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Inglaterra define lugar para entrenar de cara a su partido contra México en los Octavos de Final del Mundial 2026

Se esperar que el próximo viernes llegue el equipo inglés a la Ciudad de México

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Se espera que Inglaterra llegue el viernes a la Ciudad de México (EFE)
Se espera que Inglaterra llegue el viernes a la Ciudad de México (EFE)

El conjunto de Inglaterra ya tiene definido su centro de operaciones para el duelo de los Octavos de Final frente a México este domingo 5 de julio. La escuadra europea se trasladará a la Ciudad de México el viernes previo al partido, con el objetivo de instalarse y entrenar en Cantera, las instalaciones deportivas de la UNAM.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel optó por llegar a la capital mexicana dos días antes del encuentro, buscando aclimatarse y ajustar los últimos detalles tácticos antes del enfrentamiento. De acuerdo con información difundida por Fox Sports México, la decisión fue tomada tras analizar las condiciones de altura y logística que representa la sede.

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Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

México vs Inglaterra: duelo de alto calibre

Ambos equipos han mostrado un desempeño sólido durante el torneo. México avanzó como líder del grupo A tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, y posteriormente eliminó a Ecuador en los Dieciseisavos de Final. Hasta este punto, el Tricolor ha mantenido su portería en cero y suma ocho goles a favor.

Por su parte, Inglaterra también finalizó en la cima de su grupo, tras imponerse a Croacia, empatar con Ghana y ganar a Panamá. En la ronda de eliminación directa, los ingleses remontaron ante Cabo Verde, asegurando su pase con una victoria por 2 a 1. El equipo europeo ha recibido tres goles en contra, pero iguala a México con ocho anotaciones.

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Mundial 2026 – Selección de Inglaterra – Selección de Ghana – Perú – deportes – 22 junio
La jornada mundialista presenta un atractivo choque entre Inglaterra y Ghana, con transmisión para el público peruano a través de señal abierta, cable y servicios digitales. (FA)

Ambos conjuntos van invictos en el torneo y llevan 8 goles cada uno, sin embargo, el equipo mexicano no ha recibido ninguna anotación, a diferencia de los ingleses que les han marcado en 3 ocasiones. El partido entre México e Inglaterra será un enfrentamiento directo entre dos selecciones invictas y con idéntica capacidad ofensiva.

Último antecedente entre ambos equipos

Hace dieciséis años se registró el último enfrentamiento entre México e Inglaterra, en un contexto previo al Mundial de Sudáfrica 2010. En esa ocasión, el equipo mexicano, bajo la dirección de Javier “Vasco” Aguirre, visitó el mítico Estadio de Wembley para disputar un amistoso internacional.

El resultado favoreció al conjunto europeo, que se impuso con goles de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson. Por parte de México, Guillermo Franco recortó distancias en el marcador, aunque la diferencia se mantuvo hasta el final del encuentro.

Aquel partido no solo ofreció una muestra del potencial de ambas selecciones, sino que también funcionó como preparación en la antesala de la cita mundialista. Los equipos aprovecharon el duelo para probar variantes tácticas y medir su nivel frente a un rival de alto calibre.

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