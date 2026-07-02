México

Clima hoy en México: temperaturas para Ecatepec este 2 de julio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 2 de julio, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Ecatepec.

El tiempo para este jueves en Ecatepec alcanzará los 23 grados, mientras que la temperatura mínima será de 13 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 10.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 75%, con una nubosidad del 76%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 65%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre contingencias, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec padece problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo hace uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Cuál es el clima en México

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en EcatepecClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso de Livia Brito y Ernesto Zepeda llega a su fin: la actriz deberá pagar más de un millón de pesos

En 2020, un fotógrafo de espectáculos denunció destrucción de su equipo

Caso de Livia Brito y Ernesto Zepeda llega a su fin: la actriz deberá pagar más de un millón de pesos

Suprema Corte declara constitucional el tope a la suma de dos pensiones para personal del IMSS

La combinación de la prestación por años de servicio y la de un accidente laboral no puede rebasar el ingreso de referencia del régimen interno

Suprema Corte declara constitucional el tope a la suma de dos pensiones para personal del IMSS

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Sigue en vivo las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Guanajuato: condenan a más de 100 años de cárcel a médico por violación, homicidio y desaparición de un menor

La sentencia de más de un siglo de prisión convierte este caso en el tercero con la pena más alta impuesta por un tribunal del estado de Guanajuato

Guanajuato: condenan a más de 100 años de cárcel a médico por violación, homicidio y desaparición de un menor

Por qué la guayaba es ideal para cuidar la piel y estimular la producción de colágeno

Incorporar esta fruta a la dieta diaria puede marcar una enorme diferencia en la apariencia de tu piel

Por qué la guayaba es ideal para cuidar la piel y estimular la producción de colágeno
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Se hizo canon, la Cineteca Nacional proyectará la nueva entrega de Minions: ¿A partir de cuándo estará disponible?

Se hizo canon, la Cineteca Nacional proyectará la nueva entrega de Minions: ¿A partir de cuándo estará disponible?

Liam Gallagher se enemista con los mexicanos tras pronosticar un 5-0 a favor de Inglaterra

Luis Miguel rompe récord de reproducciones con ‘Ahora Te Puedes Marchar’, en medio de rumores sobre su estado de salud

Este mes Caifanes llega a las principales ciudades del país: fechas, recintos y setlist probable de los conciertos de 2026

Miguel Bosé presume haber visto el partido con Belinda y recuerda coincidencia con sus padres

DEPORTES

Estados Unidos sella su pase a octavos de final pese a jugar con uno menos y se enfrentará a Bélgica

Estados Unidos sella su pase a octavos de final pese a jugar con uno menos y se enfrentará a Bélgica

El Piojo Herrera lanza burla a Ecuador luego de la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: socavón provoca cierre de circulación en Eje 4 Norte

La leyenda Thierry Henry llena de elogios a Gilberto Mora luego de su participación con la Selección Mexicana

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra