Ángela Aguilar sorprende con cambio radical de imagen: mira cómo luce ahora

(Instagram)

La cantante Ángela Aguilar volvió a ser tendencia en redes sociales tras dejarse ver con una imagen renovada.

La esposa de Christian Nodal ya ha optado en varias ocasiones por modificar su clásico corte bob, sin embargo los comentarios no siempre están a su favor.

PUBLICIDAD

Así luce el cambio de look de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar acudió con el estilista Jonathan Alexis, quien compartió el resultado en su cuenta de Instagram.

En la publicación, se aprecia a la cantante con el cabello de un largo medio y color chocolate.

Ángela Aguilar mostró su cambio de look (Instagram)

“En este lindo diseño resaltamos la elegancia con un corte lindo y fino que hace armonía con su rostro, un color delicado que hace match con su colorimetría y por su puesto quedó encantada”, escribió el estilista. El cambio incluyó diseño de color, extensiones y corte.

PUBLICIDAD

La imagen muestra a Ángela posando con el cabello voluminoso y peinado en ondas suaves, mientras el propio estilista sostiene y muestra el resultado.

La publicación ha recibido comentarios positivos y algunos críticos sobre el uso de extensiones.

(instagram)

Los comentarios en redes tras el cambio de look

La reacción en Instagram no se hizo esperar. Entre los comentarios se leen elogios como:

“Hermosa”

“Wow”

“Bella”

También hubo opiniones divididas sobre el uso de extensiones:

“A ver si esas extensiones sí las cuida, se nota que es bien malhechota Doña Lomos @angela aguilar porque siempre termina con extensiones que parecen trapeador... Ya que su esposo la mande más seguido, pa que no la critiquen tanto!”

“Doña cuquita Aguilar”

La transformación ha generado debate y, como es habitual, Ángela Aguilar sigue en el centro de la conversación digital.

Los cambios de Ángela Aguilar

Previo a su más reciente transformación, Ángela Aguilar llamó la atención a inicios de 2026 al dejar atrás su característico cabello corto para lucir una melena larga y oscura. Este cambio coincidió con la celebración del cumpleaños de Christian Nodal, donde la cantante apareció públicamente con extensiones naturales colocadas en Micky’s Hair Salon, en Zapopan, Jalisco.

PUBLICIDAD

(IG /lamexicomonumental)

La decisión de volver al cabello largo generó numerosas reacciones en redes sociales y entre los asistentes a la fiesta, ya que varios usuarios comenzaron a comparar su imagen con la de Cazzu, expareja de Nodal, conocida por su melena negra. Las críticas en línea apuntaron a una supuesta imitación y resaltaron las similitudes tanto en el color como en el estilo de peinado.

Desde el propio salón, destacaron su técnica y cuidado para lograr un acabado natural, agradeciendo la confianza de la artista: “Trabajo preciso, resultados naturales y un acabado que habla por sí solo. Cabello bien hecho”.

PUBLICIDAD

A pesar de las comparaciones y los comentarios sobre su identidad estética, Ángela Aguilar ha alternado entre cabello corto y largo en distintas etapas, manteniéndose en el centro de la conversación digital cada vez que decide renovar su imagen.