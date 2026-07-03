EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 03 de julio

Este viernes se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre el caso de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, quien fue detenida el pasado 02 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República. Se le acusa de presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, a través de derechos cedidos por su hermano.

Asimismo, sobre su reunión en Palacio Nacional con empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, Immex.