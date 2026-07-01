Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 30 de junio

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante de México, el aeropuerto capitalino registra el estado en en vivo de sus vuelos.
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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 30 de junio.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: AC992
Destino: Toronto
Aerolínea: Air Canada
Hora: 00:40
Estado: Demorado
Vuelo: Y4140
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4380
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:10
Estatus: Demorado
Vuelo: VB152
Destino: Houston
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:20
Estado: Demorado
Vuelo: AM408
Destino: New York
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:10
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4400
Destino: Mazatlan
Aerolínea: Volaris
Hora: 13:55
Estado: Demorado
Vuelo: AA505
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 14:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1130
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1050
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:55
Estado: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1604
Destino: Durango
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM542
Destino: Cancun
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:00
Estado: Demorado
Vuelo: UA1272
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 17:15
Estatus: Demorado
Vuelo: AM386
Destino: Sj. D Cabo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:25
Estatus: Demorado
Vuelo: AM836
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:45
Estado: Demorado
Vuelo: AM248
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:50
Estatus: Demorado
Vuelo: IB308
Destino: Madrid
Aerolínea: Iberia
Hora: 19:05
Estado: Cancelado
Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
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¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
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En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
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El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
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La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
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