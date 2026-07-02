Qué se sabe sobre Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio implicada en Agronitrogenados

La detención ocurre mientras otros miembros de la familia Lozoya enfrentan procesos por corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Crédito: Especial

La detención de Gilda Susana Lozoya Austin en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 2 de julio de 2026 pone en el centro del escrutinio judicial a una figura que, hasta ahora, había eludido el foco público. La Fiscalía General de la República la acusa de ser beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, una cuenta abierta en un banco suizo a través de la cual su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin le cedió derechos sobre recursos de origen presuntamente ilícito.

La orden de aprehensión que la FGR ejecutó ese día había sido emitida originalmente en 2020. Agentes de la fiscalía actuaron en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina para cumplimentarla.

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¿Quién es Gilda Susana Lozoya Austin?

Gilda Susana es la hermana menor de Emilio Lozoya Austin, quien dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es hija de Emilio Lozoya Thalmann, economista y exfuncionario del PRI que ocupó la dirección general del ISSSTE y la titularidad de la Secretaría de Energía durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, además de la subsecretaría del Trabajo en el sexenio de Miguel de la Madrid.

Su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, también fue señalada en las investigaciones del caso Odebrecht. Fue detenida en Alemania en 2019, extraditada a México y actualmente enfrenta su proceso en libertad bajo medidas cautelares y vigilancia electrónica.

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El ex director de Pemex llevará su proceso en prisión domiciliaria. Imagen: Infobae México

A diferencia de otros integrantes de su familia, Gilda Susana mantuvo durante años un perfil discreto y pocas apariciones en medios de comunicación. Su nombre comenzó a aparecer en carpetas de investigación federales al quedar vinculado al entramado financiero atribuido a su hermano.

El papel que le atribuye la FGR en el caso Agronitrogenados

La fiscalía sostiene que Gilda Susana habría fungido como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita. La indagatoria señala que su hermano le cedió los derechos sobre Tochos Holding Limited cuando ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección de Pemex.

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Entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Susana recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México. Después transfirió una cantidad menor a una tercera persona, según la carpeta de investigación.

La FGR precisa que parte de esos recursos se destinaron a financiar la compra de un inmueble sobre el cual ya existe una sentencia definitiva de extinción de dominio. El esquema, según la fiscalía, carece de justificación económica o comercial válida.

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Emilio Lozoya actualmente enfrenta su proceso de Odebrecht. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La compra de Agronitrogenados y el daño a Pemex

El caso Agronitrogenados gira en torno a la adquisición, en enero de 2014, de una planta de fertilizantes que llevaba 14 años sin operar y contaba con equipos de 30 años de antigüedad. El gobierno federal estima que esa operación le ocasionó a la nación un daño de USD 760 millones por la compra a sobreprecio.

En mayo de 2026, la FGR obtuvo la extinción de dominio de una residencia de Emilio Lozoya en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en más de 51 millones de pesos. El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil confirmó que el inmueble fue adquirido con recursos relacionados con esa misma operación de sobrecosto.

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La confesión de Emilio Lozoya y la red de corrupción

En 2020, Emilio Lozoya presentó una declaración de 63 páginas en la que detalló cómo la constructora brasileña Odebrecht entregó maletas con USD 6 millones para pagar consultores en la campaña de Peña Nieto y para comprar votos de legisladores a favor de la reforma energética. Señaló que el esquema partía de instrucciones de Luis Videgaray, secretario de Hacienda en ese sexenio.

Entre los políticos mencionados en esa declaración figuran el propio Peña Nieto, los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, dos exsecretarios, tres gobernadores, dos exdirectores de Pemex, un excandidato presidencial y varios senadores del PAN y el PRI. Emilio Lozoya sigue su proceso bajo prisión domiciliaria por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

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Tres integrantes de la familia ante la justicia

La detención de Gilda Susana convierte a tres miembros de la familia Lozoya en sujetos activos de procesos penales derivados del mismo entramado. Su hermano Emilio cumple prisión domiciliaria, su madre enfrenta el proceso en libertad con vigilancia electrónica, y ella quedó a disposición de la autoridad judicial federal que determinará su situación jurídica.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) —antes conocida como SEIDF— fueron las instancias que establecieron su vínculo con el caso y activaron la ejecución de la orden de captura. La FGR recordó que toda persona se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad competente.

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