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Senado recibe una solicitud para autorizar la salida del país de 13 militares a Brasil

Segob envía un trámite con la firma autógrafa de la presidenta Claudia Sheinbaum

El “Desafío Agulhas Negras” se realiza del 13 al 19 de septiembre de 2026 en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Defensa
El “Desafío Agulhas Negras” se realiza del 13 al 19 de septiembre de 2026 en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Defensa
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La Cámara de Senadores recibió una solicitud para autorizar la salida del país de 13 elementos militares del Heroico Colegio Militar para competir en el “Desafío Agulhas Negras”, que se realiza del 13 al 19 de septiembre de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, según informó Laura Itzel Castillo Juárez en una publicación de este 17 de agosto.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la petición se presentó con fundamento en el artículo 76 fracción III de la Constitución y se acompañó del documento con firma autógrafa de la presidenta Claudia Sheinbaum para someterlo a consideración del Senado.

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El oficio compartido por la presidenta del Senado detalló que la delegación viaja por vía aérea en vuelo comercial, sin portar armamento: sale el 13 de septiembre desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y regresa el 19 de septiembre de 2026, según Segob.

Sheinbaum sostiene una llamada con Lula para revisar la relación México-Brasil

La conversación ocurrió este 13 de agosto por videollamada y aborda el comercio bilateral y la colaboración entre Pemex y Petrobras. (Foto: Presidencia)
La conversación ocurrió este 13 de agosto por videollamada y aborda el comercio bilateral y la colaboración entre Pemex y Petrobras. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum habló este 13 de agosto con Lula da Silva para revisar la relación entre México y Brasil y los avances del acuerdo entre Pemex y Petrobras, una alianza que busca abrir intercambio técnico y evaluar proyectos en aguas profundas, refinación, fertilizantes y petroquímica.

Sheinbaum informó en sus redes que la videollamada con el presidente de Brasil giró sobre avances conjuntos en comercio y sobre la colaboración entre las dos petroleras estatales. También reconoció los resultados económicos del gobierno de Lula y afirmó que la economía brasileña mantiene un crecimiento superior a 3%, con inflación moderada, más empleos y una reducción del desempleo.

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La mandataria añadió que en la conversación revisaron el fortalecimiento del salario mínimo, la recuperación del ingreso de las familias y avances sociales. Sostuvo que esos tres rubros han mejorado las condiciones de vida de millones de brasileñas y brasileños.

El convenio energético tiene una vigencia inicial de dos años y uno de sus focos es la exploración y producción de petróleo y gas en aguas profundas del Golfo de México.

Acuerdo entre Pemex y Petrobras apunta a aguas profundas y Cantarell

Pemex y Petrobras formalizaron su cooperación con un Memorando de Entendimiento firmado en la VI Reunión de la Comisión Binacional Brasil-México. (Foto: x/@r_velascoa)
Pemex y Petrobras formalizaron su cooperación con un Memorando de Entendimiento firmado en la VI Reunión de la Comisión Binacional Brasil-México. (Foto: x/@r_velascoa)

La cooperación entre Pemex y Petrobras se formalizó mediante un Memorando de Entendimiento firmado durante la VI Reunión de la Comisión Binacional Brasil-México. El acuerdo combinó la experiencia de la empresa brasileña en aguas profundas con la infraestructura de la petrolera mexicana.

El canciller brasileño Mauro Vieira precisó que el trabajo conjunto se enfoca en la exploración y producción en el Golfo de México. Uno de los objetivos centrales es el yacimiento de Cantarell, en Campeche, donde Petrobras aportaría técnicas de perforación en aguas profundas que ha desarrollado en el Atlántico sur.

Dicho memorando abre una agenda de intercambio técnico, tecnológico y regulatorio entre ambas empresas. Roberto Velasco señaló que la energía se ha convertido en la mayor actividad recíproca entre los dos países y recordó que hay antecedentes desde la visita del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin a México en agosto de 2025.

La meta del gobierno federal es mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios para las refinerías nacionales. A la par del convenio energético, la reunión binacional dejó otros dos memorandos: uno en ciencia, tecnología e innovación, y otro en educación.

Llamada ocurre después de la Comisión Binacional entre México y Brasil

Mauro Vieira señaló que el trabajo conjunto se enfoca en el Golfo de México y en el yacimiento Cantarell, con técnicas de perforación en aguas profundas de Petrobras. (Foto: SRE)
Mauro Vieira señaló que el trabajo conjunto se enfoca en el Golfo de México y en el yacimiento Cantarell, con técnicas de perforación en aguas profundas de Petrobras. (Foto: SRE)

La conversación entre Sheinbaum y Lula se dio días después de que el canciller Roberto Velasco copresidió con Mauro Vieira la VI Reunión de la Comisión Binacional Brasil-México. En ese encuentro, la SRE destacó la cooperación entre ambos países en distintas áreas.

El 6 de agosto, Lula recibió a Velasco y uno de los temas centrales fue la situación de la democracia en América Latina. También revisaron oportunidades de inversión y comercio bilateral, además del respaldo conjunto a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Según la SRE, la agenda compartida entre México y Brasil apunta al fortalecimiento de la región en su conjunto. Lula calificó la relación bilateral como sólida y subrayó el interés de ambas naciones por construir una América Latina más fuerte y unida.

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