar la fecha asignada según la primera letra de su apellido y consultar el saldo únicamente por vías oficiales, como la aplicación del Banco del Bienestar, cajeros automáticos o los canales institucionales.

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Beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar esperan el inicio de la dispersión correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026, cuyos depósitos se realizarán de forma escalonada a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, conforme al calendario que publique la Secretaría de Bienestar

Bienestar advierte sobre trámites falsos

Las autoridades han insistido en que los Programas para el Bienestar son derechos sociales y se entregan de manera directa, gratuita y sin intermediarios. Por ello, ningún beneficiario debe entregar documentos, datos personales o dinero a cambio de “activar”, “actualizar” o “liberar” su depósito.

En caso de recibir mensajes por redes sociales, llamadas telefónicas o visitas de supuestos gestores que soliciten información bancaria, la recomendación es no compartir datos y verificar directamente en los canales oficiales del Gobierno de México.

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La dispersión de julio es una de las más esperadas por los beneficiarios, pues marca el inicio del segundo semestre del año y representa un apoyo económico clave para millones de hogares en el país. Mientras se publica el calendario oficial, la fecha tentativa de arranque se mantiene para el 6 de julio.