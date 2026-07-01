Los impactantes videos del caos y aglomeraciones en el Ángel y Reforma tras México vs. Ecuador

(Jefatura de Gobierno CDMX)

Miles de personas colmaron la Glorieta del Ángel de la Independencia y los carriles de Paseo de la Reforma tras el triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador en el Mundial 2026.

La celebración espontánea, que comenzó apenas terminó el partido, derivó en escenas de aglomeraciones y momentos de tensión.

Después del pitazo final, familias, jóvenes y grupos de amigos caminaron desde distintos puntos de la ciudad para sumarse a la fiesta.

En los alrededores de la glorieta, la multitud avanzó con dificultad por los bloqueos.

Impresionantes tomas aéreas y a nivel de calle de la masiva celebración en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Miles de aficionados mexicanos salieron a festejar eufóricamente el triunfo de su selección sobre Ecuador.

Las imágenes de las aglomeraciones

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a decenas de aficionados tratando de entrar y salir del Metro Línea 1. Personas presionadas contra las puertas y vagones detenidos durante minutos por la concentración de visitantes.

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En varios clips se observa cómo los asistentes levantaban los brazos intentando hacerse espacio.

En Paseo de la Reforma, a la altura de Caballito e Hidalgo, la circulación vehicular colapsó por el flujo de peatones y filas de personas que buscaban un lugar cerca de las pantallas o el escenario.

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Este video documenta una gran aglomeración de personas en la avenida Reforma, Ciudad de México. La multitud celebra la victoria de la selección mexicana de fútbol contra Ecuador en el Mundial 2026. Las imágenes muestran calles y aceras ocupadas por miles de asistentes, muchos de ellos con vestimenta verde. Se aprecian árboles, alumbrado público y edificios urbanos en el fondo. El video es una cobertura de evento de carácter festivo (César Márquez/Infobae)

Algunos asistentes que venían de la Glorieta Violeta y zonas aledañas intentaron avanzar hacia el Ángel, mientras otros intentaban abandonar la zona.

Infobae México presenció que además del flujo de personas en ambos sentidos, la situación se complicó debido al concierto de la Banda Cuisillos que se llevaba a cabo en La Esquina de la Información, pues al haber personas detenidas viendo el show, muchos no podían avanzar.

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Otros videos grabados por asistentes también captaron el momento en que el vidrio de una cafetería aledaña al Ángel de la Independencia se rompió debido a la presión de la gente. Varias personas ingresaron al local para protegerse.

CIUDAD DE MÉXICO, 01JULIO2026.- Elementos del ERUM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron a dos personas, sobre la calle de Lancaster al cruce con Reforma, que resultaron heridas por aplastamiento de la multitud tras los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia. Anteriormente, sobre el mismo punto se reportó el fallecimiento de dos personas por el mismo siniestro sin confirmarse al momento. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tres muertos y saldo de incidentes tras la celebración

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que tres personas mueren por asfixia durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026, en una concentración masiva en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, la madrugada de hoy 1 de julio, según el reporte oficial.

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De acuerdo con la dependencia, primero se confirmaron dos decesos: un hombre de 44 años y una mujer de 19, identificados por sus familias.

(@CulturaCiudadMx)

Los equipos de respuesta acudieron a la intersección de Hamburgo y Lancaster tras el reporte de dos personas inconscientes; pese a maniobras avanzadas de reanimación y atención hospitalaria, el Puesto de Mando del Sector Salud determina asfixia como causa de muerte en ambos casos.

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Aproximadamente una hora después, la Secretaría de Salud Pública capitalina reportó un tercer fallecimiento: una mujer de 48 años, localizada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez.

Paramédicos la atendieron en el sitio y la trasladaron a urgencias, donde fue declarada sin signos vitales; la causa de muerte es asfixia, según la misma autoridad.

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El Gobierno de la Ciudad de México extendió condolencias y señaló que las familias recibirán acompañamiento institucional; además, se abrieron investigaciones para precisar las circunstancias de los decesos, según el propio gobierno capitalino.