México
Agregar Infobae enGoogle

Paola Rojas presume su amor por Jorge Suárez en plena controversia por lista de Luisa María Alcalde: “No se limiten”

La periodista denunció ataques tras ser nombrada por la titular de la Consejería Jurídica de Presidencia

jorge suarez, paola rojas, luisa maría -México- 15 agosto
(Instagram/Instagram/Presidencia)
Guardar

Paola Rojas reiteró su relación con Jorge Suárez Azcargota en medio de la polémica nacional por la lista de periodistas presentada por Luisa María Alcalde en la que aparece.

“Estoy viviendo la segunda parte de mi vida”: lo que dijo Paola Rojas

En entrevista con la revista Quién, Paola Rojas compartió detalles de su historia con Jorge Suárez Azcargota, a quien presentó oficialmente como su pareja.

La periodista describió este momento como el inicio de una nueva etapa:

“Yo estoy empezando la segunda parte de mi vida. Una más luminosa, más consciente, más bella, más clara”. Rojas relató que su encuentro con Jorge fue inesperado y surgió a partir de una denuncia ciudadana que ella quiso llevar a la televisión. Ese contacto profesional se transformó en una relación construida desde la conversación y la afinidad intelectual.

PUBLICIDAD

La querida conductora de televisión compartió en redes que primero tras presentar síntomas parecidos a los del Covid-19 o influenza, finalmente dio positivo a este terrible grupo de bacterias Paola Rojas
¿Cuál es el estado de salud de Paola Rojas hoy 2 de mayo tras ser diagnosticada con estreptococo? Crédito: Instagram, @paolarojas

La conductora subrayó que este proceso sentimental llegó después de un largo periodo de trabajo interno, terapia e introspección.

“Hubo cambios profesionales que me lastimaron mucho, pero que también me orillaron a trabajar. Hice mucho trabajo interno, terapia, introspección, crecimiento, sanación”, explicó.

Asegura que alcanzó una estabilidad y felicidad personal antes de abrirse a una nueva relación: “Ya era feliz antes de enamorarme. Me sentía satisfecha con mi momento profesional, familiar y personal. Pero la llegada de Jorge amplificó esa felicidad de una manera inesperada”.

Rojas destacó que su relación se basa en la madurez y la tranquilidad, lejos de las presiones externas: “Es un amor sin agenda”, dijo.

PUBLICIDAD

“No hay prisa por cumplir expectativas ni urgencias relacionadas con el futuro. Ya solo quiero disfrutar mucho y aportar mucho”. La afinidad intelectual también fue clave, pues ambos disfrutan de conversaciones sobre política, actualidad y temas sociales: “Tenemos esa afinidad, nos despertamos a informarnos”, reveló Paola.

La periodista expresó que abrir su vida privada al público en este momento tiene un significado especial, después de años de cautela por proteger a sus hijos y priorizar el bienestar familiar. “Ya estoy en otro momento”, afirmó, y aconsejó a sus seguidores: “No se limiten ni se nieguen la oportunidad de amar”.

Paola Rojas en vestido floral rojo y Jorge Manuel Suárez Azcargota en camisa negra posan sonrientes junto a otras tres personas en un evento al aire libre
Paola Rojas posa sonriente junto a Jorge Manuel Suárez Azcargota y amigos, desatando especulaciones sobre un posible romance tras la difusión de estas imágenes. (Instagram: Paola Rojas)

Paola Rojas, en la polémica por la lista de Luisa María Alcalde

El anuncio de su relación se da justo cuando Paola Rojas enfrenta una nueva ola de exposición pública derivada de la polémica por la lista de periodistas y medios críticos presentada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde.

El nombre de Rojas apareció entre los señalados, lo que generó reacciones tanto en redes sociales como en medios nacionales. En sus espacios informativos, Paola advirtió sobre los riesgos de ser enlistada:

“Ahí me puso en esa lista y pues ya inmediatamente las ofensas también empezaron, alusiones personales, se meten con mi familia, con mi pasado, con los momentos retadores o desafortunados de mi camino”.

Rojas denunció que la publicación de su nombre propició ataques digitales y amenazas personales, en un país donde la violencia contra la prensa es constante.

Cuestionó la justificación oficial del análisis de redes sociales presentado por Alcalde y subrayó que exponer a periodistas puede tener consecuencias graves:

“Nada más no aclara quién sí está financiando ni presenta esa evidencia evidente. Y lo que sí es que nos pone a un montón de comunicadores ahí en una lista que propicia que inmediatamente empiecen a ocurrir ataques digitales, amenazas también, amenazas en un país en donde secuestran, asesinan y silencian a periodistas todo el tiempo”.

CIUDAD DE MÉXICO, 04AGOSTO2026.- Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, donde se firmó el decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno Federal y se explicaron los lineamientos de los derechos de las audiencias. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

La periodista hizo un llamado a la responsabilidad y a la protección de la libertad de prensa:

Si no podemos ni siquiera dialogar y si no podemos usar la palabra para informar de entrada, pero para acercar a los distantes, entonces, ¿cómo empezamos a resolver el problema de inseguridad y de violencia que tenemos?”, expresó en su noticiero.

Mientras la conversación pública gira en torno a la libertad de expresión y los riesgos de la exposición mediática, Paola Rojas eligió compartir su nueva relación como un acto de libertad personal y una declaración sobre la importancia de seguir adelante, pese a las adversidades y el escrutinio.

Temas Relacionados

Paola RojasJorge Manuel Suárez AzcargotaLuisa María Alcaldemexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalías en México deberán aplicar nuevo protocolo para investigar delitos contra defensores de derechos humanos: ONU-DH

El Alto Comisionado instó a que comience la difusión y capacitación para la implementación de esta medida que busca proteger y garantizar el acceso a la justicia

Fiscalías en México deberán aplicar nuevo protocolo para investigar delitos contra defensores de derechos humanos: ONU-DH

Día del Cine Mexicano: ¿por qué se celebra hoy y qué tiene que ver con la Época de Oro?

La celebración reconoce la memoria, diversidad y talento que han marcado la cinematografía nacional a través de distintas generaciones

Día del Cine Mexicano: ¿por qué se celebra hoy y qué tiene que ver con la Época de Oro?

Cachirula & Loojan y Alemán gratis en Iztapalapa: a qué hora son los conciertos y cómo llegar

Cachirula y Loojan entregan el apoyo durante su show de las 16:00 horas a universitarios de la demarcación con constancia vigente, comprobante de domicilio y promedio de 9.5 a 10

Cachirula & Loojan y Alemán gratis en Iztapalapa: a qué hora son los conciertos y cómo llegar

Los lugares de CDMX donde Pedro Infante grabó sus películas del Cine de Oro Mexicano y que aún pueden visitarse

Este 15 de agosto se celebra el Día del Cine nacional

Los lugares de CDMX donde Pedro Infante grabó sus películas del Cine de Oro Mexicano y que aún pueden visitarse

Bullying en CDMX: joven de 14 años fue apuñalado en un pulmón por compañero de escuela en Iztapalapa

Gael fue golpeado y apuñalado además en la cabeza y cerca del abdomen

Bullying en CDMX: joven de 14 años fue apuñalado en un pulmón por compañero de escuela en Iztapalapa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Detuvieron al Director de Seguridad Pública de Atlixco por cohecho tras un asalto a un cuentahabiente en Puebla

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Cynthia Klitbo y Gema Garoa protagonizan fuerte pelea

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Cynthia Klitbo y Gema Garoa protagonizan fuerte pelea

Día del Cine Mexicano: ¿por qué se celebra hoy y qué tiene que ver con la Época de Oro?

Cachirula & Loojan y Alemán gratis en Iztapalapa: a qué hora son los conciertos y cómo llegar

Los lugares de CDMX donde Pedro Infante grabó sus películas del Cine de Oro Mexicano y que aún pueden visitarse

Yahir y Yanet García chocan por la comida en La Casa de los Famosos México 2026: “Es aceite de carro”

DEPORTES

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto

México cae en Semifinales ante Canadá en el Mundial de Flag Football, pero aún irá por el boleto olímpico

Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas reviven sus inicios y viajan en Metro y microbús de la CDMX

Barros Schelotto en la mira de Tigres para suplir a Guido Pizarro en el banquillo