CCE asegura que la continuidad del T-MEC hasta 2036 fortalece la certidumbre en inversiones y brinda estabilidad a empresas

Ilustración conceptual de tres manos (México, EE.UU., Canadá) que estiran hasta el límite un pergamino con la inscripción "T-MEC", simbolizando las tensiones en el tratado comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendrá su vigencia por lo menos hasta 2036, tras la conclusión de la primera Revisión Conjunta realizada por representantes de los tres países. Marcelo Ebrard, titular de Economía de México, Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, y Dominic LeBlanc, ministro canadiense responsable del comercio bilateral, sostuvieron este miércoles una reunión virtual para cerrar este proceso, que forma parte de los mecanismos previstos en el propio acuerdo.

El compromiso alcanzado establece que la revisión anual del tratado será la vía para renovar y actualizar las condiciones de integración regional durante los próximos 10 años. Esta dinámica ofrece certeza tanto a los gobiernos como a los sectores productivos de los tres países, un horizonte definido para la toma de decisiones estratégicas.

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Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en intensificar los trabajos rumbo a las siguientes mesas de conversación, lo que fue recibido con optimismo por los actores económicos de la región. Desde la entrada en vigor del acuerdo, el 1 de julio de 2020, el pacto ha impulsado la competitividad y la solidez de las cadenas productivas del norte del continente.

Impacto económico del T-MEC en la región

El T-MEC ha consolidado la relación comercial más relevante para Estados Unidos, al posicionar a México y Canadá como sus principales socios en exportación e importación de mercancías. Solo entre enero y abril de 2026, los envíos estadounidenses a México equivalieron al 15.7% del total, y las ventas a Canadá representaron el 13.9%, según cifras de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos.

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En cuanto a importaciones, el país se ubicó como el principal proveedor de bienes para EEUU, con una cuota del 16.9%, mientras que Canadá alcanzó una participación de 11.3%. Estos números reflejan la profunda interdependencia de las economías y la relevancia del pacto para el abastecimiento mutuo de bienes, especialmente en sectores estratégicos como maquinaria, vehículos y equipo eléctrico.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump se miran desafiantes, con las banderas de México, Canadá y Estados Unidos de fondo, simbolizando el futuro incierto del T-MEC entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del intercambio es notorio dentro de las exportaciones estadounidenses de mercancías hacia territorio mexicano, se registró un incremento de 87.3% entre los primeros cuatro meses de 2020 y el mismo periodo de 2026, según datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. Este dinamismo demuestra el efecto positivo del tratado en la expansión de los mercados y la diversificación de los flujos comerciales en el área.

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¿Cuál es el papel del sector privado en el nuevo escenario del acuerdo comercial?

Durante el proceso de revisión, la colaboración del sector empresarial fue fundamental. “El sector privado mexicano, en coordinación con sus contrapartes de Canadá y EEUU, hemos acompañado de cerca a los negociadores durante este proceso y confiamos en que en un plazo razonable tendremos un T-MEC fortalecido y con nuevas oportunidades para la inversión y el fortalecimiento de las cadenas productivas en México”, expresó José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El resultado de la reunión trilateral fue recibido como una evolución natural y previsible, dado que el mecanismo de revisión está claramente establecido en el texto original del acuerdo comercial. Tanto los mercados como los empresarios ya anticipaban este desenlace, por lo que la noticia no generó movimientos inesperados ni reacciones adversas en el ámbito financiero.

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La siguiente etapa de conversaciones entre México y Estados Unidos tendrá lugar en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio, cuando ambos países celebren la Tercera Ronda Bilateral de Revisión del tratado. De nueva cuenta, el sector privado participará activamente, acompañando las negociaciones a través de una delegación representativa.

El proceso de revisión conjunta y la continuidad del tratado permiten que los actores económicos planifiquen a largo plazo, con reglas claras y un marco de certidumbre para el desarrollo de los negocios en América del Norte.

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