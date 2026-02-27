México

David Colmenares podría reelegirse en la Auditoría Superior de la Federación: 28 de febrero finaliza registro

Emilio Barriga y Juan José Serrano también anunciaron su inscripción al proceso de selección y ya presentaron su solicitud ante la Comisión de Vigilancia

David Colmenares presentó su documentación
David Colmenares presentó su documentación ante la Comisión de Vigilancia de la ASF para buscar su reelección. (Foto: Twitter/ASF_Mexico)

A solo dos días de que finalice el proceso de registro para buscar ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), este jueves 26 de febrero de 2026, David Colmenares quien encabeza esta institución presentó su solicitud en San Lázaro.

En silla de ruedas y con personal de seguridad el titular de la Auditoría se registró ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, según reportaron medios de corte nacional, de ser reelegido permanecería en el cargo hasta 2034.

Cabe destacar que el registro concluirá el próximo 28 de febrero y desde hace algunos meses se especulaba sobre las intenciones del auditor superior para buscar la reelección del cargo.

Emilio Barriga busca modernizar la ASF

El exauditor de Gasto Federalizado, Emilio Barriga, es otro de los contendientes para ocupar la titularidad de la ASF, por lo que el pasado 25 de febrero presentó su registro, asegurando que confía en que habrá “piso parejo”.

“La Auditoría Superior de la Federación no es de grupos, no es de amigos, no es de una persona. Yo lo que ofrezco no es continuidad... Propongo una Auditoría Superior de la Federación moderna, ejemplar”, comentó el candidato.

Busca aumentar la productividad de todas las áreas de la ASF ante un desequilibrio entre las auditorías aplicadas a los recursos ejercidos por las entidades federativas y las realizadas al gobierno federal.

(Foto de redes sociales)
(Foto de redes sociales)

Juan José Serrano asegura que habrá cero impunidad

El excontralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, presentó su registro el 24 de febrero, quien asegura que entre sus objetivos se encuentran: auditorías de calidad, coordinación y cero impunidad.

Serrano Mendoza asegura que la información no solo debe entregarse a la Cámara de Diputados, ya que también se debería informar a la ciudadanía sobre los reportes que entrega la Auditoría.

Hasta el día de hoy se han presentado 25 registros para ocupar la titularidad de la ASF.

(Foto de redes sociales)
(Foto de redes sociales)

Estas son las fechas clave del proceso

  • Las personas interesadas deberán entregar su documentación en San Lázaro de forma presencial del 19 al 28 de febrero.
  • La Comisión de Vigilancia de la ASF revisará y validará las candidaturas hasta el 5 de marzo, asegurando que cumplan todos los requisitos.
  • Una vez concluida la revisión, la Comisión publicará el calendario de entrevistas para quienes resulten elegibles, con fecha límite el 5 de marzo.
  • El 11 de marzo se dará a conocer la terna final y ese mismo día el pleno de la Cámara de Diputados realizará la designación.
  • La persona seleccionada rendirá protesta a más tardar el 15 de marzo.

Tras la aprobación del acuerdo CVASF/LXVI/001/2026, quienes aspiren a la titularidad de la ASF deben considerar que el periodo del cargo se extenderá del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034.

