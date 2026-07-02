Tras mal día con el T-MEC, Sheinbaum anuncia inversiones en México para la industria aeronáutica

Safran amplía inversiones en México y fortalece la industria aeronáutica.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este miércoles una nueva ampliación de inversiones de la empresa francesa Safran en México, un anuncio que llega apenas horas después de que Estados Unidos rechazara extender por 16 años adicionales el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), optando por mantener el acuerdo vigente hasta 2036 bajo un esquema de revisiones anuales.

Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que sostuvo una reunión con el director ejecutivo global de Safran, Olivier Andriès, y parte de su equipo, quienes confirmaron la expansión de sus operaciones en el país para fortalecer la industria aeronáutica.

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“En Querétaro y Chihuahua han destinado más de 147 millones de dólares y creado dos mil 300 empleos”, destacó Sheinbaum a través de sus redes sociales, donde afirmó que estas inversiones representan un paso más para impulsar el desarrollo económico con bienestar.

Safran refuerza su presencia en México con más de 147 millones de dólares en inversión.

Safran fortalece su apuesta por México con inversión millonaria

La expansión anunciada contempla proyectos estratégicos en Querétaro y Chihuahua, dos de los principales polos aeroespaciales del país.

En Querétaro fue inaugurado el complejo Safran Aircraft Engine Services Americas Shop 2, un proyecto que representó una inversión cercana a los 140 millones de dólares.

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La nueva instalación cuenta con 50 mil metros cuadrados, dos talleres especializados en mantenimiento de motores CFM56 y LEAP, una celda de pruebas y un área de reparación de componentes.

Safran fortalece su apuesta por México con una inversión millonaria en el sector aeronáutico. REUTERS/Benoit Tessier

Con este centro, la empresa busca atender la creciente demanda de mantenimiento de motores para aerolíneas de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, consolidando a Querétaro como uno de los principales hubs aeronáuticos del continente.

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Mientras tanto, en Chihuahua comenzó operaciones la quinta planta de Safran Electrical & Power ISA, con una inversión adicional de 7.4 millones de dólares y la creación de alrededor de 800 nuevos empleos especializados.

La presencia de Safran convierte a México en referente aeroespacial

Con más de tres décadas de operaciones en territorio nacional, Safran se ha consolidado como el principal empleador del sector aeronáutico en México.

Actualmente la compañía cuenta con más de 15 mil trabajadores distribuidos en 20 plantas de producción, mantenimiento e ingeniería, desde donde fabrica componentes utilizados por algunos de los principales fabricantes de aviones del mundo.

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La presencia de Safran consolida a México como un referente en la industria aeroespacial global. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

Entre sus principales actividades destacan:

Más de 15 mil empleos especializados en México.

Presencia ininterrumpida desde hace 34 años .

Producción de componentes para motores aeronáuticos CFM56, SaM146 y LEAP.

Fabricación del 95% del cableado eléctrico del Boeing 787 Dreamliner en Chihuahua .

Producción de trenes de aterrizaje , sistemas de seguridad , interiores de cabina y componentes de vuelo .

Centros de mantenimiento e ingeniería que atienden a aerolíneas internacionales.

Las operaciones de la empresa también abarcan plantas en Mexicali y Tijuana, donde fabrica sistemas electromecánicos, equipamiento para cabinas de avión y componentes destinados a aeronaves comerciales de Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier.

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El anuncio llega tras la decisión de Estados Unidos sobre el T-MEC

La confirmación de estas inversiones ocurre en un momento clave para la economía mexicana, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump decidiera no respaldar la prórroga automática del T-MEC por 16 años adicionales.

El anuncio de Safran llega en medio de la decisión de Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Durante la reunión trilateral realizada este 1 de julio, Estados Unidos informó que el tratado continuará vigente hasta 2036, pero será sometido a revisiones anuales en lugar de una renovación de largo plazo.

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La administración estadounidense argumentó que existen diversos aspectos del acuerdo comercial que requieren modificaciones, principalmente relacionados con los déficits comerciales de ese país.

Pese a ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró que el tratado seguirá operando bajo las reglas actuales y que no existe, por ahora, un riesgo de que alguno de los tres países abandone el acuerdo.

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Asimismo, explicó que las revisiones anuales buscarán resolver gradualmente los temas pendientes entre las tres naciones sin alterar el funcionamiento inmediato del comercio regional.

Sheinbaum apuesta por mantener la confianza de los inversionistas

El anuncio de Safran fue interpretado como una señal de confianza de la inversión extranjera en México pese al nuevo escenario comercial en Norteamérica.

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Sheinbaum apuesta por mantener la confianza de los inversionistas en México pese al entorno internacional. | Presidencia

La presidenta sostuvo que proyectos de este tipo fortalecen el crecimiento económico nacional y permiten generar empleos especializados de alto valor agregado.

En Querétaro, el director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, aseguró que la nueva infraestructura permitirá responder al incremento de la demanda mundial en servicios de mantenimiento aeronáutico y reforzará la red global de la empresa.

Por su parte, autoridades de Chihuahua destacaron que la nueva planta incorpora procesos sustentables al operar con energía cien por ciento renovable y sistemas diseñados para reducir su impacto ambiental.

En Querétaro, Safran destacó que su nueva infraestructura permitirá atender la creciente demanda mundial de mantenimiento aeronáutico. REUTERS/Benoit Tessier

Industria aeroespacial mantiene impulso pese al nuevo escenario comercial

Aunque la decisión de Estados Unidos abre un periodo de revisiones anuales al T-MEC que podría generar incertidumbre para diversos sectores productivos, la ampliación de inversiones de Safran representa un mensaje de continuidad para la industria aeroespacial instalada en México.

La combinación de infraestructura especializada, mano de obra calificada y cadenas de suministro consolidadas mantiene al país como uno de los destinos más atractivos para empresas internacionales del sector, incluso en un contexto de renegociaciones comerciales entre los socios de Norteamérica.