Partidos del Mundial 2026, hoy 3 de julio: fixture, hora, estadios y cómo ver a los favoritos Argentina y Colombia

El Mundial 2026 disputa este viernes 3 de julio la última jornada de los dieciseisavos de final con tres encuentros que definirán a los últimos equipos clasificados a los octavos de final.
La actividad se desarrollará íntegramente en Estados Unidos y tendrá como principales atractivos las presentaciones de Argentina y Colombia, dos de las selecciones favoritas para avanzar en el torneo.
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La jornada comenzará con el duelo entre Australia y Egipto; posteriormente, Argentina enfrentará a Cabo Verde y, finalmente, Colombia se medirá ante Ghana para cerrar la fase de dieciseisavos de final.
Partidos del Mundial 2026 HOY 3 de julio: horarios y dónde ver EN VIVO
Australia vs. Egipto
- Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos.
Horarios y transmisión
- Argentina: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Argentina y TyC Sports Play.
- Chile: 14:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile y Paramount+.
- Ecuador: 13:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador y Paramount+.
- Colombia: 13:00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia y Paramount+.
- Perú: 13:00 | DGO, DIRECTV Sports Perú y Paramount+.
- México: 12:00 | ViX México.
- España: 20:00 | DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+.
- Estados Unidos: 2:00 p. m. ET / 1:00 p. m. CT / 11:00 a. m. PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo.
Argentina vs. Cabo Verde
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.
Horarios y transmisión
- Argentina: 19:00 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, Paramount+, Telefe Argentina, Televisión Pública, TyC Sports Argentina y TyC Sports Play.
- Chile: 18:00 | Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile y Paramount+.
- Ecuador: 17:00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Disney+ Premium Sur, Paramount+ y Teleamazonas.
- Colombia: 17:00 | Caracol Play, Caracol TV, Deportes RCN, DGO, DIRECTV Sports Colombia, Disney+ Premium Sur, Paramount+ y RCN Televisión.
- Perú: 17:00 | América Televisión, América tvGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium Chile y Paramount+.
- México: 16:00 | Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX México.
- España: 00:00 del sábado 4 de julio | DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+.
- Estados Unidos: 6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo.
Colombia y Ghana cierran los dieciseisavos de final
El último boleto disponible para los octavos de final se definirá con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana, encuentro que pondrá fin a la actividad de los dieciseisavos del Mundial 2026.
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Colombia vs. Ghana
- Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, Estados Unidos.
Horarios y transmisión
- Argentina: 22:30 | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports y Paramount+.
- Chile: 21:30 | Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile y Paramount+.
- Ecuador: 20:30 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+ y Teleamazonas.
- Colombia: 20:30 | Caracol Play, Caracol TV, Deportes RCN, DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+ y RCN Televisión.
- Perú: 20:30 | América Televisión, América tvGO, DGO, DIRECTV Sports Perú y Paramount+.
- México: 19:30 | Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 5 Televisa, TUDN y ViX México.
- España: 3:30 del sábado 4 de julio | DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+.
- Estados Unidos: 9:30 p. m. ET / 8:30 p. m. CT / 6:30 p. m. PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo.
Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora
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