México

¿Qué pasó con los albergues de México Te Abraza? Sheinbaum confirma algunos cierres por poca afluencia

La mandataria adelantó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, actualizará las cifras sobre cuántos albergues fueron cerrados y cuántos reducidos

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Mujer hablando a micrófonos, bandera de México a la izquierda. Un gran salón con literas y personas en el fondo. Recuadro con hombre que hace señas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que algunos albergues del programa México Te Abraza fueron cerrados debido a las bajas cifras registradas de migrantes que llegaban, mientras que otros fueron reducidos, sin embargo, continúan operando para atender a los mexicanos deportados desde Estados Unidos, explicó la mandataria.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 2 de julio, Claudia Sheinbaum pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que acuda a actualizar las cifras sobre los centros que fueron modificados y cerrados.

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“Algunos se quitaron donde no estaba llegando muchas personas, y la mayoría se hicieron más pequeños, pero están para poder recibir a los paisanos que vienen y que cruzan por tierra”, declaró la mandataria.

Albergues para migrantes: ajustes y cierres

El programa México Te Abraza, implementado para recibir a mexicanos deportados desde Estados Unidos, experimentó una disminución en el flujo previsto de personas, lo cual llevó a la revisión y ajuste de la red de albergues. La presidenta detalló que estos espacios siguen funcionando en puntos clave para recibir a quienes regresan al país, especialmente por vía terrestre.

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Además, Sheinbaum subrayó que los albergues mantienen la capacidad de brindar atención y apoyo a los migrantes, quienes reciben la tarjeta Paisano que les otorga acceso a ciertos recursos para facilitar su regreso a sus comunidades de origen.

“Aquí se les recibe, se les apoya, se les da la tarjeta Paisano para que puedan tener algo de recurso para llegar a sus lugares. Les hemos dado a conocer aquí, todo el apoyo que requieran, incluso el acceso al empleo para que lo puedan hacer”, puntualizó.

Programas de apoyo y atención en ciudades clave

La presidenta informó que el programa México Te Abraza actualmente opera con un enfoque especial en ciudades del sur del país, como Villahermosa y Tapachula, donde se ha registrado mayor recepción de mexicanos deportados. Además, destacó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) también ha recibido vuelos procedentes de Estados Unidos con personas repatriadas.

La estrategia de atención contempla no solo la recepción y apoyo inmediato, sino también la integración laboral, facilitando el acceso a oportunidades de empleo para los repatriados. Sheinbaum señaló que el gobierno está comprometido en brindar “todo el apoyo que requieran”, reafirmando la política de acompañamiento a los migrantes.

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