México

Loreto, BCS: el destino que Jacques Cousteau llamó “el acuario del mundo” y que aún no aparece en el radar masivo

El Parque Nacional Bahía de Loreto protege la mitad de las especies del Golfo de California. Descubre fechas recomendadas para avistar ballenas, opciones de vuelos, rutas por carretera y el costo actualizado de las excursiones locales

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Vista aérea de un paisaje costero con montañas áridas, un campo de golf verde, cuerpos de agua azul, una playa oscura y un complejo de edificios
Una vista aérea de Loreto muestra un campo de golf entre cuerpos de agua, una zona costera con edificios y las montañas de la Sierra de la Giganta al fondo. (Secretaría de Turismo/Gobierno de México)

Loreto, a 354 kilómetros al norte de La Paz, es la ciudad más antigua de Baja California Sur y el único santuario oficial de ballena azul en México. El Parque Nacional Bahía de Loreto —Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005— concentra frente a sus costas el 50% de las especies marinas del Golfo de California: 30 especies de mamíferos marinos, cinco islas volcánicas deshabitadas y aguas que Jacques Cousteau bautizó como “el acuario del mundo.”

No hay cruceros. No hay cadenas de restaurantes. No hay todo incluidos.

Cuándo ir

Feriados de julio 2026: Lista de los días libres y no laborables, según el calendario oficial en Perú
Junio–septiembre: calor intenso, pero aparecen los tiburones ballena en la bahía. Actividades de madrugada o al atardecer. (Canva)

Enero–marzo: pico de ballenas azules, avistamiento casi garantizado. Temporada alta: reservar con semanas de anticipación.

Mayo y octubre: los favoritos de los locales. Agua tibia, mares en calma, sin multitudes.

Junio–septiembre: calor intenso, pero aparecen los tiburones ballena en la bahía. Actividades de madrugada o al atardecer.

Cómo llegar

El Parque Nacional Bahía de Loreto —Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005— FUENTE Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur (EFE)
El Parque Nacional Bahía de Loreto —Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005— FUENTE Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur (EFE)

Aeropuerto Internacional de Loreto (LTO), a 11 minutos del centro. Vuelos directos desde Los Ángeles (Alaska Airlines), Phoenix y Dallas (American Airlines) y Calgary (WestJet, noviembre–abril). En temporada baja, boletos redondo desde unos $2,400 pesos.

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Por carretera: 4.5 horas desde La Paz por la Federal 1. Solo de día.

Actividades y precios

Avistamiento de ballenas (diciembre–abril)

Las pangas salen antes del amanecer desde el malecón. Los guías son pescadores locales que identifican ballenas azules individuales por las marcas de su cola.

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Tour grupal en panga (3–4 horas): $1,050 a $1,575 pesos por persona

Tour premium de ballena azul: desde $3,200 pesos por persona

Las pangas salen antes del amanecer desde el malecón. Los guías son pescadores locales que identifican ballenas azules individuales por las marcas de su cola. (EFE)
Las pangas salen antes del amanecer desde el malecón. Los guías son pescadores locales que identifican ballenas azules individuales por las marcas de su cola. (EFE)

Isla Coronado: snorkel y lobos marinos

La excursión más popular. A 8 kilómetros de la costa, con colonia de lobos marinos y uno de los mejores snorkels del Mar de Cortés.

Tour con snorkel, almuerzo y playa (4–5 horas): $1,660 a $1,960 pesos por persona

Brazalete del Parque Nacional (obligatorio): $35 pesos

Kayak y paddleboard

Renta de kayak o paddleboard (4 horas): desde $540 pesos por persona

Pesca deportiva

Una vista aérea de la plaza principal de Loreto con un edificio blanco que dice Loreto, palmeras, un quiosco con techo de tejas, personas y montañas de fondo
La plaza central de Loreto, Baja California Sur, muestra un edificio emblemático con el nombre de la ciudad y el campanario de una misión, rodeados de vegetación local y palmeras. (Secretaría de Turismo/Gobierno de México)

Dorado, pez gallo y marlín según temporada. Más accesible y menos comercializado que Los Cabos.

Panga de medio día (2 pescadores): $2,625 a $3,500 pesos

Día completo (grupo de 4): $4,375 a $6,125 pesos

Misión de San Javier

A una hora de Loreto, en la Sierra de la Giganta. La misión mejor preservada de la península, con un olivar de más de 300 años.

Tour guiado con almuerzo e historia (medio día): desde $1,575 pesos por persona

Caminata en Cañón Tabor

Trekking por el desierto con vistas al océano y cascada interior.

Caminata guiada (3 horas): desde $960 pesos por persona

Dónde comer

Vista aérea de montañas cubiertas de vegetación, océano, campo de golf con lagunas y puentes, y cactus en primer plano, bajo cielo azul
Un paisaje con montañas, campo de golf y cuerpos de agua ilustra la geografía de Loreto, Baja California, al amanecer o atardecer. (Secretaría de Turismo/Gobierno de México)

La especialidad regional son las almejas chocolatas, endémicas del Mar de Cortés. No salir sin probarlas.

Mariscos Iván (malecón): ceviche de camarón y tuna poke. Casual, efectivo.

Loreto Islas (Lopez Mateos 2): lubina y callos de hacha, de los mejor valorados.

Orlando’s (Madero s/n): tacos de pescado y chilaquiles. Cierra temprano los domingos.

El Rey Del Taco (Juárez 61): barra abierta, comida al momento.

Gastroteca AZUL (Nopoló): cocina de autor en terraza. Reservar en temporada alta.

Waicura (Salvatierra 47): 100% vegano, en el centro.

Muchos puestos y cafés pequeños aceptan solo efectivo.

Dónde dormir

Dos mujeres de espaldas, una con moño y otra con trenzas, recostadas sobre una manta de rayas en la playa, frente al mar, montañas y nubes
En temporada alta (enero–marzo), reservar alojamiento y tours con semanas de anticipación. (Secretaría de Turismo/Gobierno de México)

Sin hoteles de cadena ni todo incluidos. Todo a distancia caminable de la plaza y el malecón.

Posadas y hoteles boutique en el centro: $1,050 a $2,625 pesos por noche

Hotel Rosarito (2 cuadras de la plaza): desayuno incluido, alberca, patio tranquilo

Posada Del Cortés (cerca del malecón): estilo colonial, algunas habitaciones con balcón

Inn at Loreto Bay / Villa del Palmar (Nopoló, 10 min al sur): resort con playa, spa y campo de golf. Precio superior.

Opciones económicas: desde $350 pesos la noche en moteles sencillos

Consejos rápidos

Llevar pesos en efectivo para puestos, taxis y propinas.

Protector solar libre de oxibenzona (reef-safe): obligatorio en el parque marino.

Emergencias: marcar 911 (funciona en México).

En temporada alta (enero–marzo), reservar alojamiento y tours con semanas de anticipación.

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