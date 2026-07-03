Proceso contra Alonso Ancira por inclumplir pagos de caso Agronitrogenados sigue pendiente, revela Sheinbaum

El empresario mexicano Alonso Ancira, detenido en Palma, se enfrenta en México a acusaciones por delitos que causaron ""grave daño patrimonial"" a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la Fiscalía General de la República (FGR). EFE/CATI CLADERA/Archivo

El proceso penal contra Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), por el incumplimiento en los pagos del acuerdo reparatio por el caso Agronitrogenados sigue pendiente de resolución, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la reciente detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

La mandataria recordó que Ancira obtuvo su libertad en 2021 tras comprometerse a devolver 216 millones de dólares al erario público, pero incumplió los términos del acuerdo.

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Por ello, en 2025. la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la reanudación del proceso penal en su contra, en un caso que continúa abierto y sin resolución definitiva.

Reanudación del proceso penal contra Alonso Ancira

En agosto del 2025, el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, detalló que aunque el empresario realizó los primeros pagos acordados con la autoridad judicial, dejó de cumplir con el resto de la reparación del daño.

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“El acuerdo que fue suscrito por Pemex frente al juez ya no es válido; por lo tanto, reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer todas las gestiones para que esta persona asuma su responsabilidad y, a través de la cooperación internacional, procederemos en su contra donde quiera que esté”, declaró el fiscal en ese momento.

Desde entonces, el caso permanece pendiente. Recientemente se ha especulado sobre el paradero de Ancira, quien habría sido visto en Texas, Estados Unidos.

Acuerdo de reparación e incumplimiento de pagos

El origen de la liberación de Ancira se remonta a 2021, cuando firmó un acuerdo que lo obligaba a devolver al Estado 216 millones de dólares.

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El incumplimiento de este acuerdo motivó a la FGR a anular los beneficios legales otorgados y a reactivar el proceso penal, en busca de que el empresario asuma responsabilidad por el fraude relacionado con la venta de la planta de fertilizantes.

El caso Agronitrogenados se originó por la compra, a un precio superior a los 200 millones de dólares, de una planta de fertilizantes previamente privatizada y abandonada por Altos Hornos de México, entonces presidida por Ancira.

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Durante la gestión de Emilio Lozoya como director general de Pemex, la paraestatal adquirió la planta.

La operación fue investigada por la FGR lo que derivó en la detención de Emilio Lozoya y del propio Alonso Ancira.

Ancira fue liberado tras comprometerse a resarcir el daño económico causado por la transacción.

Antecedentes de la compra de Agronitrogenados

La presidenta Sheinbaum explicó que la planta de Agronitrogenados fue privatizada en favor de Altos Hornos de México, empresa dirigida por Ancira, y posteriormente abandonada.

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“Pemex la compra, nada más que la compra a un precio muy, muy alto, de más de doscientos millones de dólares. A partir de ahí viene una investigación en el periodo del fiscal Gertz Manero y se detiene incluso a Ancira”, puntualizó.

Este proceso reveló una serie de irregularidades que involucraron a altos funcionarios y empresarios, afectando las finanzas públicas.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron en respuesta a preguntas sobre la reciente detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, quien fue aprehendida por agentes de la FGR tras ingresar a México.

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La presidenta subrayó que la detención fue ejecutada con base en una orden judicial y que la Fiscalía debe proporcionar toda la información pertinente sobre las pruebas y responsabilidades atribuidas.

Sheinbaum negó que se trate de una persecución política y aclaró que el gabinete de seguridad no fue informado de la detención hasta que se concretó.

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“La Fiscalía tiene que dar mayor información, pero este es el contexto en el cual se detiene esta persona y no tiene nada que ver con un asunto político”, sostuvo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención de Gilda Lozoya se realizó en el aeropuerto, después de que la aerolínea notificó su llegada mediante una ficha roja y una orden de aprehensión vigente.

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“La persona fue detenida por personal de la Agencia de Investigación Criminal y fue puesta a disposición de las autoridades en el mismo aeropuerto”, explicó García Harfuch.

Añadió que el operativo se desarrolló en un espacio controlado por cámaras, descartando cualquier irregularidad en el procedimiento.