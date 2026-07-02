Fiscalía de Jalisco niega que sean 11 las personas secuestradas, fueron cinco: matan a tres y liberan a dos

Ocho personas, incluido un niño, fueron liberadas tras secuestro en la bahía de Buenaventura - crédito Visuales IA Infobae

La Fiscalía de Jalisco investiga en Zapotiltic la localización de tres muertos y dos heridos en una brecha de Huescalapa, un hallazgo que estaría ligado a la privación ilegal de la libertad de varias personas ocurrida desde el lunes 29 de junio en esa delegación del sur del estado.

El miércoles se difundió en redes la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán, sin embargo las autoridades aclararon que fueron cinco a los secuestrados.

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Esto, luego de que mujeres de 38, 18 y 4 años llegaron a pedir ayuda a la central caminera de Tlaquepaque. Las autoridades las mantuvieron bajo resguardo después de que llegaron a la Nueva Central Camionera y solicitaron auxilio a policías municipales.

La madrugada de este miércoles 1 de julio, policías encontraron a cinco personas inconscientes en el camino de terracería que conduce a la comunidad de La Becerrera. Servicios médicos confirmó la muerte de tres de ellas y trasladó a las otras dos a un hospital de Ciudad Guzmán.

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Paramédicos curaron los pies lastimados y espinados de la mujer de 35 años, la joven de 18 años y la niña de cuatro años y las resguardaron para su seguridad

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cuerpos y los llevó al Semefo. La autoridad estatal también informó que trabaja en la identificación de las víctimas para confirmar o descartar si corresponden a personas privadas de la libertad horas antes en el mismo municipio.

El caso parte de una desaparición múltiple en Huescalapa, donde un grupo armado habría sacado por la fuerza a varias personas de una finca. La información disponible indica que fueron privadas de la libertad dos mujeres adultas, una niña de cuatro años y ocho hombres.

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La autoridad reconoce cinco víctimas directas y mantiene abiertas otras líneas

La vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, confirmó que en los hechos hay en total cinco víctimas de desaparición forzada: tres hombres localizados sin vida y dos personas liberadas con lesiones, un hombre y una mujer.

Dos personas con las manos atadas a la espalda, presuntas víctimas de secuestro, se adentran en una zona boscosa de Colombia, destacando la grave situación de seguridad en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria precisó que los dos hombres cuya desaparición se denunció el martes 30 de junio fueron encontrados muertos. Añadió que hay un tercer hombre fallecido del que no existía denuncia previa, pero las investigaciones apuntan a que fue atacado en los mismos hechos.

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Trujillo Cuevas explicó que, después de la primera desaparición de los tres hombres, al día siguiente otras dos personas fueron privadas de la libertad y golpeadas. Esas dos víctimas son las que fueron liberadas lesionadas.

La Fiscalía de Jalisco sostuvo en un comunicado que, de manera oficial, solo cuenta con dos denuncias por desaparición de hombres. Aun así, señaló que las líneas de investigación siguen abiertas para determinar si más personas fueron privadas de la libertad durante los mismos hechos.

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La dependencia no había emitido una postura específica sobre los tres fallecidos y los dos heridos al momento de las primeras diligencias. Después, la vicefiscal estableció que la principal línea de investigación es una cartulina encontrada junto a los cuerpos, en la que se les relaciona con otro delito de índole sexual.

Una ilustración conceptual muestra a una figura atada y cabizbaja, observada por encapuchados en una habitación oscura con símbolos de tiempo, dinero y confinamiento, evocando una atmósfera de profunda tensión psicológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Regional recibió el reporte durante la madrugada y abrió las primeras indagatorias en esa zona de la región Sur de Jalisco.

De forma extraoficial se indicó que tanto los cuerpos como los sobrevivientes presentaban huellas visibles de violencia. Esa condición es una de las líneas materiales que la autoridad revisa para reconstruir la secuencia de los ataques y establecer si todas las víctimas pertenecen al mismo caso.

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En Huescalapa, municipio de Zapotiltic , localizaron a cinco personas inconscientes: tres murieron y dos fueron llevadas a un hospital en Ciudad Guzmán.

La vicefiscal Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas confirmó que hay cinco víctimas directas en el caso: tres hombres sin vida y dos personas liberadas con lesiones.

Dos mujeres y una niña recibieron ayuda para llegar a Tlaquepaque.