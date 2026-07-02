Gobierno pide festejar con responsabilidad previo a partido de México vs Inglaterra tras muerte de cuatro aficionados en CDMX

Claudia Sheinbaum pide a aficionados actuar con responsabilidad en los festejos por el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía en general a actuar con responsabilidad y evitando el exceso en el consumo de alcohol en los festejos que se realicen este fin de semana, en el marco del partido de México contra Inglaterra, de la Copa Mundial FIFA 2026.

Esto, luego de que el martes pasado cuatro personas fallecieron en los festejos que se realizaron en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, por el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador.

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“El llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí el Zócalo como en los distintos lugares, pues actuar de manera responsable. Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

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