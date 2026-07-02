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Video viral: personal del Ejército Mexicano rescata a una perrita entre los escombros en Venezuela

En redes sociales mostraron a elementos del Ejército Mexicano rescatando a una perrita llamada “Sarita” 7 días después del sismo

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Las imágenes se difunden tras los sismos del 24 de junio y exhiben a un binomio de auxilio que logra sacar con vida al animal, aunque no hay verificación institucional sobre el sitio ni el operativo.
Las imágenes se difunden tras los sismos del 24 de junio y exhiben a un binomio de auxilio que logra sacar con vida al animal, aunque no hay verificación institucional sobre el sitio ni el operativo.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un elemento identificado con chaleco amarillo con la leyenda “Ejército” y casco con la bandera de México rescata a una perrita atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en Venezuela. Las imágenes, compartidas por distintos usuarios en plataformas digitales, se suman a la ola de historias que han conmovido tras el doble terremoto que sacudió al país sudamericano el pasado 24 de junio.

Las imágenes difundidas en redes exhiben a un binomio de auxilio que trabaja entre ruinas de un inmueble colapsado y logra sacar con vida al animal tras los sismos del 24 de junio. Foto: Defensa
Las imágenes difundidas en redes exhiben a un binomio de auxilio que trabaja entre ruinas de un inmueble colapsado y logra sacar con vida al animal tras los sismos del 24 de junio. Foto: Defensa

Lo que se observa en el video

De acuerdo con lo que circula en redes sociales, el clip muestra a un binomio de rescate trabajando entre las ruinas de una estructura colapsada hasta lograr sacar con vida al animal. En algunas publicaciones, el can es identificado como “Sarita”, aunque hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni por ninguna fuente institucional.

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Tampoco existe, por ahora, confirmación oficial sobre:

  • La identidad del elemento que realizó el rescate.
  • El lugar exacto donde ocurrieron los hechos.
  • El tiempo que la perrita permaneció atrapada.
  • Si fue reunida con algún propietario tras el operativo.

Por tratarse de contenido difundido en redes sociales, se recomienda tomar estos datos con cautela hasta que exista un pronunciamiento oficial.

El contexto: la misión mexicana en Venezuela

Lo que sí está documentado es que México desplegó, desde el 25 de junio, un contingente de 261 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon a Venezuela. Como parte de este operativo, viajaron 18 binomios caninos especializados en la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

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Entre los casos confirmados por reportes oficiales y de medios se encuentra el de Max, un perro rescatista mexicano que ayudó a localizar a siete personas con vida antes de resultar lesionado durante las labores y ser retirado de la zona para su recuperación.

Rescates de mascotas, un símbolo en medio de la tragedia

Los rescates de animales se han convertido en uno de los momentos que más atención generan en redes sociales durante la emergencia. Uno de los casos con mayor cobertura confirmada es el de “Giselle”, una perrita rescatada tras cinco días atrapada bajo los escombros en Caraballeda, La Guaira, por un equipo de rescatistas de El Salvador, cuyo video fue compartido por el propio presidente Nayib Bukele.

Historias como esta —y la que ahora circula vinculada al Ejército Mexicano— reflejan cómo, en medio de la devastación que ya supera los 2 mil 295 fallecidos y más de 11 mil heridos según el último reporte oficial de las autoridades venezolanas, los rescates de mascotas se han vuelto un símbolo de esperanza compartido masivamente en plataformas digitales.

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