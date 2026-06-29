Profeco lanza Feria de Regreso a Clases 2026 en CDMX: cómo aprovechar rebajas en mochilas, calzado y más

Una niña de primaria, vestida con uniforme y mochila nueva, rodeada de útiles coloridos en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes hijos en edad escolar y el gasto de regreso a clases ya te preocupa, anota esta fecha: La Profeco organiza su Feria de Regreso a Clases 2026 en la Ciudad de México con entrada gratuita, descuentos de hasta 50% y servicios sin costo para toda la familia.

La Feria de Regreso a Clases 2026 se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, Ciudad de México, con entrada gratuita y descuentos que en ediciones previas alcanzaron hasta 50% en útiles, uniformes y calzado escolar.

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El evento abrirá sus puertas de 9:00 a 20:00 horas y no requiere registro previo para asistir. La Profeco confirmó que este año el programa se expande a 55 ferias en todo el país, más que las 41 realizadas en 2025, aunque las sedes y fechas en otros estados se anunciarán en las próximas semanas.

¿Ya estás pensando en el regreso a clases?



Entonces guarda esta fecha en tu calendario.



La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 reunirá opciones para que compares, elijas y ahorres en tus compras escolares.



🗓️ 15 y 16 de agosto

📍 Expo Reforma, Ciudad de México

Muy pronto te… pic.twitter.com/1843XSG4gj — Profeco (@Profeco) June 27, 2026

Qué productos tendrán descuento

Para 2026, Profeco no ha publicado aún los porcentajes exactos por categoría ni la lista oficial de marcas y comercios participantes. Esa información se irá revelando conforme se acerque la fecha del evento. (Shutterstock)

Los proveedores participantes ofertarán descuentos en seis categorías principales: útiles escolares, mochilas, uniformes, calzado, libros y servicios de telecomunicaciones.

La referencia más cercana para estimar el ahorro es la edición 2025, donde más de 50 proveedores ofrecieron rebajas de hasta 50% en esas mismas categorías. El descuento promedio histórico del programa, según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), ronda el 20%.

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Para 2026, Profeco no ha publicado aún los porcentajes exactos por categoría ni la lista oficial de marcas y comercios participantes. Esa información se irá revelando conforme se acerque la fecha del evento.

Formas de pago aceptadas

Además de efectivo y tarjeta bancaria, la feria aceptará pagos a meses sin intereses, una opción que en 2025 fue uno de los atractivos para familias que debían cubrir varios gastos al mismo tiempo.

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También se habilitará el uso de la tarjeta Mi Beca para Empezar, el apoyo económico que el Gobierno de la Ciudad de México entrega a estudiantes de educación básica. Esto permite que las familias beneficiarias del programa destinen directamente ese recurso a la compra de materiales escolares en el evento.

Servicios gratuitos dentro de la feria

La feria no se limita a la venta de productos. Profeco confirmó que habrá una serie de servicios sin costo disponibles durante toda la jornada.

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Entre ellos se incluyen certificados médicos y cortes de cabello para estudiantes, dos trámites que suelen representar un gasto adicional en la temporada de regreso a clases. La dependencia también ofrecerá asesorías jurídicas para padres y tutores, así como talleres de Tecnologías Domésticas orientados a que los consumidores realicen compras más informadas y seguras.

Un programa con alcance nacional y millones de beneficiarios

En 2025, la edición de la Ciudad de México se realizó el 16 de agosto en el mismo recinto, Expo Reforma, con un formato prácticamente idéntico al que se perfila para este año. Gobierno de México

La Feria de Regreso a Clases no es un evento nuevo. A lo largo de sus ediciones, el programa ha consolidado una red que, según cifras de Concanaco-Servytur, ha reunido a más de 4,500 comercios en 70 ciudades del país y ha beneficiado a más de un millón de consumidores.

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En 2025, la edición de la Ciudad de México se realizó el 16 de agosto en el mismo recinto, Expo Reforma, con un formato prácticamente idéntico al que se perfila para este año. La principal diferencia en 2026 es la escala: pasar de 41 a 55 ferias nacionales representa un crecimiento de cerca del 34% en la cobertura del programa.

Ese dato cobra peso si se considera que el gasto promedio por familia en regreso a clases puede representar uno de los desembolsos más altos del año, en particular para hogares con más de un hijo en edad escolar.

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Sedes en otros estados, pendientes de confirmar

En 2025, el programa tuvo presencia en ciudades como Hermosillo, Ciudad Juárez, Reynosa, Zapopan, Cancún y Mérida, entre otras. February 25, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Por ahora, la única sede oficial es Expo Reforma en la Ciudad de México. Profeco adelantó que las fechas y ubicaciones del resto de las ferias estatales se comunicarán próximamente a través de sus canales oficiales.

En 2025, el programa tuvo presencia en ciudades como Hermosillo, Ciudad Juárez, Reynosa, Zapopan, Cancún y Mérida, entre otras. Si la distribución geográfica sigue un patrón similar, se esperaría cobertura en las principales ciudades del norte, occidente, golfo y sureste del país durante las semanas previas al inicio del ciclo escolar.

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Las familias interesadas pueden seguir las actualizaciones en la cuenta oficial @Profeco en X, donde se publicarán los anuncios conforme estén disponibles.