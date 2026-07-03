Euro hoy en México: cotización de apertura del 3 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,96 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,05% respecto al cierre previo de 19,97 pesos, según datos de Dow Jones.
En la última semana, los euros experimentaron un leve avance del 0,02%, aunque a nivel interanual siguen mostrando un descenso del -8,54%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando un debilitamiento en la relación entre ambas divisas.
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La volatilidad actual del 2,33% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.
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