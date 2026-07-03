Metrobús CDMX lanza desafío al autobús rojo de Inglaterra previo al México vs Inglaterra en el Mundial 2026

El Metrobús de la Ciudad de México lanzó su propio reto a Inglaterra antes del partido de octavos de final que el Tri disputa este domingo en el Estadio Azteca. (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El Metrobús de la Ciudad de México entró a la previa del duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre México vs Inglaterra, con una publicación en redes sociales donde enfrenta a su unidad roja de dos pisos contra el famoso autobús londinense, antes de que ambas escuadras se midan en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio.

La imagen, difundida por la cuenta oficial del sistema de transporte capitalino, muestra a ambos vehículos enfrentados al estilo de un videojuego, con el letrero “VS” entre ellos. El fondo: el Ángel de la Independencia iluminado de noche. El mensaje que acompaña la publicación no deja lugar a dudas: “Nos vemos el domingo. En mi casa y con mi gente”.

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El desafío del Metrobús llega en medio de una oleada de memes y comparaciones culturales que inundó las redes sociales desde que se confirmó el cruce entre ambas selecciones. Desde escenas de Rocky IV, Adele, Freddie Mercury hasta fragmentos de canciones de Caifanes, la creatividad mexicana encontró en el partido una excusa para medir fuerzas más allá del futbol.

El Metrobús de la Ciudad de México ya lanzó su propio desafío al transporte inglés en redes sociales con la frase "En mi casa y con mi gente". (@MetrobusCDMX)

El Tri llega con cuatro victorias y la portería imbatida

México arriba al partido en su mejor momento del torneo. El martes 30 de junio, con goles de Julián Quiñones en el minuto 22 y de Raúl Jiménez en el 31, el Tri derrotó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final disputados en la propia Ciudad de México. Cuatro partidos, cuatro victorias, cero goles en contra.

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Con ese resultado, la selección de Javier Aguirre disputa una fase de octavos de final de Copa del Mundo por primera vez en 40 años. El objetivo es claro: avanzar a cuartos de final por primera vez en la historia reciente del futbol mexicano.

Kane remontó ante Congo y lleva cinco goles en el torneo

México e Inglaterra disputarán los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio. (X@miseleccionmx)

Inglaterra llegó a este cruce por la vía del sufrimiento. El miércoles 1 de julio, los Tres Leones comenzaron perdiendo ante República Democrática del Congo por el tanto de Brian Cipenga al minuto siete. La remontada llegó gracias a un doblete de Harry Kane: primero al 75 y después al 86, para cerrar 2-1.

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Kane acumula cinco goles en el torneo y se convierte en el máximo anotador de Inglaterra en la historia de los Mundiales, superando a Gary Lineker. El delantero del Bayern de Múnich es la gran figura de un equipo que llega a la capital mexicana con tres victorias y un empate en cuatro presentaciones.

El Estadio Azteca, escenario del choque entre dos íconos del transporte y del futbol

El partido se juega este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Inglaterra viaja a la Ciudad de México este viernes. La CDMX ya alista un operativo especial de movilidad para trasladar a los miles de aficionados que asistirán al encuentro, con participación del Metro, el Metrobús, el Tren Ligero, los Trolebuses y la RTP.

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El autobús rojo de dos pisos de Londres es uno de los símbolos más reconocibles de Inglaterra en el mundo. REUTERS/Kevin Coombs

El mismo Metrobús que retó al autobús de dos pisos londinense en redes sociales estará en el centro de la operación logística del domingo. Mientras tanto, en las plataformas digitales, el duelo entre los dos transportes públicos ya suma miles de interacciones y se convierte en uno de los símbolos de una previa que la Ciudad de México vive como propia.

“Que chulada”

“Un poco de humor no hace daño”

“Esto es una joya”

“Bajaron muy bien ese balón”