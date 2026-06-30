Blindan con vallas estación de Metrobús en Paseo de la Reforma previo al México vs. Ecuador

A unas horas del partido México vs. Ecuador por los octavos de final del Mundial 2026, personal del Metrobús de la Ciudad de México colocó vallas metálicas alrededor de la estación El Ahuehuete, ubicada sobre Paseo de la Reforma, a escasos metros del Ángel de la Independencia, con el objetivo de proteger la infraestructura ante una posible concentración masiva de aficionados.

Desde la mañana de este martes, trabajadores comenzaron a instalar la estructura metálica en los accesos y el perímetro de la estación de la Línea 7, una de las más transitadas de la capital debido a su cercanía con el emblemático monumento donde tradicionalmente la afición celebra los triunfos de la Selección Mexicana.

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La medida forma parte del operativo preventivo implementado por las autoridades capitalinas para evitar daños al mobiliario urbano y garantizar la seguridad de usuarios y peatones, luego de las multitudinarias celebraciones registradas durante el encuentro anterior del combinado nacional en la Ciudad de México.

Llaman a celebrar con responsabilidad

Además de instalar vallas metálicas, el Metrobús hizo un llamado a los aficionados para evitar conductas que pongan en riesgo su integridad y la operación del sistema de transporte.

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El organismo pidió expresamente no subir a los techos de las estaciones y parabuses de la Línea 7, ya que esa práctica puede ocasionar accidentes, dañar la infraestructura y afectar el servicio para miles de usuarios.

La recomendación surgió después de los festejos registrados tras la victoria de México sobre República Checa, cuando decenas de personas escalaron estaciones ubicadas sobre Paseo de la Reforma, provocando afectaciones al mobiliario urbano y escenas de riesgo que rápidamente se difundieron en redes sociales.

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Las autoridades recordaron que el Ángel de la Independencia seguirá siendo un punto de reunión para los aficionados, por lo que exhortaron a celebrar de manera ordenada y respetar tanto las instalaciones del Metrobús como los espacios públicos.

Más de 800 mil personas abarrotaron el Ángel tras el triunfo sobre República Checa

Las acciones implementadas este martes responden a la experiencia vivida la semana pasada, cuando la victoria de México frente a República Checa generó una de las mayores concentraciones de personas registradas en la capital durante el Mundial 2026.

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De acuerdo con cifras de las autoridades de la Ciudad de México, más de 800 mil personas salieron a las calles para celebrar el triunfo del Tricolor, concentrándose principalmente en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, donde miles de aficionados permanecieron durante varias horas.

A pesar de la lluvia registrada esa noche y de la aplicación de la Ley Seca en distintas alcaldías, la celebración se desarrolló con una asistencia histórica que obligó al despliegue de un amplio operativo de seguridad, movilidad y limpieza.

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Las imágenes de la multitud reunida alrededor del monumento recorrieron medios nacionales e internacionales y confirmaron nuevamente al Ángel de la Independencia como el principal punto de encuentro para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana.

Ángel de la Independencia, emblema para los festejos del Tricolor

Desde hace varios años, el Ángel de la Independencia se ha consolidado como el punto de reunión favorito de la afición mexicana para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana, especialmente durante las Copas del Mundo y otros torneos internacionales.

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Cada vez que el representativo nacional consigue un resultado importante, miles de personas acuden al monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde ondean banderas, entonan cánticos y celebran hasta altas horas de la noche.

En este contexto, las autoridades decidieron reforzar la protección de la estación El Ahuehuete y de otros elementos del mobiliario urbano, ante la posibilidad de que un nuevo triunfo del conjunto nacional genere otra celebración multitudinaria este martes.

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México vs. Ecuador: horario, sede y dónde ver el partido hoy

Fecha: Martes 30 de junio de 2026.

Hora: 19:00 hrs, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Ciudad de México.

Dónde ver: Canal 5, Azteca 7 y la plataforma ViX.

Pronóstico: México llega invicto y con el respaldo de jugar como local, mientras que Ecuador ha mostrado una de las defensas más sólidas del torneo. Especialistas prevén un encuentro cerrado y de alta intensidad, aunque el conjunto dirigido por Javier Aguirre parte con una ligera ventaja gracias al apoyo de su afición y al buen momento futbolístico mostrado en la fase anterior.

En caso de una victoria del Tricolor, se espera que miles de aficionados vuelvan a reunirse en el Ángel de la Independencia, motivo por el cual las autoridades mantendrán el operativo de seguridad y la protección de la estación El Ahuehuete del Metrobús, con el propósito de preservar la infraestructura pública y garantizar que los festejos transcurran de manera segura para todos los asistentes.