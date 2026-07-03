Esta es la nueva modalidad de extorsión ligada al crimen organizado, denuncia el periodista Héctor de Mauleón

Un hotel de dos pisos y un teléfono público son el escenario de actividades relacionadas con extorsión y secuestro virtual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista Héctor de Mauleón alertó sobre una nueva modalidad de extorsión atribuida al crimen organizado, la cual estaría operando desde hoteles en distintas ciudades del país.

En su más reciente columna publicada en El Universal, titulada “Cuidado con los hoteles”, el comunicador expone el caso de un empleado de empresa que fue víctima de un secuestro virtual y extorsión mientras se hospedaba en un hotel del centro de Guadalajara.

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De acuerdo con el relato difundido por el columnista, la víctima viajó a Guadalajara para realizar diversos trámites laborales y se hospedó en un hotel donde proporcionó sus datos personales, incluyendo identificación oficial, domicilio y número telefónico. Durante la primera noche no ocurrió nada extraño; sin embargo, al regresar al hotel la segunda noche notó movimientos inusuales en la recepción y la presencia de personas desconocidas.

Minutos después recibió una llamada a su habitación. Un supuesto “comandante Chávez”, quien dijo pertenecer a la fiscalía, le informó que se realizaba un operativo relacionado con armas y drogas cerca del hotel. Bajo el argumento de que el inmueble era utilizado como “casa de seguridad”, le pidió no salir de la habitación y seguir instrucciones.

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Victimarios dijeron ser del CJNG

Presuntamente miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), serían los responsables de esta nueva forma de extorsión y secuestro virtual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación escaló cuando un hombre encapuchado ingresó al cuarto asegurando formar parte de las autoridades. El sujeto tomó fotografías de los dispositivos electrónicos del huésped y posteriormente confesó pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A partir de ese momento, la víctima quedó bajo vigilancia constante mediante videollamadas y amenazas psicológicas.

Según narra la columna, los delincuentes obligaron al hombre a transferir dinero desde sus cuentas bancarias y más tarde utilizaron su teléfono para contactar a familiares y compañeros de trabajo. Mediante amenazas violentas, exigieron depósitos económicos a cambio de supuestamente respetar su vida.

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El modus operandi descrito por De Mauleón coincide con otros casos recientes documentados en hoteles de la Ciudad de México y otras entidades. La estrategia consiste en generar terror psicológico, aislar a la víctima y utilizar sus propios dispositivos para ampliar la red de extorsión hacia familiares, jefes y contactos cercanos.

Uno de los aspectos más alarmantes revelados en la publicación es que los delincuentes aparentemente operan habitación por habitación, replicando el mismo esquema con distintos huéspedes dentro del mismo hotel.

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La víctima fue utilizada para despistar y engañar a otros huéspedes

De Mauleón advirtió que esta modalidad busca que el crimen organizado tenga nuevos ingresos económicos - crédito archivo REUTERS/Stringer

La víctima relató que antes de ser liberado fue obligado a tocar puertas de otras habitaciones para avisar sobre un supuesto operativo de la fiscalía, momento en el que observó cómo otro grupo iniciaba el mismo proceso contra una familia hospedada.

El periodista advirtió que esta modalidad podría convertirse en una nueva fuente de ingresos para grupos criminales, aprovechando la vulnerabilidad de viajeros y huéspedes en hoteles con escasos controles de seguridad. La denuncia también pone sobre la mesa posibles complicidades internas o filtración de información dentro de algunos establecimientos.

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Especialistas en seguridad han recomendado a los viajeros evitar proporcionar información innecesaria en hoteles, desconfiar de llamadas o supuestos operativos realizados sin identificación oficial verificable.

La publicación de Héctor de Mauleón ha generado preocupación en redes sociales debido al incremento de reportes relacionados con extorsiones telefónicas, secuestros virtuales y fraudes cometidos mediante intimidación psicológica.

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Hasta el momento, autoridades de Guadalajara y de la Ciudad de México no han emitido un posicionamiento oficial sobre los casos relatados en la columna periodística.