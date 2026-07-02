Detienen a hermana de Emilio Lozoya: la acusan de realizar transferencias a cuentas de Agronitrogenados

(Cortesía)

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, fue detenida debido a que, presuntamente, realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Lozoya Austin fue detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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Según la información difundida por la FGR, trabajos de la

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