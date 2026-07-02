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Manu Chao en Edomex: cuándo y dónde revivir su concierto histórico del Zócalo

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas la proyección

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Manu Chao
Luego de ser vetado en México, Argel Gómez Cocheiro dijo que Manu Chao tiene invitación abierta y permanente para volver a presentarse en la capital del país. Foto: Cuartoscuro

Julio inicia con una propuesta imperdible para los amantes de la música alternativa y la cultura global.

El Estado de México prepara una velada especial dedicada a los ritmos del mundo y al reggae, enmarcada por la proyección de un concierto histórico que marcó a miles de asistentes y quedó grabado en la memoria colectiva.

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¡Música sin fronteras! Concierto virtual de Manu Chao

El próximo 3 de julio de 2026, a las 19:00 horas, el Parque del Museo Adolfo López Mateos en Atizapán de Zaragoza será escenario de la repetición del emblemático concierto de Manu Chao en el Zócalo capitalino.

Con entrada libre y ambiente comunitario, la invitación es abierta para disfrutar de una noche que celebra la diversidad, la libertad y el poder de la música para unir a las personas.

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El cantante Manu Chao en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ David Toro
El cantante Manu Chao en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ David Toro

La actividad forma parte de las jornadas por el Día Internacional del Reggae y las músicas del mundo, bajo la organización del Centro Regional de Cultura Atizapán de Zaragoza y la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.

Un lazo que trasciende fronteras: Manu Chao y México

La relación entre Manu Chao y México se ha cimentado con el paso de los años a partir de una conexión que va más allá de la música. El artista franco-español encontró en el país un escenario fértil para sus propuestas y un público que reconoce en sus letras y ritmos un reflejo de experiencias compartidas.

Manu Chao mexico 2006
Manu Chao at the Zocalo Mexico City in Mexico, Mexico. (Photo by Victor Chavez/WireImage)

Desde la primera visita de Manu Chao a territorio mexicano, la respuesta del público mostró una afinidad única. El artista ha citado en varias ocasiones que la energía y la calidez de los asistentes en México marcaron su trayectoria.

La presentación de Manu Chao en el Zócalo de la Ciudad de México fue un punto de inflexión. Miles de personas asistieron al concierto, generando una atmósfera de comunidad y libertad.

El compromiso social de Manu Chao también se refleja en su relación con México. El artista ha colaborado con movimientos sociales, ha participado en actividades solidarias y ha manifestado su apoyo a causas relacionadas con la justicia y los derechos humanos.

Durante sus visitas, ha realizado conciertos en espacios públicos y comunidades, facilitando el acceso a la música para personas de diferentes contextos. Una cita recurrente de Manu Chao en entrevistas es: “En México aprendí que la música puede cambiar el ánimo de una ciudad”.

El vínculo se ha fortalecido mediante proyectos discográficos y giras que incluyen a músicos mexicanos.

Manu Chao mexico 2006
Manu Chao (Photo by Victor Chavez/WireImage)

En 2025, Manu Chao regresó al país con una nueva producción y reafirmó su aprecio por la cultura mexicana. El cantante considera a México como uno de los lugares donde su propuesta artística ha encontrado mayor resonancia, tanto por la diversidad musical como por la apertura de la audiencia.

Los conciertos de Manu Chao en México han reunido a miles de personas y han marcado momentos inolvidables para los asistentes.

La proyección de este concierto en Atizapán de Zaragoza representa una oportunidad para revivir uno de los episodios más significativos en la historia de la música en vivo del país.

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