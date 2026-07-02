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Cómo eliminar el frizz y lucir un cabello hermoso aun con humedad: el secreto mejor guardado

En 2026, las soluciones caseras y los nuevos peinados se convierten en tendencia entre mujeres de todas las edades

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Mujer de cabello castaño ondulado y blusa blanca sonríe con fondo de follaje verde borroso y luz solar.
Una mujer de cabello castaño y ondulado mantiene un peinado liso y brillante mientras sonríe ligeramente en un entorno natural con follaje denso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frizz es uno de los problemas más frecuentes para quienes buscan un cabello manejable y saludable en temporada de lluvias o ambientes húmedos.

En 2026, las soluciones caseras y los nuevos peinados se convierten en tendencia entre mujeres de todas las edades, pero un truco sencillo con papel aluminio resurge como la opción más rápida para combatir el encrespamiento y lograr una melena impecable.

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¿Qué es el frizz y por qué aparece?

El frizz se manifiesta cuando los cabellos se levantan y separan del resto, creando una apariencia esponjada y desordenada. Este fenómeno ocurre principalmente por un desequilibrio en las cargas eléctricas de cada hebra. El cabello seco o dañado es más propenso a presentar frizz, ya que pierde su barrera de hidratación y se vuelve más susceptible a factores externos.

La electricidad estática es uno de los principales responsables. Cuando el cabello se frota con peines plásticos, toallas o incluso con la ropa, se acumulan cargas eléctricas que provocan que las fibras se repelan entre sí. El resultado es una melena sin forma y difícil de controlar, especialmente en días lluviosos o con humedad alta.

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Humedad: el peor enemigo del cabello en temporada de lluvias

Durante la temporada de lluvias, la humedad ambiental aumenta y el cabello absorbe agua del entorno. Esto provoca que las cutículas capilares se levanten y permitan la entrada de humedad, lo que acentúa el frizz y dificulta cualquier intento de peinado. El fenómeno afecta tanto a cabellos lisos como a ondulados y rizados, aunque en estos últimos puede ser más notorio.

Mujer con cabello castaño ondulado y suéter beige. Un trozo de papel de aluminio asoma de su bolsillo. Fondo de jardín húmedo con hojas y flores.
Una mujer con cabello castaño y bien cuidado posa en un jardín húmedo, con un trozo de papel de aluminio asomando del bolsillo de su suéter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciudades como Ciudad de México, donde las lluvias son frecuentes en verano, muchas mujeres buscan alternativas rápidas para mantener el peinado bajo control. El desafío es mayor si el cabello está teñido, decolorado o expuesto a herramientas de calor, ya que las fibras se vuelven más vulnerables.

El truco casero con papel aluminio: cómo funciona y por qué elimina el frizz

Un método que gana popularidad en redes sociales es el uso de papel aluminio para eliminar el frizz de manera inmediata. Este truco aprovecha las propiedades del aluminio como conductor de electricidad para descargar la estática acumulada en el cabello.

El proceso es sencillo:

  1. Corta un pedazo de papel aluminio del tamaño de tu mano.
  2. Arruga el papel y luego estíralo suavemente para darle flexibilidad.
  3. Pasa el papel por el cabello desde la raíz hasta las puntas, como si fuera un peine.

El aluminio absorbe la energía eléctrica del cabello y la transmite al cuerpo y al suelo, dejando las fibras alineadas y sin frizz. El resultado es visible al instante y dura varias horas, aunque no es una solución permanente.

Consideraciones y límites del truco

Si bien el truco del papel aluminio es útil para salidas rápidas o emergencias, presenta algunas limitaciones:

  • Es una solución temporal y no sustituye el uso de productos como acondicionadores, cremas para peinar o sueros antifrizz.
  • El lado del papel (brillante o mate) no influye en el resultado; ambos funcionan igual.
  • No se recomienda abusar de este método. Frotar el papel aluminio con fuerza todos los días puede debilitar y romper el cabello.
  • Es ideal para quienes buscan un retoque exprés antes de un evento, una junta o una salida improvisada.
Primer plano de un rollo de papel de aluminio desplegado sobre una encimera oscura en una cocina moderna, mostrando sus lados brillante y opaco.
El truco casero con papel aluminio: cómo funciona y por qué elimina el frizz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peinados cool y prácticos para controlar el frizz en 2026

La tendencia en 2026 favorece los peinados que aprovechan la textura natural y permiten controlar el frizz sin recurrir a procesos agresivos. Algunas opciones populares incluyen:

  • Coletas bajas pulidas con gel o crema para peinar.
  • Trenzas laterales o tipo corona, que recogen los mechones sueltos y los protegen de la humedad.
  • Chongo desestructurado, ideal para días lluviosos y para quienes buscan un look relajado.
  • Ondas suaves, logradas con trenzas nocturnas y un toque de mousse ligero.
  • Accesorios como pañoletas, diademas y pasadores metálicos, que ayudan a fijar el peinado y suman estilo.

La clave está en adaptar el look al clima y al tipo de cabello, priorizando la hidratación, el uso de productos específicos y, en caso necesario, el truco rápido del papel aluminio.

Cuidado diario: consejos para prevenir el frizz

Para mantener el cabello saludable y reducir el frizz a largo plazo, especialistas recomiendan:

  • Usar shampoo y acondicionador nutritivos, preferentemente sin sulfatos.
  • Aplicar mascarillas hidratantes una vez por semana.
  • Evitar el exceso de calor en secadoras y planchas.
  • Secar el cabello con toalla de algodón o microfibra, sin frotar.
  • Peinar con cepillos de cerdas naturales o de madera, que generan menos estática.

Con estos cuidados y el secreto del papel aluminio, es posible lucir un cabello hermoso, suave y sin frizz incluso en los días más húmedos del año.

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