Emma Coronel cumple 37 años: esto es lo que ha pasado con la esposa de “El Chapo” en los últimos meses

Emma Coronel Aispuro posa en diferentes ángulos con un pastel de cumpleaños decorado con velas, flores y globos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emma Coronel Aispuro cumplió 37 años este 2 de julio de 2026. La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha mantenido desde su liberación en septiembre de 2023 un con un perfil mediático que no ha dejado de crecer, y sólo en el último año protagonizó su propio documental, anunció una narcoserie con Rafael Amaya como protagonista y ha buscado el fin anticipado de su libertad condicional.

A diferencia de sus cumpleaños anteriores —el de 2024, celebrado en la Hacienda El Patrón de Carolina, Puerto Rico, con Tito el Bambino como artista invitado; y el de 2025, documentado en altamar con bikinis y moto acuática—, este año Coronel Aispuro guardó silencio sobre su festejo personal y se limitó a compartir los mensajes de felicitaciones que le llegaron.

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Entre quienes la felicitaron estuvo su hermana Claudia Coronel, que compartió una foto de la hoy modelo en un paisaje nevado con abrigo de piel y lentes oscuros: “Aunque hoy no podamos abrazarnos, la distancia separa nuestros caminos pero nunca nuestro amor. ¡Pasa un día increíble!”, se leía.

(Capturas de pantalla)

Por otro lado, la diseñadora April Black Diamond le dedicó dos historias. En la primera compartió el video de la aparición de Coronel en las pantallas de Times Square de la vez que apareció en la Semana de la Moda de Milán. En la segunda publicó imágenes del desfile en el que Coronel portó un vestido blanco de novia: “Happy Birthday Queen”.

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(Capturas de pantalla)

El estudio @joharimakeupstudio publicó una foto junto a Coronel —ella con una trenza larga, blusa blanca anudada y jeans— con el texto “Happy birthday hermosa / Love you”. El estilista que aparece en la imagen también compartió una historia con una foto de sesión en la que él le arregla el cabello, acompañada de la canción Tú naciste para brillar y el mensaje: “Te quiero mil”.

(Capturas de pantalla)

La cuenta @missxocpa publicó una foto de Coronel posando en vestido negro con escote en V y le escribió: “Feliz cumple amigaaa. Que te la pases muy bien. TQM. Nos vemos pronto si Dios quiere para celebrar”.

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Por otro lado, la influencer Graciela Montes, con quien Coronel modeló su marca de fajas, compartió una foto de ambas y le dedicó: “Happy Birthday bbcitaaa / Love you”.

(Capturas de pantalla)

¿Qué ha pasado con Emma Coronel en el último año?

El año que cierra estuvo lejos de ser discreto: Emma Coronel lanzó un documental en Estados Unidos donde habló por primera vez de las víctimas del narco, ventiló que tiene una narcoserie en puerta, ha trascendido que sostiene una pelea con los hijos de El Chapo por un rancho en Sinaloa y su esposo ha estado de regreso en los titulares por unas cartas que nadie sabe quién escribió.

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El pasado 28 de noviembre de 2025 se estrenó Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, producido por Oxygen. En él, Coronel ofreció su testimonio más extenso hasta la fecha: habló de su infancia en un rancho de Durango sin agua potable ni electricidad, de cómo conoció a Guzmán Loera a los 17 años en una fiesta local y de los momentos de mayor tensión durante las capturas y la fuga del Altiplano.

Uno de los pasajes más comentados fue su descripción de la madrugada del 22 de febrero de 2014, cuando las fuerzas federales irrumpieron en el hotel de Mazatlán donde dormía con sus hijas: “Como a las cuatro de la mañana nos tumbaron la puerta. Había personas gritando su nombre, ‘Joaquín, Joaquín’. Estaban en cinco segundos apuntándome con armas largas. Yo creo que es el momento que más miedo he sentido porque también al lado estaban mis hijas”.

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'Casada con El Chapo: Emma Coronel habla'. (@nelssiecarrillo, Instagram)

Sobre su papel en la fuga del Altiplano —por la que se declaró culpable ante una corte federal— Coronel se mostró evasiva. Cuando la entrevistadora le preguntó directamente, pidió que apagaran la cámara. Solo se escucha en el documental: “Quería explicarlo de una forma que después no me afecte”.

El especial también incluyó su primera declaración pública de pesar hacia las víctimas del narcotráfico: “Me solidarizo con todas las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido. Lo siento mucho de verdad”.

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El documental reveló detalles de la vida cotidiana en la clandestinidad. Coronel describió cómo, para visitar a su esposo en la sierra, dejaba todos sus celulares en casa, salía por puertas traseras de tiendas, cambiaba de vehículo en movimiento y viajaba en avionetas a pistas clandestinas en Durango.

Emma Coronel en su juventud. (Oxygen/Captura de pantalla)

También habló de la fortuna que llevó a la revista Forbes a ubicar a El Chapo en la posición 701 de los más ricos del mundo: “Nunca vi esas cantidades. Ni siquiera lo escuché mencionarlo. También me gustaría que dijeran dónde está, porque yo nunca la vi”.

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La separación de sus hijas durante su reclusión en Estados Unidos fue, según ella, el castigo más severo: “Fue bastante duro. Estar separada de mis hijas fue lo peor del mundo. Tienes tiempo de pensar, de llorar, no tienes algo para distraerte. Estaba entrando en un cuadro de depresión”. Y sobre lo que perdió en ese tiempo: “Me pesa mucho que casi tres años de su vida no estuve con ellas y me va a doler siempre, pero pues ya no lo voy a poder recuperar”.

La narcoserie, la libertad condicional y la pelea por un rancho en Sinaloa

En febrero de 2026, Deadline informó que Emma Coronel produce y supervisa una nueva narcoserie protagonizada por Rafael Amaya como Joaquín “El Chapo” Guzmán. La producción, de Amaya Productions y Zero Gravity Management, será bilingüe y se ambientará en México y Estados Unidos. Aún no tiene título oficial ni plataforma de distribución confirmada.

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Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pide terminar su libertad condicional. (Capturas de pantalla)

Coronel explicó a Deadline que su esposo “le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos, y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”. Toda la trama será narrada desde su perspectiva: ella supervisa el guion y el casting, y combina elementos ficticios con testimonios directos del entorno familiar.

La estrategia mediática de Coronel no se detiene ahí. Tiene en preparación un libro sobre sus tres años en prisión y ha expresado su intención de abrir un canal de YouTube. En el último año también colaboró en el videoclip de La Señora de Mariel Colón, lanzó la guía fitness Cuerpo que Brilla y promovió fajas moldeadoras junto a la influencer Graciela Montes.

El 30 de enero de 2026, el periodista Ángel Hernández reveló en Milenio que Coronel había solicitado al tribunal federal de Washington D.C. el fin anticipado de su libertad condicional, prevista para concluir en 2027. La defensa argumentó que ha pagado la totalidad de las multas impuestas —incluyendo una sanción de 1 millón 499 mil 970 dólares— y que la condición le ha costado oportunidades laborales.

En paralelo, el periodista José Luis Montenegro reveló en su podcast Narcomundo que Iván Archivaldo Guzmán, hijo de El Chapo y líder de Los Chapitos, presionó a Coronel para que entregara el Rancho Ayuné, una propiedad ubicada en la carretera a Los Naranjos, en Culiacán, que el capo habría dejado a sus hijas gemelas, María Joaquina y Emaly Guadalupe.

La identificación oficial del hermano de Emma Coronel fue hallada en un narcocampamento asegurado por Fuerzas Federales. Especial

El entorno familiar de Emma Coronel no ha salido del radar judicial. El 15 de enero de 2026, la Semar, en coordinación con el Ejército Mexicano y agentes federales, desmanteló un narcolaboratorio y una bodega en Petatlán, Guerrero, con capacidad para producir metanfetaminas, “Tusi” y opioides sintéticos. Las autoridades incautaron más de 24.900 litros y 12.200 kilos de sustancias químicas, además de vehículos, armamento y equipo táctico. En el lugar fue hallada una identificación de Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma, señalado como presunto integrante de la facción de Los Chapitos.

En noviembre de 2025, la justicia mexicana negó la solicitud de libertad anticipada de otro hermano, Édgar Coronel Aispuro, quien permanece en el Centro Federal de Readaptación Social 15 en Chiapas. Su padre, Inés Coronel Barreras, y el propio Inés Omar, también han tramitado amparos para evitar ser extraditados a Estados Unidos.

Mientras tanto, el nombre de su esposo volvió a los tribunales por una ruta distinta. En los últimos meses “El Chapo” ha enviado una veintena de cartas al Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, dirigidas al juez Brian Cogan, en las que pide su repatriación. Las dudas sobre si el capo estaría enviando estas notas o alguien están sobre la mesa.

Mientras tanto, Emma Coronel Aispuro suma en Instagram más de 583 mil seguidores.