Mariana Bernal, atleta de tiro con arco recibe suspensión de tres años: ¿perdió su oro mundial con México?

(Instagram / @mariana.bernals)

El tiro con arco mexicano recibió una noticia relevante este jueves 2 de julio, luego de que Mariana Bernal, una de las arqueras con mayor proyección en la modalidad de compuesto, fuera suspendida durante tres años tras un resultado adverso en un control antidopaje.

La medida fue comunicada por la Agencia Internacional de Controles, conocida como ITA, organismo que informó que la deportista mexicana dio positivo por nandrolona en una prueba realizada fuera de competencia el 29 de septiembre de 2025. La sanción representa una baja importante para México dentro de una disciplina que ha mostrado crecimiento en los últimos ciclos internacionales.

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Bernal, de 23 años, no podrá competir en eventos reconocidos por World Archery durante el periodo establecido. De acuerdo con la resolución, el castigo comenzó el 22 de diciembre de 2025 y concluirá el 21 de diciembre de 2028, por lo que su regreso a actividades oficiales podría darse hasta el cierre de ese año.

Además de la suspensión, la resolución establece que los resultados individuales obtenidos por la arquera entre la fecha de la toma de muestra y el inicio de su suspensión provisional deberán ser anulados. Esa parte del caso afecta directamente algunos de los momentos más destacados que había conseguido en la temporada 2025.

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Sin embargo, la sanción no borra todos sus logros. La medalla de oro por equipos obtenida por México en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, se mantiene vigente. El certamen se llevó a cabo del 5 al 12 de septiembre de 2025, es decir, antes del control antidopaje que derivó en el procedimiento.

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En esa competencia, Mariana Bernal integró el equipo mexicano junto a Maya Becerra y Adriana Castillo. Las tres arqueras conquistaron una presea dorada histórica para el país en arco compuesto, resultado que se mantiene en los registros debido a que fue conseguido antes de la fecha de la muestra.

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La conservación de esa medalla evita que el golpe sea mayor para la delegación mexicana. El título mundial por equipos se convirtió en uno de los resultados más importantes del tiro con arco nacional durante 2025 y confirmó el nivel que ha alcanzado el grupo femenil en una modalidad que cada vez tiene mayor presencia internacional.

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La situación es distinta en el caso de la Final de la Copa del Mundo celebrada en Nanjing, China, del 17 al 19 de octubre de 2025. Ese torneo ocurrió después de la prueba realizada el 29 de septiembre, por lo que el resultado individual de Bernal fue invalidado.

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La arquera había ganado el oro en Nanjing tras imponerse en la final a Maya Becerra. Con ese triunfo, se había convertido en la primera mexicana en obtener una medalla de oro individual en una Final de Copa del Mundo desde que el circuito comenzó en 2006.

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La anulación de esa victoria modifica uno de los capítulos más importantes de su trayectoria. El resultado había sido interpretado como una señal del avance mexicano en arco compuesto y como un impulso para la carrera de Bernal, quien se perfilaba como una de las referentes del país en la especialidad.

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Según la explicación de la ITA, la deportista aceptó la infracción a las reglas antidopaje y no presentó una impugnación formal. Esa decisión permitió que el periodo de suspensión fuera reducido en un año respecto a la sanción que inicialmente podía aplicarse bajo el reglamento de World Archery.

La sustancia detectada, nandrolona, es un esteroide anabólico incluido en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje. Su uso está restringido tanto dentro como fuera de competencia debido a los efectos que puede tener en la fuerza, el desarrollo muscular y la recuperación física.

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Aunque el procedimiento fue resuelto mediante el consentimiento de la atleta, Bernal conserva la posibilidad de acudir a la Sala de Apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Hasta ahora, no se ha informado públicamente que haya iniciado un recurso contra la resolución.

El caso vuelve a colocar los controles antidopaje en el centro de la conversación, incluso en disciplinas donde la precisión técnica, la concentración y la preparación física son determinantes. Para México, la ausencia de Bernal será sensible, aunque el equipo cuenta con figuras como Maya Becerra y Adriana Castillo para mantener presencia en el panorama internacional.

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La suspensión marcará una pausa obligada en una carrera que había tenido un ascenso acelerado. Mariana Bernal podrá buscar su regreso a finales de 2028, cuando tendrá la posibilidad de reconstruir su camino competitivo dentro del tiro con arco mundial.