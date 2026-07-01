México

Secretaría de Economía impulsa planta de GPO en Topolobampo: busca reducir 70% la dependencia de amoniaco importado

Se calcula que alrededor de la mitad de la humanidad se sostiene gracias a los fertilizantes derivados del amoniaco

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Planta de GPO en Topolobampo, Sinaloa
Planta de GPO en Topolobampo, Sinaloa

La Secretaría de Economía dio a conocer a través de un comunicado una nueva estrategia sobre la seguridad alimentaria en México, priorizando la autosuficiencia nacional y la disminución de la dependencia de insumos extranjeros. Esta iniciativa se ha convertido en una de las metas fundamentales del conocido Plan México.

A través de este esfuerzo, la dependencia busca para atraer inversiones que impulsen el desarrollo de proyectos claves, indispensables para garantizar que el país produzca los alimentos necesarios y reduzca su vulnerabilidad ante factores externos.

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La producción nacional de fertilizantes surge como un componente esencial. Su fabricación resulta imprescindible sin amoniaco, un insumo básico cuya disponibilidad determina la capacidad de México para alimentar a su población sin depender de mercados internacionales.

La instalación de la planta de GPO en Topolobampo, Sinaloa, representa hasta el momento la respuesta más concreta para transformar este panorama y avanzar hacia una verdadera soberanía alimentaria.

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Se calcula que alrededor de la mitad de la humanidad se sostiene gracias a los fertilizantes derivados de este químico. Sin esa producción, el abastecimiento global de alimentos sería insuficiente. Por eso, fabricar amoniaco en territorio mexicano va mucho más allá del interés industrial, es una decisión estratégica para la seguridad nacional y la autosuficiencia agrícola del país.

Dependencia de amoniaco

Actualmente, México importa aproximadamente el 80% del amoniaco que consume, lo que lo expone a las variaciones de precios internacionales, interrupciones en el suministro y decisiones políticas de otros países. Tan solo en el año 2024, las compras en el extranjero de fertilizantes alcanzaron 3.7 millones de toneladas, evidenciando la magnitud de la dependencia.

Población de Topolobampo rechaza planta de amoniaco
Población de Topolobampo rechaza planta de amoniaco. Crédito: Cuartoscuro | Armando Quiroz

La entrada en operación de la planta de GPO modifica de manera sustancial ese escenario. Con una capacidad instalada de 800 mil toneladas anuales, este complejo permitirá reducir las importaciones en más del 70%. Se estima que alrededor de 500 millones de dólares al año permanecerán en el país, generando empleos y fortaleciendo el sector agrícola.

México puede asegurar su soberanía alimentaria a través de un incremento en la producción local de insumos estratégicos como el amoniaco, siendo una vía directa para reducir la vulnerabilidad y fortalecer la economía nacional. Con este proyecto, el país se posiciona para depender menos de los vaivenes globales y más de su propia capacidad productiva.

Desarrollo regional y fortalecimiento industrial en México

El Plan México apuesta por la creación de polos industriales con vocación regional, y Topolobampo es un claro ejemplo de esa visión. Con un puerto, conexión ferroviaria, carretera y cercanía a una de las áreas agrícolas más productivas del país, la región reúne condiciones ideales para convertirse en motor de desarrollo.

La presencia de la planta de GPO impulsa el potencial de la zona al dinamizar la cadena de suministros, fortalecer el corredor logístico del Pacífico y posicionar a Sinaloa como un referente de capacidad industrial, además de agrícola. El efecto multiplicador se extiende más allá del estado, beneficiando a todo el territorio nacional.

Este proyecto no solo aprovecha recursos disponibles en México, sino que también incorpora capital, tecnología y mercado en beneficio del país. La inversión extranjera directa busca generar valor agregado, crear empleo calificado y consolidar una infraestructura productiva que sirva a los intereses nacionales.

La planta de GPO, en suma, representa un avance hacia la soberanía alimentaria, energética, económica e industrial de México, al retener divisas y capacitar a trabajadores locales con tecnología de última generación.

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