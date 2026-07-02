México

“Aquí no es así”: Letra completa de la canción de Caifanes que mexicanos adoptaron como himno vs Inglaterra

Los aficionados realizaron emotivos videos que emocionaron en redes sociales

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Dos imágenes de futbolistas. Un hombre con camiseta verde número 16 de México y Harry Kane con camiseta blanca número 9 de Inglaterra, ambos con brazos elevados
Dos futbolistas, Harry Kane de Inglaterra y un jugador de la selección mexicana, celebran con gestos de euforia en distintos partidos. (Fotocomposición Infobae)

La canción Aquí no es así de Caifanes se convirtió en el nuevo himno digital de los aficionados mexicanos rumbo al duelo de la selección nacional contra Inglaterra en los octavos del Mundial 2026.

En redes sociales, usuarios viralizaron videos y edits de la selección mexicana con la emblemática letra de fondo, destacando el contraste entre la historia futbolera y cultural de ambos países.

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“Aquí no es así”: el grito mexicano en redes ante Inglaterra

Editores y creadores de contenido han inundado X y TikTok con imágenes de la selección mexicana y del rival europeo, acompañadas de la poderosa letra.

El video muestra la camiseta blanca de la selección de fútbol de Inglaterra y un entrenador en un estadio. Se observan aficionados animando en un campo deportivo, algunos vistiendo camisetas rojas. Una escena callejera en Londres bajo la lluvia, con un autobús rojo de dos pisos y una pantalla digital, se intercala con imágenes de la afición. El contenido refleja el uso de la canción 'Aquí no es así' de Caifanes por parte de aficionados mexicanos para un contexto deportivo. (IG @JoyBoyxb)

En uno de los clips más virales se observan imágenes de la Selección de Inglaterra y lugares característicos de dicho país, mientras suena:

“Sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás”.

Asimismo, en la parte más emotiva se muestra a la Selección Mexicana, la emoción de la afición y los festejos.

En los comentarios, la frase “¿Oasis? Caifanes mejor” circula como respuesta directa a la cultura pop inglesa.

Fans escriben: “Que la pongan en el estadio no mames” y “Este a todo pulmón en el estadiooooo”, pidiendo que el tema suene antes del partido.

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Foto de archivo de Raúl Jiménez (9) celebrando con Julián Quiñones tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 4 de junio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de Raúl Jiménez (9) celebrando con Julián Quiñones tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 4 de junio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Letra completa ‘Aquí no es así’ de Caifanes

Vienes caminando y no sabes tu destino

Conquistando sueños sueñas llegar a ser deidad

Sigues caminando sobre viejos territorios

Invocando fuerzas que jamás entenderás

Y vienes desde allá

Donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amorPero aquí no es así, ah-ah-ah-ah-ah-ah

Vienes caminando, ignorando sagrados ritos

Pisoteando sabios templos de amor espiritual

Largas vidas siguen velando el sueño de un volcán

Para un alma eterna cada piedra es un altar

Y vienes desde allá

Donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor

Pero aquí no es así, ah-ah-ah-ah-ah-ah

Y vienes desde allá

Donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor

Y vienes desde allá

Donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor

México vs Inglaterra: fecha, hora y sede del partido

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca. El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México). La expectativa crece entre la afición, que ya pide llevar el ambiente digital de “Aquí no es así” a las tribunas del Coloso de Santa Úrsula.

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