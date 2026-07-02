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Ucrania rechaza acusaciones de Rusia sobre presuntos vínculos con cárteles mexicanos

La representación diplomática en México calificó como “absurdas y sin fundamento” las acusaciones difundidas por Rusia y afirmó que forman parte de una estrategia de propaganda para desacreditar a Ucrania

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Manos sobre mapa con fichas que representan el Kremlin y el tridente ucraniano, rodeadas por aviones y barcos. Manos visten mangas azul-amarilla y rojo-azul.
La representación diplomática en México calificó como "absurdas y sin fundamento" las acusaciones difundidas por Rusia y afirmó que forman parte de una estrategia de propaganda para desacreditar a Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Ucrania en México rechazó y condenó las acusaciones de Rusia sobre presuntos nexos entre ese país europeo y el crimen organizado mexicano.

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, la Embajada ucraniana señaló que se trataba de una campaña de desinformación propagada por el Gobierno de la Federación Rusa, misma que, acusó, trata de vincular de manera “absurda y sin fundamento alguno” a Ucrania con actividades de narcotráfico hacia Europa y supuestos nexos con cárteles mexicanos de la droga.

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“Este burdo intento de manipulación mediática no es más que una alarmante cortina de humo. Incapaces de responder con argumentos sólidos y verdades verificables ante las investigaciones periodísticas imparciales, como la reciente y rigurosa cobertura de la prensa mexicana que expone cómo la propia red transnacional rusa opera para proveer de armas de alto poder a organizaciones criminales en Jalisco y Sinaloa, las autoridades del Kremlin optan por fabricar cualquier narrativa fantástica, divorciada por completo de la realidad, con el único fin de desprestigiar a Ucrania y desviar la atención internacional de sus propios lazos ilícitos y crímenes de guerra”, señaló.

Se aseguró que otorgar eco o legitimidad a los supuestos comunicados o informes emitidos por los aparatos de inteligencia rusos no constituía un ejercicio de contraste informativo, sino una asimilación involuntaria de la sofisticada maquinaria de propaganda del Kremlin.

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Acusó que, históricamente, Moscú ha instrumentalizado a la región de América Latina como un tablero de resonancia geopolítica, inoculando narrativas distorsionadas para explotar sensibilidades locales, sembrar desconfianza institucional y manipular la percepción pública en exclusivo beneficio de su propia agenda de confrontación y desestabilización.

Mediante un comunicado, la Embajada de Ucrania sostuvo que el Kremlin busca desviar la atención de las acusaciones sobre presuntos vínculos de redes rusas con el tráfico de armas hacia organizaciones criminales en México.
Mediante un comunicado, la Embajada de Ucrania sostuvo que el Kremlin busca desviar la atención de las acusaciones sobre presuntos vínculos de redes rusas con el tráfico de armas hacia organizaciones criminales en México.

Se señaló que, mientras Moscú se dedica a la infamia retórica, sus fuerzas armadas siguen ejecutando una estrategia de terror global. Desde el inicio de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, se señaló, la región portuaria de Odesa ha sufrido bombardeos rusos diarios y sistemáticos. El objetivo de Rusia, se lee, es claro y cruel: destruir la infraestructura portuaria e impedir a toda costa que Ucrania siga adelante con el programa humanitario “Grain from Ukraine”, privando de alimentos básicos a millones de personas vulnerables en África, Asia y propia región de América Latina, y utilizando el hambre global como un arma geopolítica.

La escalada de la agresión rusa contra el transporte marítimo civil ha alcanzado niveles de extrema gravedad. “El más reciente e intolerable ataque ruso perpetrado con drones contra dos buques mercantes civiles en las inmediaciones del puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa, ha expuesto la naturaleza criminal de estas operaciones. El impacto directo de los proyectiles enemigos provocó un severo incendio en un carguero de propiedad turca, resultando en ciudadanos turcos de la tripulación heridos”, se lee.

Ante esto, las lanchas de la Armada de Ucrania acudieron de inmediato al rescate, logrando evacuar con éxito a todo el personal. Este ataque representa no solo una flagrante violación al derecho internacional y una agresión directa a la seguridad de la navegación civil, sino un atentado contra la soberanía y los intereses de terceros países, en este caso, Turquía, socio clave en la región que ya ha reaccionado con firmeza ante este atropello en el Mar Negro.

Ante este escenario, que fue calificado como de “abierta manipulación informativa”, la Embajada de Ucrania en México hizo una apelación a los miembros de la prensa mexicana. “El periodismo en México se ha caracterizado históricamente por su altísimo nivel de profesionalismo, su profunda vocación por la imparcialidad, su rigurosidad investigativa y su valentía indeclinable para buscar la verdad objetiva. En tiempos donde la propaganda de un Estado agresor busca contaminar el debate público y el ecosistema de medios en América Latina, la labor de las y los periodistas mexicanos se vuelve un baluarte indispensable para discernir los hechos comprobables de las fabricaciones estatales”.

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