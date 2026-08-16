SEP anuncia 5 mil nuevos lugares para Universidad Abierta y a Distancia en 2026. (Foto: SEP)

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Este 15 de agosto de 2026, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, confirmó la apertura de 5 mil nuevos espacios en la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) para este año, durante la ceremonia de titulación de mil 125 egresadas y egresados del periodo 2025-2. El anuncio forma parte de la meta nacional de crear más de 300 mil nuevos lugares en educación superior.

El acto reunió a más de mil 200 personas en la explanada de la sede de la SEP en Universidad, del total de graduados, 674 son mujeres y 451 hombres. El 45.16% es la primera persona en su familia en obtener un título universitario.

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Van por 300 mil lugares en educación superior

Delgado Carrillo encuadró el anuncio dentro de la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que establece que todas y todos los mexicanos tienen derecho a la educación. La ampliación de la UnADM se suma a la oferta de otras instituciones:

Universidad Nacional Rosario Castellanos ( UNRC )

Tecnológico Nacional de México ( TecNM )

Universidades para el Bienestar Benito Juárez

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

El secretario subrayó que la cobertura de becas se ha ampliado en todos los niveles educativos y que se impulsa la creación de nuevos espacios en educación media superior y superior, con el objetivo de que ninguna persona que quiera estudiar se quede sin hacerlo por falta de recursos o de oportunidades.

La UnADM gradúa a estudiantes de 20 a más de 70 años

SEP anuncia 5 mil nuevos lugares para Universidad Abierta y a Distancia en 2026. (Foto: SEP)

La rectora de la institución, Lilian Kravzov Appel, afirmó que la UnADM es muestra del México plural y participativo que construye condiciones para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. “Las y los egresados saben que su logro es personal, pero no privado”, dijo.

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El perfil de los mil 125 graduados del periodo 2025-2 refleja la diversidad que define a la institución. La mayoría obtuvo un título de licenciatura (92.62%), seguido por posgrado (5.51%) y técnico superior universitario (1.87%). Por área académica, la División de Ciencias Sociales y Administrativas concentró al 54.7% de los graduados; Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales al 31.6%; y Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología al 13.7%.

La franja de edad predominante se sitúa entre los 31 y 40 años, con un rango que va desde jóvenes de 20 años hasta adultos mayores de más de 70. La mayor concentración geográfica se ubica en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque la institución cuenta con 11 egresados en el extranjero.

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Tecnología e inteligencia artificial, el nuevo contexto que enfrentan los egresados

Delgado Carrillo advirtió ante los asistentes que la educación atraviesa una etapa de transformaciones aceleradas, impulsadas por la irrupción de la tecnología y la inteligencia artificial. En ese escenario, dijo, el mayor valor que se llevan los egresados de la UnADM no es solo el conocimiento adquirido, sino la capacidad de aprender a aprender, adaptarse y responder a cambios permanentes.

Agregó que la disciplina y la voluntad de superación de quienes combinaron estudios con trabajo y responsabilidades familiares los prepara para un futuro en el que será cada vez más determinante saber formular las preguntas correctas, analizar la información y utilizar la tecnología al servicio de las personas.

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