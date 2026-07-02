CMLL adelanta función de Domingo Familiar en Arena México por el México vs Inglaterra del Mundial 2026

La función arrancará antes de lo habitual debido al duelo del Tricolor ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

La Arena México vivirá una jornada distinta el próximo domingo 5 de julio. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció un cambio en el horario de su tradicional función de Domingo Familiar debido al partido que disputará la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

El duelo entre el Tricolor y los Tres Leones está programado para comenzar a las 6:00 de la tarde en el Estadio Ciudad de México. Por esa razón, el CMLL decidió adelantar su cartelera para que los seguidores de la lucha libre puedan asistir al espectáculo y, posteriormente, tengan oportunidad de seguir uno de los encuentros más esperados para el futbol mexicano.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Jude Bellingham and teammates celebrate after the match as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Paul Childs

El ajuste fue confirmado durante la emisión de CMLL Informa. Julio César Rivera, anunciador de la empresa, dio a conocer que la función de Domingo Familiar comenzará a la 1:00 de la tarde, cuatro horas antes del horario que habitualmente maneja la Arena México.

“El domingo familiar empezará a la 1 de la tarde”, informó Julio César Rivera durante el programa de la empresa, al explicar que la modificación responde al interés de permitir que el público disfrute tanto de la lucha libre como del partido entre México e Inglaterra.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Erik Lira, Jorge Sanchez, Jesus Gallardo, Cesar Huerta and teammates celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha

Regularmente, las funciones dominicales del CMLL comienzan a las 5:00 de la tarde. Sin embargo, el cambio busca evitar que los asistentes tengan que elegir entre acudir a la Catedral de la Lucha Libre y seguir el compromiso mundialista que podría marcar el futuro de la Selección Mexicana en el torneo.

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La empresa ajustó su tradicional Domingo Familiar para que los aficionados puedan asistir a la lucha libre y después seguir el partido del Mundial 2026.

La cartelera será encabezada por Místico, conocido como el Rey de Plata y Oro. El ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre hará equipo con Neón y Star Jr. para enfrentar a Volador Jr., Averno y Zandokan Jr. en una lucha de tercias que reunirá a algunos de los nombres más importantes de la actualidad.

(CMLL / Diego Cedrix)

Místico llegará a la función como uno de los luchadores con mayor conexión con el público de la Arena México. A su lado estarán Neón y Star Jr., dos elementos que han ganado presencia en las funciones estelares, mientras que el bando rival estará integrado por Volador Jr., Averno y Zandokan Jr., quienes buscarán imponer su experiencia y estilo rudo.

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(Instagram / @CMLL_MX)

En la lucha semifinal se presentará un mano a mano entre Máscara Dorada y Difunto. El combate reunirá a dos figuras que han protagonizado enfrentamientos de alto impacto y que tendrán la oportunidad de robarse los reflectores antes de la lucha estelar.

Otra de las batallas anunciadas será el choque de rudos contra rudos. Gran Guerrero y Stuka Jr. unirán fuerzas para medirse ante los Gemelos Diablo 1 y 2, quienes se han convertido en una de las duplas más llamativas dentro de la empresa.

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El Rey de Plata y Oro encabezará una cartelera especial que permitirá a los asistentes salir con tiempo para ver el partido mundialista.

La división femenil también formará parte de la función. Las Chicas Indomables, conformadas por Lluvia y La Jarochita, harán equipo con Garra Negra para enfrentar a Keyra, Olympia y Hera. El combate reunirá a varias de las Amazonas del CMLL y ofrecerá una combinación de estilos dentro del cartel.

En la segunda lucha de la tarde, Stigma, Arkalis y Rayo Metálico se medirán ante Infarto, Estudiante Jr. y Disturbio. La función abrirá con un duelo en el que Alexius enfrentará a Kamelot e Infinito.

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Los boletos para el Domingo Familiar ya se encuentran disponibles y tienen precios que van de los 85 a los 450 pesos. El CMLL espera una buena entrada debido a la combinación de una cartelera con figuras reconocidas y la expectativa que rodea al partido de México ante Inglaterra.

La modificación de horario permitirá que los asistentes vivan una tarde completa de deporte y entretenimiento. Primero podrán presenciar la actividad en el ring de la Arena México y después seguir el duelo del Tricolor, que buscará avanzar a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a una de las selecciones más fuertes del torneo.

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