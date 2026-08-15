Paola Rojas presume su amor por Jorge Suárez en plena controversia por lista de Luisa María Alcalde: “No se limiten”

(Instagram/Instagram/Presidencia)

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Paola Rojas reiteró su relación con Jorge Suárez Azcargota en medio de la polémica nacional por la lista de periodistas presentada por Luisa María Alcalde en la que aparece.

“Estoy viviendo la segunda parte de mi vida”: lo que dijo Paola Rojas

En entrevista con la revista Quién, Paola Rojas compartió detalles de su historia con Jorge Suárez Azcargota, a quien presentó oficialmente como su pareja.

La periodista describió este momento como el inicio de una nueva etapa:

“Yo estoy empezando la segunda parte de mi vida. Una más luminosa, más consciente, más bella, más clara”. Rojas relató que su encuentro con Jorge fue inesperado y surgió a partir de una denuncia ciudadana que ella quiso llevar a la televisión. Ese contacto profesional se transformó en una relación construida desde la conversación y la afinidad intelectual.

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¿Cuál es el estado de salud de Paola Rojas hoy 2 de mayo tras ser diagnosticada con estreptococo? Crédito: Instagram, @paolarojas

La conductora subrayó que este proceso sentimental llegó después de un largo periodo de trabajo interno, terapia e introspección.

“Hubo cambios profesionales que me lastimaron mucho, pero que también me orillaron a trabajar. Hice mucho trabajo interno, terapia, introspección, crecimiento, sanación”, explicó.

Asegura que alcanzó una estabilidad y felicidad personal antes de abrirse a una nueva relación: “Ya era feliz antes de enamorarme. Me sentía satisfecha con mi momento profesional, familiar y personal. Pero la llegada de Jorge amplificó esa felicidad de una manera inesperada”.

Rojas destacó que su relación se basa en la madurez y la tranquilidad, lejos de las presiones externas: “Es un amor sin agenda”, dijo.

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“No hay prisa por cumplir expectativas ni urgencias relacionadas con el futuro. Ya solo quiero disfrutar mucho y aportar mucho”. La afinidad intelectual también fue clave, pues ambos disfrutan de conversaciones sobre política, actualidad y temas sociales: “Tenemos esa afinidad, nos despertamos a informarnos”, reveló Paola.

La periodista expresó que abrir su vida privada al público en este momento tiene un significado especial, después de años de cautela por proteger a sus hijos y priorizar el bienestar familiar. “Ya estoy en otro momento”, afirmó, y aconsejó a sus seguidores: “No se limiten ni se nieguen la oportunidad de amar”.

Paola Rojas posa sonriente junto a Jorge Manuel Suárez Azcargota y amigos, desatando especulaciones sobre un posible romance tras la difusión de estas imágenes. (Instagram: Paola Rojas)

Paola Rojas, en la polémica por la lista de Luisa María Alcalde

El anuncio de su relación se da justo cuando Paola Rojas enfrenta una nueva ola de exposición pública derivada de la polémica por la lista de periodistas y medios críticos presentada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde.

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El nombre de Rojas apareció entre los señalados, lo que generó reacciones tanto en redes sociales como en medios nacionales. En sus espacios informativos, Paola advirtió sobre los riesgos de ser enlistada:

“Ahí me puso en esa lista y pues ya inmediatamente las ofensas también empezaron, alusiones personales, se meten con mi familia, con mi pasado, con los momentos retadores o desafortunados de mi camino”.

Rojas denunció que la publicación de su nombre propició ataques digitales y amenazas personales, en un país donde la violencia contra la prensa es constante.

Cuestionó la justificación oficial del análisis de redes sociales presentado por Alcalde y subrayó que exponer a periodistas puede tener consecuencias graves:

“Nada más no aclara quién sí está financiando ni presenta esa evidencia evidente. Y lo que sí es que nos pone a un montón de comunicadores ahí en una lista que propicia que inmediatamente empiecen a ocurrir ataques digitales, amenazas también, amenazas en un país en donde secuestran, asesinan y silencian a periodistas todo el tiempo”.

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Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

La periodista hizo un llamado a la responsabilidad y a la protección de la libertad de prensa:

“Si no podemos ni siquiera dialogar y si no podemos usar la palabra para informar de entrada, pero para acercar a los distantes, entonces, ¿cómo empezamos a resolver el problema de inseguridad y de violencia que tenemos?”, expresó en su noticiero.

Mientras la conversación pública gira en torno a la libertad de expresión y los riesgos de la exposición mediática, Paola Rojas eligió compartir su nueva relación como un acto de libertad personal y una declaración sobre la importancia de seguir adelante, pese a las adversidades y el escrutinio.

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