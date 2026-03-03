FGR destaca vinculación a proceso contra mano derecha de Emilio Lozoya por defraudación de 28 millones de pesos

Es investigado por defraudación fiscal equiparada (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión y vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, identificado como una persona de confianza de Emilio Lozoya, este último exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A través de un mensaje en vivo, el vocero de la institución, Ulises Lara López, habló sobre el caso del sujeto detenido en Querétaro.

El 3 de marzo Ulises Lara comentó que Jorge “N” es una persona de toda la confianza del exdirector de Pemex y quien cuenta con irregularidades en sus declaraciones en por lo menos cinco años.

“En sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del impuesto sobre la renta concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Jorge N. Posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos”, es parte de lo compartido por las autoridades.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya (Infobae México)

Estaría ligado con un fraude de 28 millones de pesos

Lo anterior debido a que el ahora procesado habría causado un perjuicio al fisco por alrededor de 28 millones de pesos. Tras su arresto fue puesto a disposición del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial de Investigaciones de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.

Jorge “N” fue procesado por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Lara López también destacó que al contador de Lozoya le fue determinada la medida de prisión preventiva, además de que un juez resolvió tres meses para el cierre de las averiguaciones complementarias.

Actualmente Jorge “N” está recluido en el Reclusorio oriente de la Ciudad de México. Cabe recordar que el pasado 1 de marzo la FGR ya había anunciado la medida de vinculación a proceso en contra de dicho hombre.

