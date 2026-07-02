Diputados y senadores donarán un día de salario en apoyo a Venezuela por afectaciones tras terremotos. (EFE/ Mario Guzmán)

Este 1 de junio de 2026 se cumple una semana de los terremotos que han provocado la muerte de más de 2 mil personas en Venezuela, ante la emergencia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo para que diputados y senadores donen un día de salario, recurso económico que será destinado a la ayuda de la ciudadanía afectada.

Durante la sesión de este miércoles, la asamblea guardó un minuto de silencio en memoria de las 2 mil 295 personas fallecidas; por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, precisó que “quienes deseen donar un día de dieta deberán dar a conocer eso a las autoridades de la Cámara para efectos administrativos correspondientes”.

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La mesa de acopio, que ya funciona en la Cámara de Diputados, tendrá su réplica en el Senado en los próximos días, luego de la aprobación de la Comisión Permanente para recolectar víveres dirigidos a la población de Venezuela.

Ante el Pleno, la senadora morenista recordó el panorama al que se enfrentan las y los venezolanos a unos días de que la tragedia azotara al país, misma que supera los 12 mil damnificados.

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Laura Itzel Castillo Juárez, precisó que “quienes deseen donar un día de dieta deberán dar a conocer eso a las autoridades de la Cámara para efectos administrativos correspondientes”. (@LauraI_Castillo)

Esto es lo que se podría recaudar tras el acuerdo del Congreso

Conforme a la legislación vigente, un diputado federal gana al día 2 mil 663 pesos, remuneración que se les otorga bajo el nombre de “dieta”. San Lázaro está conformado por 500 legisladores lo que significaría un total de un millón 316 mil 666 pesos.

Por otro lado, un senador tiene una percepción diaria de 4 mil 430 pesos, en la Cámara Alta legislan 128 senadores, por lo que, la suma podría quedar en 567 mil 040 pesos.

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A una semana de los terremotos en Venezuela

A una semana de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela -el primero de magnitud 7.2, y, el segundo de 7.5-, el balance oficial asciende a 2 mil 295 muertos, 11 mil 267 heridos y 12 mil 841 damnificados.

Las cifras, presentadas este miércoles por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, representan un incremento respecto al reporte del martes, cuando el régimen registraba mil 943 fallecidos y 10 mil 571 heridos. Las réplicas continúan, aunque Rodríguez aseguró que su frecuencia e intensidad disminuyen.

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El sistema de salud acumula 17 mil 026 pacientes atendidos desde el inicio de la emergencia en hospitales, centros de triaje y puestos sanitarios desplegados en las zonas afectadas. De ese total, 4 mil 565 personas requirieron hospitalización; 13 mil 942 ya fueron dadas de alta.

Voluntarios y equipos de rescate ayudan a buscar supervivientes en un edificio derrumbado en Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026, tras los dos terremotos que se produjeron el 24 de junio. MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS

Para quienes perdieron sus viviendas, el chavismo mantiene 25 campamentos temporales operativos: 13 en La Guaira, 8 en Caracas y el resto distribuidos entre Miranda, Carabobo y Yaracuy.

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La magnitud del desastre empieza a medirse también en términos económicos. Una estimación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , elaborada con herramientas satelitales, calcula pérdidas en viviendas, infraestructura y activos económicos por alrededor de 6 mil 700 millones de dólares.

Mientras tanto, equipos venezolanos trabajan junto a especialistas de decenas de países en la búsqueda de posibles sobrevivientes, en particular en el estado de La Guaira, donde el colapso de edificios dejó cientos de personas bajo los escombros.

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