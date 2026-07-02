México

Detienen a hermana de Emilio Lozoya: la acusan de realizar transferencias a cuentas de Agronitrogenados

Gilda Susana Lozoya Austin habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin

Guardar
Google icon
(Cortesía)
(Cortesía)

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, fue detenida debido a que, presuntamente, realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Lozoya Austin fue detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Según la información difundida por la FGR, trabajos de la

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Gilda LozoyaEmilio LozoyadetenidaFGRTochos Holding Limitedmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Drones y autopartes, los argumentos de México para la renovación del T-MEC: Gobierno busca reducir aranceles en el sector

Destacó que hasta ahora no existe intención del gobierno estadounidense de imponer aranceles a estos productos

Drones y autopartes, los argumentos de México para la renovación del T-MEC: Gobierno busca reducir aranceles en el sector

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 2 de julio: revisiones anuales a T-MEC, Asia podría ser el nuevo aliado comercial en México, ayuda humanitaria a Venezuela

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 2 de julio: revisiones anuales a T-MEC, Asia podría ser el nuevo aliado comercial en México, ayuda humanitaria a Venezuela

Suplantación de identidad: por qué usar credenciales del INE de otras personas puede convertirse en un delito

La credencial para votar expedida por el INE es el principal documento de identificación oficial en México

Suplantación de identidad: por qué usar credenciales del INE de otras personas puede convertirse en un delito

El hábito que tienes al hacer la cama que favorece la proliferación de ácaros

Una rutina que parece inofensiva puede estar convirtiendo tu cama en el ambiente ideal para millones de organismos microscópicos ligados a la rinitis, el asma y la conjuntivitis alérgica

El hábito que tienes al hacer la cama que favorece la proliferación de ácaros

Tormenta tropical Douglas se forma cerca de Baja California Sur: ¿representa un peligro para territorio mexicano?

Douglas se convirtió en la cuarta tormenta tropical de la temporada en el Pacífico

Tormenta tropical Douglas se forma cerca de Baja California Sur: ¿representa un peligro para territorio mexicano?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Bomba”, segundo al mando de Los Salazar en Sonora

Cae “El Bomba”, segundo al mando de Los Salazar en Sonora

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

CJNG y huachicol fiscal: Monreal pide a EEUU probar ante la FGR que el cártel financió campañas políticas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Encuentran dos camionetas abandonadas con arsenal en Mazatlán: había un fusil Barrett y granadas

ENTRETENIMIENTO

Paulina Villarreal de The Warning se pronuncia tras colapsar en pleno concierto: “Me desmayé un chirris”

Paulina Villarreal de The Warning se pronuncia tras colapsar en pleno concierto: “Me desmayé un chirris”

Cruz Roja revela cuántos atendidos hubo en los festejos masivos del Ángel tras México vs. Ecuador

Referencias pop y comparaciones culturales previo al México vs Inglaterra inundan redes

Encuentran con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio: esto fue lo que le pasó

Juan Gabriel en la pantalla grande: esto se sabe sobre la fecha y costo para ver su concierto en Bellas Artes

DEPORTES

Segundo video exhibe el rostro de aficionada mexicana que arrojó cerveza a ecuatoriano en el Estadio Ciudad de México

Segundo video exhibe el rostro de aficionada mexicana que arrojó cerveza a ecuatoriano en el Estadio Ciudad de México

Este es el nuevo fichaje de Cruz Azul de cara al Apertura 2026

Entre el estigma y el control: la ‘amenaza’ de los hooligans para el México vs. Inglaterra en los Octavos de Final

“Nadaremos”: el grito viral que antecedió la estampida en el Ángel tras México vs Ecuador

Gary Lineker advierte a Inglaterra antes de enfrentar a México en el Mundial 2026: “Va a ser muy difícil”