Mundial 2026 abre una oportunidad para mostrar la riqueza de la cultura mexicana al mundo: buscan atraer más turismo internacional

Una mano sostiene el balón de la Copa del Mundo rodeado de elementos culturales como una máscara de luchador y banderas de países, en una representación de unidad global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa del Mundo representa mucho más que una competición internacional para México, significa una oportunidad única para robustecer su imagen global a través de la diplomacia cultural y deportiva. Así lo afirmó el Mtro. Ricardo Castillo, docente de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y experto en diplomacia cultural, durante una conferencia centrada en el papel del país en el torneo de futbol desde la óptica de las Relaciones Internacionales.

El académico recordó que eventos de gran escala como el Mundial permiten a las naciones transmitir valores, identidades y manifestaciones culturales más allá de lo que sucede en los estadios. Se trata de escenarios estratégicos donde el deporte se convierte en un instrumento clave para la proyección global.

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“La diplomacia deportiva es el uso estratégico del deporte y sus actores como instrumento de política exterior. Su objetivo es fortalecer la imagen de un país, construir reputación y generar oportunidades económicas, culturales, educativas y turísticas”, explicó el especialista.

Diversidad cultural y desafíos en la representación durante el Mundial 2026

Para el académico, este evento deportivo es una plataforma excepcional que facilita mostrar la riqueza cultural mexicana a nivel internacional. No obstante, advirtió que el país suele recurrir de manera frecuente a símbolos tradicionales como Frida Kahlo, Diego Rivera, el mariachi o el tequila para definirse ante el mundo.

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Ante esto, consideró fundamental crear nuevas narrativas e incluir artistas emergentes y expresiones contemporáneas que reflejen la pluralidad del México moderno. Resaltó iniciativas recientes como la inclusión del artista Cuemanche en los carteles oficiales de las sedes mexicanas y las exposiciones culturales organizadas en museos y espacios públicos durante el torneo.

“Son símbolos culturales muy poderosos y reconocidos internacionalmente, pero también es necesario abrir espacio a nuevas narrativas, artistas emergentes y expresiones contemporáneas que reflejen la diversidad del México actual”, sostuvo Ricardo Castillo.

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Una ilustración muestra la diversidad cultural de México con figuras en trajes típicos, mariachis y artistas que rodean un balón de fútbol decorado con patrones prehispánicos y de talavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa cultural vinculado al Mundial ha dado visibilidad a elementos históricos y patrimoniales, desde colecciones sobre la memoria futbolística hasta exhibiciones en recintos como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Franz Mayer. A pesar de estos avances, el especialista identificó retos pendientes: entre ellos, generar mayores beneficios para comunidades artesanales y creadores locales, así como aprovechar mejor los espacios estratégicos para difundir el arte popular nacional entre los asistentes extranjeros.

Lenguas originarias y visión de largo plazo

Castillo señaló la importancia de visibilizar tanto el español de México como las lenguas indígenas en los eventos internacionales. Consideró necesario que estas expresiones lingüísticas tengan un papel más protagónico en las estrategias de proyección del país.

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“La reputación internacional no se construye de un día para otro. La diplomacia cultural es una inversión estratégica cuyos resultados se observan a largo plazo, pero que puede convertirse en una de las herramientas más valiosas para proyectar una imagen más compleja, diversa y atractiva de México ante el mundo”, concluyó.