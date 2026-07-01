Muere Héctor Carrillo, periodista de “Todo Para La Mujer” y amigo de Maxine Woodside

El periodista falleció a los 70 años. Aún no se sabe la causa de su muerte.

La muerte de Héctor Carrillo sacudió al periodismo de espectáculos en México este 1 de julio de 2026, pues cierra una trayectoria de más de 50 años en radio y televisión marcada por su trabajo en medios como colaborador de Maxine Woodside en Todo para la Mujer y como conductor de Entrevistando a las estrellas.

La causa del fallecimiento no ha sido informada de manera oficial, aunque sí se confirmó que el comunicador había sido hospitalizado un día antes tras presentar malestares.

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El dato más reciente de su estado de salud se conoció durante la emisión del 30 de junio de Todo para la Mujer, cuando la productora Flor Plata informó que Carrillo había ingresado a un hospital. En ese momento no se dieron detalles sobre el diagnóstico ni sobre la gravedad de su condición.

La noticia de su muerte fue confirmada por colegas y personas cercanas, entre ellas Joaquín López-Dóriga y la propia Maxine Woodside.

Carrillo comenzó en la televisión a los 15 años

Maxine Woodside trabajó con Héctor. Cuando dio el anuncio de su muerte, no pudo evitar las lágrimas. (Todo Para la Mujer / YouTube)

Héctor Carrillo inició su carrera cuando tenía 15 años, después de realizar un reportaje sobre el Ángel de la Independencia para el programa Para niños y similares. Ese trabajo marcó el arranque de una trayectoria que se extendió por más de cinco décadas en la cobertura cultural y de entretenimiento.

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Con el paso del tiempo se consolidó como una voz habitual de la fuente de espectáculos. Fue considerado uno de los pioneros del periodismo de espectáculos en México y destacó su presencia tanto en televisión como en radio.

Entre los espacios más identificados con su nombre estuvo Entrevistando a las estrellas, programa en el que conversó con actores, escritores, escultores, pintores, músicos y otras personalidades de la vida cultural. También formó parte de Hoy Mismo, colaboró en Radiópolis y trabajó durante más de 25 años junto a Maxine Woodside en Todo para la Mujer.

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Carrillo tomó las riendas de Visitando a las estrellas tras la muerte de Paco Malgesto. Ese recorrido lo colocó como un entrevistador que se movía entre el espectáculo y la cultura.

Entrevistó a Silvia Pinal, Celia Cruz y Vikki Carr

Sivia Pinal, una de las entrevistas más recordadas de Héctor Carrillo (Cuartoscuro)

A lo largo de su carrera realizó entrevistas a figuras como Silvia Pinal, Celia Cruz y Vikki Carr, además de escritores, pintores, directores de orquesta y otras personalidades mexicanas y extranjeras. El volumen de ese trabajo sostuvo una carrera dedicada a difundir cine, televisión, teatro, música y cultura.

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Entre los testimonios recuperados aparece uno sobre una de las conversaciones que más recordaba: la que hizo al director de orquesta Herbert von Karajan. Carrillo lo describió así: “Uno de los más geniales que haya habido en el mundo de la música clásica”.

Sobre ese mismo encuentro, también dijo: “La entrevista duró media hora y era un personaje de los que fueron parteaguas en la historia de la cultura y de la de los directores de orquesta”.

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Carrillo contaba en distintas entrevistas que su interés por el periodismo surgió desde muy pequeño, impulsado por la curiosidad de conocer las historias de otras personas. Esa vocación lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la prensa de entretenimiento en México.

Héctor Carrillo no estaba casado y que mantuvo durante muchos años una relación estable con su pareja sentimental, Javierito Quintana.