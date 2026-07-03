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Chocolate, moka y café: los colores de cabello que dominan 2026

Tres colores que los especialistas recomiendan para casi cualquier tono de piel y que requieren menos decoloración que un rubio

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Mujer sentada en mesa de terraza de café con taza de café. Fondo borroso de calle adoquinada, árboles con hojas doradas y edificios parisinos.
Los tonos marrones dominan la coloración capilar en 2026 después de años de rubios extremos y platinados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tonos chocolate, moka y café dominan la coloración capilar en 2026 y consolidan un giro que la industria de la belleza viene anunciando desde que Pantone eligió el Mocha Mousse como su Color del Año 2025, el primero de tonalidad marrón en los 25 años de historia del proyecto.

La tendencia puede ir más allá de un capricho de temporada y guiar hacia un cambio en la forma de entender la belleza, más consciente del daño químico y más cercana a la autenticidad.

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La plataforma de reservas Fresha registró 119 mil búsquedas del tono moka en el último mes, con un crecimiento del 82% respecto al año anterior, según reportó ParisSelectBook.

Primer plano de dos vasitos de vidrio con crema de chocolate y moka. Están decorados con virutas de chocolate y granos de café, sobre una tabla de madera.
La paleta del café y el chocolate se toma los salones de belleza esta temporada otoño-invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las búsquedas, pocas tendencias capilares han mostrado un crecimiento tan acelerado en tan poco tiempo.

Tres tonos, tres personalidades: cómo distinguir el chocolate del moka y el café

Después de años dominados por rubios extremos, platinados y contrastes marcados, la temporada otoño-invierno 2026 se inclina hacia tonos más cálidos, envolventes y ricos en matices, según el artista capilar Leonardo Rocco.

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El protagonismo lo tienen el chocolate, el moka, el café y sus variantes: avellana tostado y chocolate con leche.

Vista trasera del cabello ondulado de una mujer con tonos chocolate profundo y moka, con reflejos cálidos. Fondo otoñal difuminado.
Los estilistas coinciden: los tonos cálidos y naturales son los más solicitados en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada tono tiene carácter propio. El chocolate profundo es un marrón oscuro con subtonos cálidos que aportan brillo y sensación de densidad al cabello.

El moka tiene un perfil más neutro, ligeramente frío, con acabado sofisticado que funciona bien en pieles claras y medias.

Por su parte, el café clásico regresa actualizado, trabajado con reflejos sutiles que aportan movimiento y luz, indica Rocco a través de una nota de Infobae.

Primer plano de mousse de chocolate oscuro en un cuenco de vidrio, con un chorro de aceite de oliva, escamas de sal y virutas de chocolate encima.
El Mocha Mousse fue el Color del Año 2025 de Pantone, el primero de tonalidad marrón en 25 años de historia del proyecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mocha Mousse fue el Color del Año 2025 y abrió el camino a la tendencia de 2026

Según el Good Salon Guide, el Pantone Color Institute definió el Mocha Mousse como un tono de indulgencia discreta, elegante y con sofisticación terrosa.

La estilista Jo O’Neill, de TONI&GUY, sostuvo ante el mismo medio que su mayor virtud es la universalidad: se adapta a cualquier tono de piel y no ha encontrado a nadie que no lo luzca bien.

Mujer con capa protectora sentada en un salón, recibiendo un tinte capilar en las raíces de su cabello oscuro de parte de una estilista con guantes.
El artista capilar Leonardo Rocco señala que estos tonos requieren menos decoloración, lo que mantiene la fibra capilar más fuerte y brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tania Betsy, de The Hair Movement, apuntó al Good Salon Guide que el Mocha Mousse resuelve el dilema de quienes quieren oscurecer su cabello sin sentirse saturadas, pues permite bajar de tono sin perder luminosidad.

Michelle Summers Davies, estilista y peluquera británica, lo describió en el mismo medio como un marrón medio suave, de subtonos taupe cálidos, que combina naturalidad con un acabado moderno.

Primer plano lateral de una mujer joven con cabello bob castaño oscuro y reflejos rubios claros, con un suéter crema y abrigo gris, en un parque otoñal.
La experta Danielle Louise recomienda pedir al colorista una base marrón rica con subtonos cálidos y reflejos alrededor del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué estos tonos ganan terreno frente a los rubios

Hay razones técnicas y estéticas detrás del cambio. Los tonos oscuros y naturales requieren menos decoloración, lo que mantiene la fibra capilar más fuerte y brillante.

Además, crecen de forma más armónica, con menos mantenimiento visible y menos visitas al salón, según Rocco.

Una mujer rubia con una blusa azul sostiene un mechón de cabello castaño junto a su rostro rubio, observando su reflejo con una expresión de duda en un espejo de salón.
Para quienes migran desde un rubio muy claro, Rocco advierte que se requiere pre-pigmentación antes de aplicar el tono final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta en belleza Danielle Louise explicó a ParisSelectBook que el moka aporta profundidad, brillo y suavidad al cabello sin caer en el exceso, a diferencia del balayage muy claro o los reflejos gruesos, que generan demasiado contraste.

La técnica define el resultado

El color ya no se aplica de forma uniforme. El glossing —un baño de color que aporta brillo sin dañar—, el contouring capilar y el melting o fusión de tonos son las técnicas que marcan la temporada, de acuerdo con el especialista Rocco.

Para quienes migran desde un rubio muy claro, se requiere pre-pigmentación antes de aplicar el tono final, según los especialistas.

Retrato de una mujer joven con cabello castaño largo, liso con ondas suaves, y reflejos moka y chocolate. Viste una prenda oscura con fondo gris.
El glossing, el contouring capilar y el melting son las tres técnicas que los especialistas recomiendan para lograr estos tonos en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Louise recomienda en ParisSelectBook pedir al colorista una base marrón rica con subtonos cálidos y colocar los reflejos donde el sol ilumina naturalmente: alrededor del rostro, en los largos y en las puntas.

Para quienes ya tienen base oscura, un gloss o toner puede bastar.

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