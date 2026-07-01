México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de julio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,96 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0,05% respecto al precio de cierre anterior de 19,95 pesos mexicanos, según la fuente Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,21%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 8,38%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva sostenida durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 4,41% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado.

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