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Niño ecuatoriano se vuelve viral por condenar los festejos de México a las afueras del hotel donde dormía Ecuador

El menor pidió la intervención de la FIFA para frenar lo que él describió como “una salvajada”

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El menor pidió la intervención de la FIFA para frenar lo que él describió como "una salvajada"
El menor pidió la intervención de la FIFA para frenar lo que él describió como "una salvajada"

Un niño ecuatoriano se volvió viral antes del partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 tras pedir la intervención de la FIFA por el ruido afuera del hotel de concentración de la selección sudamericana en Santa Fe.

En uno de los videos que más circularon, el menor aseguró que en el lugar había al menos 500 personas y cerca de 80 autos, además de motocicletas, trompetas, cornetas y bocinas.

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Las grabaciones difundidas en redes también mostraron automóviles, cánticos, instrumentos para hacer ruido y presencia de elementos de seguridad en el perímetro del inmueble.

El episodio ocurrió horas antes del encuentro entre ambas selecciones en la Ciudad de México. Decenas de seguidores de la Selección Mexicana acudieron a la zona donde se hospedaba el equipo ecuatoriano, en una concentración que varios aficionados relacionaron con prácticas usadas para influir en el ambiente previo a partidos de alta tensión.

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El video que detonó la conversación fue grabado desde una habitación del hotel. Ahí, el menor cuestionó si este tipo de escenas deberían repetirse durante el Mundial 2026 y pidió que los organismos del futbol internacional revisen medidas para futuros partidos.

El menor pidió a la FIFA revisar este tipo de actos en el Mundial 2026

El niño aseguró que los festejos de los mexicanos era un signo de miedo.
El niño aseguró que los festejos de los mexicanos era un signo de miedo.

El niño dijo: “Estamos en nuestro cuarto viendo la caravana de los aficionados mexicanos, la verdad me parece una salvajada, no se debería hacer, la FIFA debería tomar medidas, pitando, haciendo ruido con motos, están trayendo cornetas, por allí hay unos con parlantes”.

En el mismo mensaje, el aficionado ecuatoriano añadió: “Para mí es una muestra de miedo, aunque esto sea malo, con respeto esto no parece bueno, pero yo creo que no va importar mucho, vamos a derrotar mañana, vamos Ecuador”. Sus palabras provocaron reacciones divididas entre usuarios de distintos países.

El hotel señalado fue el The Westin Santa Fe de la CDMX.

La Federación Ecuatoriana de Futbol presentó un reclamo a la organización del torneo por estos hechos previos al duelo de dieciseisavos de final. La queja calificó los actos como alejados de los principios de juego limpio, equidad y unidad que, según esa postura, debería representar la competencia.

La Selección Mexicana llega invicta al duelo de Dieciseisavos de Final con la esperanza de escribir un nuevo capítulo frente al conjunto sudamericano.
La Selección Mexicana llega invicta al duelo de Dieciseisavos de Final con la esperanza de escribir un nuevo capítulo frente al conjunto sudamericano.

La policía desalojó a los manifestantes durante la madrugada

La delegación ecuatoriana, cansada tras un viaje de casi nueve horas, pidió la intervención policial para frenar el escándalo que impedía el descanso de los jugadores. Cuando intentaron cambiar de habitaciones, les habrían informado que no había disponibilidad en el hotel.

Con el paso de la noche, al ruido de la concentración se sumó el de motocicletas y bocinas de coches que transitaban por la zona. Durante la madrugada llegó la policía y desalojó a los manifestantes.

La difusión del video abrió dos posturas en redes sociales. Unos usuarios defendieron la concentración como parte del entorno tradicional del futbol y del respaldo a la selección; otros señalaron que estas acciones pueden afectar no solo a futbolistas y cuerpos técnicos, sino también a turistas, huéspedes y personas ajenas al partido.

Más allá del resultado deportivo, el caso colocó otra vez en el centro el papel de la afición durante torneos internacionales y el límite entre el festejo colectivo y la convivencia en espacios urbanos alrededor del Mundial 2026.

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