México

Fiscalía de Jalisco niega que sean 11 las personas secuestradas, fueron cinco: matan a tres y liberan a dos

Dos hombres fueron reportados como desaparecidos, luego secuestraron a tres más, assinaron a tres hombres y dejaron en libertad a una mujer y otro masculino

Guardar
Google icon
Ocho personas, incluido un niño, fueron liberadas tras secuestro en la bahía de Buenaventura - crédito Visuales IA Infobae
Ocho personas, incluido un niño, fueron liberadas tras secuestro en la bahía de Buenaventura - crédito Visuales IA Infobae

La Fiscalía de Jalisco investiga en Zapotiltic la localización de tres muertos y dos heridos en una brecha de Huescalapa, un hallazgo que estaría ligado a la privación ilegal de la libertad de varias personas ocurrida desde el lunes 29 de junio en esa delegación del sur del estado.

El miércoles se difundió en redes la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán, sin embargo las autoridades aclararon que fueron cinco a los secuestrados.

PUBLICIDAD

Esto, luego de que mujeres de 38, 18 y 4 años llegaron a pedir ayuda a la central caminera de Tlaquepaque. Las autoridades las mantuvieron bajo resguardo después de que llegaron a la Nueva Central Camionera y solicitaron auxilio a policías municipales.

La madrugada de este miércoles 1 de julio, policías encontraron a cinco personas inconscientes en el camino de terracería que conduce a la comunidad de La Becerrera. Servicios médicos confirmó la muerte de tres de ellas y trasladó a las otras dos a un hospital de Ciudad Guzmán.

PUBLICIDAD

Paramédicos curaron los pies lastimados y espinados de la mujer de 35 años, la joven de 18 años y la niña de cuatro años y las resguardaron para su seguridad
Paramédicos curaron los pies lastimados y espinados de la mujer de 35 años, la joven de 18 años y la niña de cuatro años y las resguardaron para su seguridad

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cuerpos y los llevó al Semefo. La autoridad estatal también informó que trabaja en la identificación de las víctimas para confirmar o descartar si corresponden a personas privadas de la libertad horas antes en el mismo municipio.

El caso parte de una desaparición múltiple en Huescalapa, donde un grupo armado habría sacado por la fuerza a varias personas de una finca. La información disponible indica que fueron privadas de la libertad dos mujeres adultas, una niña de cuatro años y ocho hombres.

La autoridad reconoce cinco víctimas directas y mantiene abiertas otras líneas

La vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, confirmó que en los hechos hay en total cinco víctimas de desaparición forzada: tres hombres localizados sin vida y dos personas liberadas con lesiones, un hombre y una mujer.

Hombre y mujer de espaldas en un bosque denso; ambos tienen las manos atadas con cuerda detrás. Caminan por un sendero con luz solar filtrada.
Dos personas con las manos atadas a la espalda, presuntas víctimas de secuestro, se adentran en una zona boscosa de Colombia, destacando la grave situación de seguridad en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria precisó que los dos hombres cuya desaparición se denunció el martes 30 de junio fueron encontrados muertos. Añadió que hay un tercer hombre fallecido del que no existía denuncia previa, pero las investigaciones apuntan a que fue atacado en los mismos hechos.

Trujillo Cuevas explicó que, después de la primera desaparición de los tres hombres, al día siguiente otras dos personas fueron privadas de la libertad y golpeadas. Esas dos víctimas son las que fueron liberadas lesionadas.

La Fiscalía de Jalisco sostuvo en un comunicado que, de manera oficial, solo cuenta con dos denuncias por desaparición de hombres. Aun así, señaló que las líneas de investigación siguen abiertas para determinar si más personas fueron privadas de la libertad durante los mismos hechos.

La dependencia no había emitido una postura específica sobre los tres fallecidos y los dos heridos al momento de las primeras diligencias. Después, la vicefiscal estableció que la principal línea de investigación es una cartulina encontrada junto a los cuerpos, en la que se les relaciona con otro delito de índole sexual.

Ilustración conceptual oscura de una persona atada en una silla con la cabeza gacha, observada por cuatro figuras encapuchadas. Se ven un reloj, billetes y un celular vibrando.
Una ilustración conceptual muestra a una figura atada y cabizbaja, observada por encapuchados en una habitación oscura con símbolos de tiempo, dinero y confinamiento, evocando una atmósfera de profunda tensión psicológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Regional recibió el reporte durante la madrugada y abrió las primeras indagatorias en esa zona de la región Sur de Jalisco.

De forma extraoficial se indicó que tanto los cuerpos como los sobrevivientes presentaban huellas visibles de violencia. Esa condición es una de las líneas materiales que la autoridad revisa para reconstruir la secuencia de los ataques y establecer si todas las víctimas pertenecen al mismo caso.

  • En Huescalapa, municipio de Zapotiltic, localizaron a cinco personas inconscientes: tres murieron y dos fueron llevadas a un hospital en Ciudad Guzmán.
  • La vicefiscal Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas confirmó que hay cinco víctimas directas en el caso: tres hombres sin vida y dos personas liberadas con lesiones.
  • Dos mujeres y una niña recibieron ayuda para llegar a Tlaquepaque.

Temas Relacionados

mexico-noticiasTlaquepaqueJaliscosecuestrodesaparecidoscartulinamensajeNarco en México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México, entre los países de Latinoamérica que más personal ha enviado a Venezuela tras terremotos: ONU

La misión incluye personal de la Cruz Roja Mexicana, elementos de Defensa y binomios caninos, dentro de un despliegue coordinado por Naciones Unidas con brigadas de 26 naciones

México, entre los países de Latinoamérica que más personal ha enviado a Venezuela tras terremotos: ONU

Diosa de la lujuria y serpiente de dos cabezas, entre las piezas prehispánicas mexicanas que Inglaterra tiene en su Museo de Arte

El domingo se espera el enfrentamiento de futbol entre México e Inglaterra para avanzar para la copa del Mundial 2026

Diosa de la lujuria y serpiente de dos cabezas, entre las piezas prehispánicas mexicanas que Inglaterra tiene en su Museo de Arte

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

Ambas políticas entregan una ayuda económica bimestral de 1,900 pesos de forma directa través de la tarjeta del Banco Bienestar durante todo el ciclo escolar

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

El fraude de Agronitrogenados: cómo Pemex pagó miles de millones por una planta que no servía y dejó a los culpables sin condena

Las investigaciones contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira trayectorias judiciales distintas

El fraude de Agronitrogenados: cómo Pemex pagó miles de millones por una planta que no servía y dejó a los culpables sin condena

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 2 de julio

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 2 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Qué se sabe sobre Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio implicada en Agronitrogenados

Ucrania rechaza acusaciones de Rusia sobre presuntos vínculos con cárteles mexicanos

Quiénes son las víctimas mortales del festejo en Reforma tras el triunfo de México vs Ecuador

Detiene Patrulla Fronteriza a dos mexicanos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, en Texas

ENTRETENIMIENTO

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

Manu Chao en Edomex: cuándo y dónde revivir su concierto histórico del Zócalo

“Aquí no es así”: Letra completa de la canción de Caifanes que mexicanos adoptaron como himno vs Inglaterra

Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

DEPORTES

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

CMLL revela a los primeros invitados del Grand Prix 2026: AEW, NJPW y MLW estarán presentantes

Mundial 2026: Gobierno del Reino Unido accede a ampliar horarios de pubs por partido entre Inglaterra y México

Mundial 2026: ¿Cómo ver los octavos de final de México de forma segura?