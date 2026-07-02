Skin cycling: por qué las mexicanas abandonan la rutina de 10 pasos

El skin cycling se viralizó en TikTok con miles de millones de vistas antes de llegar a México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de belleza y cuidado personal en México alcanzó un valor de aproximadamente 294 mil millones de pesos mexicanos en 2025, con un ritmo de crecimiento anual del 4.86%, de acuerdo con un informe de la firma global de investigación de mercados Mordor Intelligence.

Redes sociales acortan el camino entre ver un producto y comprarlo, especialmente entre mujeres mayores de 35 años. En ese contexto nació y se disparó el skin cycling.

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El mercado de belleza y cuidado personal en México vale 16.82 mil millones de dólares en 2025, según Mordor Intelligence. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El skin cycling es una rutina nocturna de cuatro pasos que alterna una noche de exfoliación química, una noche de retinoides y dos noches de recuperación con hidratantes.

Se viralizó en redes sociales con miles de millones de vistas y llegó a México como alternativa a los protocolos de 10 pasos popularizados por la estética coreana.

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TikTok dicta las rutinas de millones, pero nueve de cada diez videos los graban personas sin formación médica

TikTok dicta las rutinas de millones, pero nueve de cada diez videos los graban personas sin formación médica

Durante la reunión anual de la Academia Americana de Dermatología en San Diego, dermatólogos del sistema Corewell Health presentaron una revisión clínica sobre las tendencias de skincare más populares en TikTok: slugging, skin cycling, el uso de ácido glicólico como desodorante, el colágeno oral y los masajes con gua sha.

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El 40% de las personas usa redes sociales para informarse sobre afecciones dermatológicas, según investigadores de Corewell Health. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo del equipo fue contrastar estos métodos virales con su verdadera evidencia científica.

Posteriormente, la investigación completa se publicó en el Journal of the American Academy of Dermatology.

Los autores señalan que alrededor del 40% de las personas usa redes sociales para informarse sobre afecciones dermatológicas.

La mayoría de los videos los publican personas sin formación médica que comparten experiencias personales.

La Sociedad Mexicana de Dermatología establece que el cuidado básico de la piel puede iniciarse desde la adolescencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión concluye que el skin cycling y el slugging pueden ser benéficos, pero no son adecuados para todos los tipos de piel ni para todas las personas.

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Otras tendencias revisadas, como el gua sha, no tienen respaldo en evidencia y pueden dañar la piel, de acuerdo con los especialistas.

Por qué las mexicanas dejan las rutinas de 10 pasos

Ante este panorama, las consumidoras mexicanas han comenzado a sustituir la compleja rutina coreana de 10 pasos por la tendencia del skin cycling.

Solo el 2.5% de los videos más vistos de skincare en TikTok los producen dermatólogos certificados, según investigadores de Corewell Health. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método permite simplificar el cuidado facial, reduciendo drásticamente el número de productos y pasos diarios al rotar los activos de manera más estratégica.

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Una revisión sistemática publicada en la publicación médica Dermatología Revista Mexicana analizó 15 estudios sobre los efectos adversos del uso rutinario de cosméticos en la población general.

La investigadores fue liderada por especialistas del Hospital Regional ISSSTE León, en Guanajuato, y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima.

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Investigadores del Hospital Regional ISSSTE León y la Universidad de Colima analizaron 15 estudios sobre los efectos adversos del uso rutinario de cosméticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores Beatriz Arely Cayón Figueroa y Daniel Tiburcio Jiménez identificaron tres efectos adversos principales del uso prolongado de cosméticos.

Entre ellos se encuentran la alteración de la microbiota cutánea, molestias locales en el sitio de aplicación y mayor riesgo de cáncer no dermatológico.

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Solo tres de los 15 estudios reportaron cambios positivos: mayor hidratación, mejor apariencia y aumento de la microcirculación dérmica.

}El uso prolongado de cosméticos altera la microbiota cutánea, provoca molestias locales y eleva el riesgo de cáncer no dermatológico, según Dermatología Revista Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión concluye que el uso prolongado de cosméticos representa riesgos de salud considerables.

También recomiendan a las autoridades sanitarias endurecer las regulaciones sobre elaboración de cosméticos, además de establecer un sistema de cosmetovigilancia a largo plazo.

Limpieza, hidratación y protección solar: la rutina que avalan los dermatólogos mexicanos

De acuerdo con su sitio web oficial, la Sociedad Mexicana de Dermatología (SMD) establece que el cuidado básico de la piel se sostiene en limpieza suave, hidratación y fotoprotección diaria.

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El skin cycling alterna una noche de exfoliación, una de retinoides y dos de recuperación con hidratantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina puede iniciarse desde la adolescencia y debe ajustarse con un dermatólogo certificado según la edad, el tipo de piel y las necesidades de cada persona.

La SMD advierte que cualquier tratamiento cosmético debe partir de un diagnóstico dermatológico que defina activos, concentraciones y frecuencia de uso.

La Sociedad Mexicana de Dermatología detalla los tres pasos básicos para el cuidado de la piel, advirtiendo sobre los riesgos de seguir rutinas sin supervisión médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir rutinas de redes sociales sin supervisión médica expone a irritaciones, reacciones alérgicas y daño a la barrera cutánea.

Detrás del boom del <i>skincare</i> en México: mercado sin suficiente vigilancia sanitaria

El crecimiento del mercado cosmético en México también trajo consigo riesgos sanitarios.

Según el reporte sectorial de Mordor Intelligence, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió múltiples alertas durante 2025 debido a la detección de lotes falsificados de Botox y maquillaje de origen chino sin registro legal.

La COFEPRIS emitió en 2025 múltiples alertas sobre lotes falsos de Botox y maquillaje chino no registrado, según Mordor Intelligence. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas mexicanas de cuidado personal se triplicaron desde 2013, de acuerdo con registros de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC) citados por Mordor Intelligence.

Esta expansión de la oferta, señala el mismo reporte, también incrementó la exposición de los consumidores a productos que carecen de controles sanitarios.