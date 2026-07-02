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Tormenta tropical Douglas se forma cerca de Baja California Sur: ¿representa un peligro para territorio mexicano?

Douglas se convirtió en la cuarta tormenta tropical de la temporada en el Pacífico

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Mapa satelital de un huracán o tormenta con bandas de lluvia y nubes de colores rojo, naranja, verde y azul sobre el océano, junto a la costa de México.
Imagen satelital de un sistema meteorológico sobre el Pacífico mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico continúa activa. Durante las primeras horas de este jueves, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la formación de la tormenta tropical Douglas, sistema que evolucionó a partir de la depresión tropical Cuatro-E.

Aunque el nombre del fenómeno ha despertado preocupación debido a su cercanía relativa con Baja California Sur, las autoridades meteorológicas aclararon que el ciclón se mantiene a casi dos mil kilómetros de las costas mexicanas y que no genera efectos sobre el país.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema continuará desplazándose sobre aguas abiertas del Pacífico y, de mantenerse el pronóstico actual, perderá fuerza gradualmente hasta convertirse en un sistema postropical durante los próximos días.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Douglas?

Según el más reciente aviso del SMN, emitido a las 03:15 horas de este jueves, el centro de la tormenta tropical Douglas se localiza a 1,910 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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El sistema presenta las siguientes características:

  • Vientos máximos sostenidos: 65 km/h.
  • Rachas de viento: 85 km/h.
  • Desplazamiento: hacia el norte a 11 km/h.
  • Presión mínima central: 1003 hectopascales.

Además, el organismo meteorológico destacó que Douglas no genera lluvias, viento ni oleaje en territorio mexicano, debido a la gran distancia a la que se encuentra de las costas nacionales.

¿Douglas representa un peligro para México?

La respuesta del Servicio Meteorológico Nacional es clara: no.

En su aviso oficial, el organismo señala que:

  • El sistema no genera efectos en el país.
  • No amerita el establecimiento de una zona de vigilancia.
  • No representa peligro para el territorio nacional.

Aun así, las autoridades mantienen un monitoreo permanente del ciclón, como ocurre con todos los sistemas tropicales que se desarrollan en el Pacífico oriental durante la temporada de huracanes.

El SMN recordó que la población debe mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales, ya que la trayectoria e intensidad de los ciclones pueden modificarse conforme evolucionan las condiciones atmosféricas.

¿Qué pasará con Douglas en los próximos días?

Los pronósticos indican que Douglas comenzará a debilitarse conforme avance hacia el norte sobre aguas abiertas del océano.

El SMN prevé la siguiente evolución:

  • 2 de julio: permanecerá como tormenta tropical.
  • 3 de julio: se degradará a depresión tropical.
  • Horas más tarde evolucionará a remanente postropical.
  • Durante el fin de semana continuará perdiendo intensidad sin acercarse a las costas mexicanas.

Esta trayectoria mantiene al fenómeno lejos de Baja California Sur y del resto del territorio nacional.

Temporada de huracanes 2026 sigue bajo vigilancia

Aunque Douglas no representa un riesgo para México, la temporada de ciclones tropicales apenas comienza y se extenderá hasta el 30 de noviembre tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Especialistas de Conagua y del Servicio Meteorológico Nacional han señalado que durante este periodo pueden desarrollarse múltiples sistemas con potencial para generar lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado e inundaciones en distintas regiones del país, por lo que recomiendan seguir los avisos oficiales y evitar difundir información no confirmada.

Por ahora, la tormenta tropical Douglas permanecerá bajo vigilancia meteorológica, pero el pronóstico oficial es favorable para México: el ciclón se mantendrá lejos de las costas nacionales y no representa un peligro para el territorio mexicano.

¿Cuál es la diferencia entre una depresión tropical, una tormenta tropical y un huracán?

Los ciclones tropicales evolucionan por etapas conforme aumenta la intensidad de sus vientos. Aunque todos se forman sobre aguas cálidas y comparten características similares, su clasificación depende principalmente de la velocidad de sus vientos sostenidos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Primera fase: depresión tropical

La primera fase es la depresión tropical, cuando el sistema presenta una circulación organizada y vientos sostenidos menores a 63 kilómetros por hora. En esta etapa ya puede provocar lluvias y oleaje, aunque todavía no recibe un nombre oficial.

Segunda fase: Tormenta tropical

Cuando los vientos alcanzan entre 63 y 118 kilómetros por hora, el fenómeno se convierte en una tormenta tropical. Es en este momento cuando recibe el siguiente nombre de la lista asignada para la temporada, como ocurrió con Douglas. Dependiendo de su trayectoria, una tormenta tropical puede generar lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles inundaciones en las zonas costeras.

Tercera fase: huracán

Si el sistema continúa fortaleciéndose y registra vientos sostenidos de 119 kilómetros por hora o más, se clasifica como huracán. A partir de ese momento también se ubica dentro de la escala Saffir-Simpson, que lo divide en cinco categorías según la fuerza de sus vientos y su potencial destructivo. Los huracanes de categorías más altas pueden provocar daños severos en infraestructura, deslaves, inundaciones y marejadas ciclónicas.

En el caso de Douglas, el SMN informó que el fenómeno se encuentra actualmente en la categoría de tormenta tropical, pero debido a que permanece a casi 2 mil kilómetros de Baja California Sur, no representa un peligro para el territorio mexicano y, de hecho, se prevé que pierda fuerza en los próximos días hasta degradarse nuevamente a depresión tropical y posteriormente a remanente postropical, sin afectar las costas nacionales.

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