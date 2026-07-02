México

Topos México solicita voluntarios para centros de acopio para enviar ayuda humanitaria a Venezuela

La organización convoca a sumarse este jueves 2 de julio desde las 8:00 a.m. en sus centros de acopio de Iztapalapa y Benito Juárez, para clasificar, etiquetar y numerar cajas con donativos

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Un hombre con gorra y playera rojas de la Brigada Topos entrega una bolsa con azúcar y aceite a una mujer. Varias personas observan detrás
Un miembro de la Brigada de Rescate Topos entrega una bolsa con productos básicos a una mujer, en una jornada de asistencia. (@topos)

A una semana del doble sismo en Venezuela, ocurrido el pasado miércoles 24 de junio, la Brigada de Rescate Topos ha lanzado un llamado urgente a través de su cuenta en ‘X’. Solicitan voluntarios para apoyar en la clasificación, etiquetado y numeración de cajas con los artículos recolectados, a fin de agilizar el envío de ayuda humanitaria al país sudamericano.

El desastre natural ha causado estragos irreparables. De acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, el desastre ha dejado un saldo de 2,295 personas fallecidas y 11,267 heridas. Debido al colapso de viviendas y edificios, las labores de rescate continúan; cifras oficiales citadas por la agencia internacional EFE indican que más de 4,000 brigadistas han logrado rescatar a 6,461 personas de entre los escombros.

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¿Dónde y cuándo ayudar?

Para sumar esfuerzos desde México, Los Topos convocan a la ciudadanía solidaria este jueves 2 de julio a partir de las 8:00 a.m. en sus distintos centros de acopio:

  • Iztapalapa: Magistrados 75, Ampliación El Sifón, CDMX.
  • Benito Juárez: Pablo Ucello 33, Col. Ciudad de los Deportes, CDMX.
Dos personas con uniforme rojo de Topos Tlatelolco organizan cajas y artículos envueltos en un cuarto. Se observan carritos de mano
Brigadistas de Topos Tlatelolco en México organizan equipos de rescate y ayuda humanitaria para su envío a Venezuela tras el sismo. (@topos)

Indicaciones para los voluntarios

La brigada pide a quienes participen en el empaquetado que sigan estrictamente el sistema de organización establecido para el envío. Asimismo, solicitan a quienes tengan la posibilidad, aportar etiquetas adhesivas de aproximadamente 50 x 25 centímetros en colores amarillo, naranja o verde (aclarando que esto no es un requisito indispensable para poder ayudar).

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“Tu tiempo puede hacer la diferencia para que la ayuda llegue de forma organizada y oportuna a quienes más lo necesitan”, expresaron los rescatistas.

Acopio de la sociedad civil será enviado a través del Gobierno de México

Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este jueves 2 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó la logística detrás del envío de estos apoyos. Explicó que las diversas instituciones y organizaciones civiles que han recopilado ayuda se están coordinando con la Secretaría de Gobernación (Segob) y con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Primer plano de Claudia Sheinbaum hablando ante micrófonos, con una bandera de Venezuela difuminada y rescatistas que buscan entre escombros de fondo
Claudia Sheinbaum expone la iniciativa de México para brindar asistencia a Venezuela tras el terremoto, con la bandera venezolana y la imagen de rescatistas de fondo. (Jesús Avilés | Infobae México)

El objetivo es trasladar los artículos a las bodegas de la Sedena, para que ellos articulen el envío internacional mediante aviones o barcos de la Marina.

“Esencialmente, todo lo que se lleva es a través de la Defensa Nacional, porque, pues, es un gasto que se tiene que hacer para llevar los artículos”, afirmó la mandataria.

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