México

Blindan con vallas estación de Metrobús en Paseo de la Reforma previo al México vs. Ecuador

Trabajadores instalaron una valla metálica para resguardar la estación El Ahuehuete de la Línea 7 y prevenir posibles daños durante los festejos al finalizar el partido de hoy

Guardar
Google icon
Imagen VYXZ4D73GZDGXHY5SJJBXNTCME

A unas horas del partido México vs. Ecuador por los octavos de final del Mundial 2026, personal del Metrobús de la Ciudad de México colocó vallas metálicas alrededor de la estación El Ahuehuete, ubicada sobre Paseo de la Reforma, a escasos metros del Ángel de la Independencia, con el objetivo de proteger la infraestructura ante una posible concentración masiva de aficionados.

Desde la mañana de este martes, trabajadores comenzaron a instalar la estructura metálica en los accesos y el perímetro de la estación de la Línea 7, una de las más transitadas de la capital debido a su cercanía con el emblemático monumento donde tradicionalmente la afición celebra los triunfos de la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

La medida forma parte del operativo preventivo implementado por las autoridades capitalinas para evitar daños al mobiliario urbano y garantizar la seguridad de usuarios y peatones, luego de las multitudinarias celebraciones registradas durante el encuentro anterior del combinado nacional en la Ciudad de México.

Llaman a celebrar con responsabilidad

Además de instalar vallas metálicas, el Metrobús hizo un llamado a los aficionados para evitar conductas que pongan en riesgo su integridad y la operación del sistema de transporte.

PUBLICIDAD

El organismo pidió expresamente no subir a los techos de las estaciones y parabuses de la Línea 7, ya que esa práctica puede ocasionar accidentes, dañar la infraestructura y afectar el servicio para miles de usuarios.

La recomendación surgió después de los festejos registrados tras la victoria de México sobre República Checa, cuando decenas de personas escalaron estaciones ubicadas sobre Paseo de la Reforma, provocando afectaciones al mobiliario urbano y escenas de riesgo que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Las autoridades recordaron que el Ángel de la Independencia seguirá siendo un punto de reunión para los aficionados, por lo que exhortaron a celebrar de manera ordenada y respetar tanto las instalaciones del Metrobús como los espacios públicos.

Más de 800 mil personas abarrotaron el Ángel tras el triunfo sobre República Checa

Las acciones implementadas este martes responden a la experiencia vivida la semana pasada, cuando la victoria de México frente a República Checa generó una de las mayores concentraciones de personas registradas en la capital durante el Mundial 2026.

De acuerdo con cifras de las autoridades de la Ciudad de México, más de 800 mil personas salieron a las calles para celebrar el triunfo del Tricolor, concentrándose principalmente en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, donde miles de aficionados permanecieron durante varias horas.

A pesar de la lluvia registrada esa noche y de la aplicación de la Ley Seca en distintas alcaldías, la celebración se desarrolló con una asistencia histórica que obligó al despliegue de un amplio operativo de seguridad, movilidad y limpieza.

Las imágenes de la multitud reunida alrededor del monumento recorrieron medios nacionales e internacionales y confirmaron nuevamente al Ángel de la Independencia como el principal punto de encuentro para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana.

Ángel de la Independencia, emblema para los festejos del Tricolor

Desde hace varios años, el Ángel de la Independencia se ha consolidado como el punto de reunión favorito de la afición mexicana para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana, especialmente durante las Copas del Mundo y otros torneos internacionales.

Cada vez que el representativo nacional consigue un resultado importante, miles de personas acuden al monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde ondean banderas, entonan cánticos y celebran hasta altas horas de la noche.

En este contexto, las autoridades decidieron reforzar la protección de la estación El Ahuehuete y de otros elementos del mobiliario urbano, ante la posibilidad de que un nuevo triunfo del conjunto nacional genere otra celebración multitudinaria este martes.

México vs. Ecuador: horario, sede y dónde ver el partido hoy

  • Fecha: Martes 30 de junio de 2026.
  • Hora: 19:00 hrs, tiempo del centro de México.
  • Sede: Estadio Ciudad de México.
  • Dónde ver: Canal 5, Azteca 7 y la plataforma ViX.
  • Pronóstico: México llega invicto y con el respaldo de jugar como local, mientras que Ecuador ha mostrado una de las defensas más sólidas del torneo. Especialistas prevén un encuentro cerrado y de alta intensidad, aunque el conjunto dirigido por Javier Aguirre parte con una ligera ventaja gracias al apoyo de su afición y al buen momento futbolístico mostrado en la fase anterior.

En caso de una victoria del Tricolor, se espera que miles de aficionados vuelvan a reunirse en el Ángel de la Independencia, motivo por el cual las autoridades mantendrán el operativo de seguridad y la protección de la estación El Ahuehuete del Metrobús, con el propósito de preservar la infraestructura pública y garantizar que los festejos transcurran de manera segura para todos los asistentes.

Temas Relacionados

México vs EcuadorMetrobúsPaseo de la ReformaBlindajeCDMXÁngel de la Independenciamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: la mandataria anuncia reunión virtual del T-MEC y respalda su ampliación por 16 años

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: la mandataria anuncia reunión virtual del T-MEC y respalda su ampliación por 16 años

Sheinbaum verá partido de México vs Ecuador con Clara Brugada: ¿Dónde será?

Desde Palacio Nacional, envió suerte y “mucha fuerza” a la Selección Mexicana para su cuarto partido

Sheinbaum verá partido de México vs Ecuador con Clara Brugada: ¿Dónde será?

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

El comediante relató cómo un problema de salud transformó su rutina diaria

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

La jamaica: por qué los especialistas en salud cardiovascular la recomiendan sobre los refrescos y los jugos industriales

La bebida que los especialistas recomiendan en lugar del refresco es accesible, fácil de preparar y tiene evidencia científica que la respalda

La jamaica: por qué los especialistas en salud cardiovascular la recomiendan sobre los refrescos y los jugos industriales

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?

La Selección Mexicana culminó la fase de grupos en la primera posición, manteniendo su portería invicta y acumulando tres victorias

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Tondiro”, presunto miembro del CJNG implicado en la emboscada contra agentes de la Guardia Civil en Michoacán

Cae “El Tondiro”, presunto miembro del CJNG implicado en la emboscada contra agentes de la Guardia Civil en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

ENTRETENIMIENTO

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

Tatiana llora al cantar ‘Pin Pon’ y descubrir que sus fans ya son adultos: “Gracias por tanto amor”

Ángela Aguilar sorprende con cambio radical de imagen: mira cómo luce ahora

Alex Bisogno reveló que su hermano Daniel vivió con miedo a Pati Chapoy y a ser despedido: “Había un terrorismo laboral”

La Casa de los Famosos México: quién es Fede Vigevani, supuesto integrante mencionado en listas filtradas

DEPORTES

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?

Cánticos de mexicanos en concentración de la Selección de Ecuador desatan memes y peleas en redes

Mexicanos no dejan dormir a la Selección de Ecuador: acuden al hotel con cánticos y desatan polémica

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen para apoyar al Tri por el pase al quinto partido